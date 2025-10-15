NEC、ゼットスケーラージャパンのグロースパートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞

日本電気株式会社

NECは、2025年9月19日に開催された「Zscaler Partner Connect 2025 - Tokyo - 」(2025年度の日本におけるパートナーアワード)において、ゼットスケーラー株式会社(以下、ゼットスケーラー社)の「グロースパートナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。

(写真左から)ゼットスケーラー株式会社 代表取締役 金田 博之氏、Zscaler, Inc. アジア太平洋および日本地域担当シニアバイスプレジデント アンドレアス・ハートル(Andreas Hartl)氏 (写真右から)ゼットスケーラー株式会社 パートナー営業統括本部長 近藤 雅樹氏、Zscaler, Inc. アジア太平洋および日本地域パートナー&アライアンス担当 バイスプレジデント フォード・ファロクニア(Foad Farrokhnia)氏、NEC サイバーセキュリティ事業統括部 シニアディレクター 後藤 淳

パートナーアワードは、2025年度にゼロトラストの促進と顧客価値向上に大きく貢献したゼットスケーラー社の国内パートナー企業を表彰するものです。本賞(グロースパートナー・オブ・ザ・イヤー)は、販売実績を大幅に伸ばしたパートナーに授与される賞となります。

NECは、ゼットスケーラー社の製品を通じて、多くのお客様のデジタルトランスフォーメーションのニーズに応えるために、ゼロトラストセキュリティの促進やセキュリティ戦略のモダナイズの支援などを進めてまいりました。

この取り組みがお客様への導入実績として認められ、今回の受賞に至ったこと、大変光栄に思っております。



今後もNECは、ゼットスケーラー社との強力なパートナーシップのもと、AIをはじめとする先進技術やこれまで培った知見を活かして、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献していきます。

今回の受賞にあたり、ゼットスケーラー社よりエンドースメントを頂戴しています。

Zscaler, Inc. アジア太平洋および日本地域パートナー&アライアンス担当バイスプレジデント フォード・ファロクニア(Foad Farrokhnia)氏

私たちは、デジタルトランスフォーメーション促進や堅牢なソリューション構築、そしてお客様へ最高水準のセキュリティを提供するためにパートナーと協力できることを光栄に思います。NECがグロースパートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞したことを心より嬉しく思います。これはNECが日本市場において顕著な成果を残したことを示すものです。

Zscaler, Inc. グローバルパートナーエコシステム担当シニアバイスプレジデント アンソニー・トルシエロ(Anthony Torsiello)氏

NECは、今日の複雑なセキュリティ対策を取り巻く環境に対応するための変革を推進する重要な役割を果たしています。その革新性と顧客の成功への貢献は、Zscalerパートナ-アワードの真髄を示すものです。

＜受賞した製品について＞

URL：https://jpn.nec.com/cybersecurity/dl/zerotrust/

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar(ブルーステラ)」(注1)として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導きます。

（注1）

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

