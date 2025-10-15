お掃除楽ちん！BBQをより美味しく、より簡単に！”ピックアップロゴス”10月号「美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート」＆「BBQ深型カバー」公開！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ロゴスが自信を持ってご紹介する“ピックアップロゴス”にて、”お掃除楽ちん”で、BBQをより美味しく、より簡単に楽しめる「美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート」＆「BBQ深型カバー」を2025年10月15日(水)に公開いたしました。さらに、「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」も同時開催いたします。

【 PICK UP LOGOS ムービー 】https://youtube.com/shorts/CdJUPGKDpEQ

【 (お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート（2pcs） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11013

【 eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー・L（2pcs） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/2227

【 eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー・M（2pcs） 】https://www.logos.ne.jp/products/info/2226

“ピックアップロゴス”では、知ってほしい！悩んだらコレ！ブランドを象徴するロングセラーから隠れた名品まで、わかりやすい動画を交えて、「知っておくべきロゴス」をスタッフがピックアップしてご紹介します。さらに、ご紹介するアイテムが当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」を同時開催いたします。

今回ピックアップする「 (お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート（2pcs）」＆「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」は、どちらも”お掃除楽ちん”シリーズに属する、BBQ後のお掃除が簡単になるグリル用アクセサリーで、BBQグリルで美味しく炭焼きを楽しむためのプレートと、面倒なBBQグリルのお掃除を楽にするための火床用カバーです。

「美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート」は、焼網に置くだけで美味しく焼けてお掃除が楽になる、使い切り炭焼きプレートです。BBQグリルの焼網にセットすれば、いままで面倒だった焼網のこびりつき汚れの処理は、プレートごとまとめるだけで済み、片付けの時間と手間を大幅に削減できます。清潔に調理できるうえ、無数の穴が炎や煙を通すため、できあがりのおいしさは炭焼きとほぼ同じです。お手持ちのグリルのサイズに合わせて、プレートを切ったり折り曲げることができるため、幅広いサイズのグリルや、別売りのピラミッド TAKIBI にも対応します。炭火の香りをまとったスモーキーな「炭火やきそば」などもお楽しみいただけます。

「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」は、手間のかかるBBQグリルのお掃除が瞬間で終わる便利な火床用カバーです。あらかじめグリルの火床にセットするだけで、炭も汚れも気にせず丸ごと取り外して処理できます。空気孔があるので、燃焼力も維持します。加熱による火床へのダメージを軽減してくれ、簡単なお手入れでグリルが傷みにくく長持ちします。

どちらも一緒に使うことで、BBQをより美味しく、より簡単にお楽しみいただける、グリル用アクセサリーです。

また、美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート＆BBQ深型カバーが当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」では、ロゴス公式Xまたは公式インスタグタムをフォロー＆リポストすることで、抽選で各3名様に「 (お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート（2pcs）」＆「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」のセットをプレゼントいたします。ぜひご応募ください。

【 PICK UP LOGOS ムービー"美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート＆BBQ深型カバー"】

「美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート」＆「BBQ深型カバー」製品概要(お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート（2pcs）eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）

BBQ後のお掃除が簡単になる”お掃除楽ちん”シリーズに属する、グリル用アクセサリー。BBQグリルで美味しく炭焼きを楽しむためのプレートと、面倒なBBQグリルのお掃除を楽にするための火床用カバーは、どちらも一緒に使うことで、BBQをより美味しく、より簡単に楽しめる。

炭焼きグリルプレートをBBQグリルの焼網にセットすれば、いままで面倒だった焼網のこびりつき汚れの処理は、プレートごとまとめて処理するだけの簡単に。

※必ずグリルの焼網やゴトクの上にセットしてご使用ください。

※本品は焼網が焦げや油で汚れることを軽減するための製品です。

プレート上の無数の穴から、炭火の炎や遠赤外線がそのまま生かされ、余分な油を落とすので、美味しく焼ける。さらに、波型プレートに適度に溜まった油で、部分的にカリッと焼き上げる。また、炭火の煙による燻し効果もあり、炭火焼きそばなどが楽しめる。

お手持ちのグリルのサイズに合わせ、プレートを切ったり両サイドを折り曲げてセット可能なため、小さなグリルでもズレずに使える。「LOGOS the ピラミッドTAKIBI」のゴトクにもセット可能。

※食材の大きさによっては、具材や麺がプレートの穴から落下する場合があります。

BBQ後の面倒な火床のお掃除が一瞬で終わる便利アイテム。あらかじめ火床にBBQ深型カバーをセットすれば、使用後の灰や汚れごとカバーを取り外して処理するだけで、火床のお掃除が完了。空気孔により燃焼力も維持する。また、加熱による火床へのダメージを軽減してくれ、簡単なお手入れでグリルが傷みにくく長持ちする効果も。LOGOSの各種グリルMサイズ・Lサイズに対応する2サイズ展開。そのほか、いろんな火床形状に対応するサイズ調節ができるタイプも展開。

※必ず手袋を着用してください。

※必ずグリル付属のロストルをカバー内にセットしてご使用ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/888_1_6941b99ac9d6f2957e7f67a69c272342.jpg?v=202510151157 ]【関連製品】(お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレートPRO160

https://www.logos.ne.jp/products/info/11014

焼網に置くだけで美味しく焼けてお掃除が楽になる、使い切り炭焼きプレート「美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート」の、160枚入りタイプ。業務用にもBBQをする頻度が高い方にもおすすめ。

eco-logosave（お掃除楽ちん）BBQ深型カバーPRO180

https://www.logos.ne.jp/products/info/11016

https://www.logos.ne.jp/products/info/11015

手間のかかるBBQグリルのお掃除が瞬間で終わる便利な火床用カバー「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」の、180個入りタイプ。個包装ではないため業務用としての取り扱いにも便利。

LOGOS BBQお掃除楽ちん保護カバー・FD

https://www.logos.ne.jp/products/info/5769

手間のかかるBBQグリルのお掃除が瞬間で終わる便利な火床用カバー「BBQ深型カバー」の、より幅広い形状のグリルに対応したサイズ調節可能なタイプ。２枚を重ねてスライドすることでさまざまな火床の幅にあわせられ、両脇を折り曲げれば高さや奥行方向の長さ調節も可能。たき火の燃焼効率を高める反射板としても利用可能。

BBQお掃除楽ちんシート・10m（極厚）

https://www.logos.ne.jp/products/filter?keyword=お掃除楽ちんシート(https://www.logos.ne.jp/products/filter?keyword=%E3%81%8A%E6%8E%83%E9%99%A4%E6%A5%BD%E3%81%A1%E3%82%93%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88)

手間のかかるBBQグリルのお掃除が瞬間で終わる便利な火床用カバー「BBQ深型カバー」のシートタイプ。形が決まっていないので、お持ちのBBQグリルの火床に合わせて敷ける。通常サイズの7mタイプ・10mタイプと、奥行き45cmのワイドサイズの3タイプ展開。

ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン

ロゴス公式X（旧Twitter）と公式インスタグラムにて、「 (お掃除楽ちん)美味しく焼ける 炭焼きグリルプレート（2pcs）」＆「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」のセットが抽選で各3名様に当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

・賞品

セットで各3名様

※「eco-logosave （お掃除楽ちん）BBQ深型カバー（2pcs）」のサイズのみ、ご当選者様に直接確認させていただきます。

・応募要件

１. ロゴス公式X（@Enjoy_Outing）または公式インスタグタム（@logos_enjoy_outing)をフォロー

２. 該当の投稿をリポスト

３.BBQで「これ、なんとかならないかな…」と思う瞬間はどれですか？

A. 火起こしがうまくいかない時

B. 焦げついた網の掃除をする時

C. 食材や飲み物が傷んだりぬるくなっていた時

D. 炭の始末が面倒な時

を返信で教えてください。

その他コメントも大歓迎です！



・応募期間

2025年10月19日（日）23:59まで



※当選者の方へのみ、ロゴス公式Xまたは公式インスタグタムよりDMをお送りいたします。

※当選者の個人情報（氏名・郵便番号・住所・電話番号）の取り扱いにつきましては、プレゼント当選時の発送業務に利用させて頂きます。発送をもって個人情報は削除させていただきます。

※当選者のご住所・転居先が不明等で賞品がお届けできない場合は、ご当選を無効とさせて頂きます。また、記入漏れがある場合は、ご応募は無効とさせていただきます。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

