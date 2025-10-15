長崎県対馬市とふるさとチョイス、ふるさと納税制度を活用したガバメントクラウドファンディング(R)で、海ごみ問題解決を目的としたプロジェクトOceanGoodArtを支援するため350万円の資金調達を開始

株式会社トラストバンク

長崎県対馬市（市長：比田勝尚喜、以下「対馬市」）と国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」（ https://www.furusato-tax.jp/ ）を企画・運営する、株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：大井 潤、以下「トラストバンク」）は、本日10月15日より、トラストバンクが提供する、ふるさと納税制度を通じてクラウドファンディング型で寄付を募る仕組み「ガバメントクラウドファンディング(R)」（以下「GCF(R)」）で、対馬の海ごみ問題解決を目的としたアートプロジェクト“Ocean Good Art”を支援するため、350万円の資金調達を開始します。募集期間は2025年10月15日～2026年1月12日で、集まった寄付金は“Ocean Good Art” の運営費用に活用します。

GCF(R)で寄付を募る背景

国境離島である対馬は、国内でも特に海ごみの漂着が深刻な地域のひとつです。年間約4万立方メートルもの海ごみが漂着し、そのうちの7割が海外から流れてくるものです。市では年間約２.8億円の予算をかけて漂着ごみの回収・処理をしていますが、全体の3割程度しか処理できていません。

限られた財源では十分な対応が難しいという現状を踏まえ、対馬市ではアートを通じて海ごみ問題の啓発と回収活動を両立させる「Ocean Good Art」プロジェクトを推進しています。今回のGCF(R)では、本プロジェクトの活動資金を募り、アートの力で対馬の美しい海岸を守りたいと考えています。

なお本プロジェクトは、登山アプリ「YAMAP」を提供する株式会社ヤマップが運営する「YAMAPふるさと納税」との協働により企画されています。「YAMAPふるさと納税」のサイトでも本プロジェクトを掲載し、自然を愛する登山者やアウトドアファンに向けた情報発信を行うことで、より多くの方に海ごみ問題への関心を広げていくことを目指します。

寄付金の使い道

◆ Ocean Good Art 運営費用

海ごみ問題の啓発と回収活動をアートで伝える「Ocean Good Art」プロジェクトの継続・発展のた

め、以下のような運営費用に活用します。

・事務局の運営費

・アート作品の制作費

・公式Webサイトの保守管理費

・その他、プロジェクト運営に必要な経費

◆ 海ごみの回収・処理費用

目標金額を超えるご寄付をいただいた場合は、対馬市内の海岸に漂着した海ごみの回収・処理費用と して、直接活用します。限られた財源の中で十分な対応が難しい現状を補うとともに、地域内外の皆さまと力を合わせて、美しい海岸の保全につなげてまいります。

対馬市長 比田勝尚喜のコメント

「今年の6月には、大阪・関西万博の民間パビリオン『BLUE OCEAN DOME』において『対馬ウィーク』を開催し、アメリカや韓国の関係者をお招きしてシンポジウムを実施し、対馬での海洋環境問題に関してこれまで企業様や大学と取り組んできた活動の成果の発表や未来の海に向けてメッセージを発信しました。これまで多くの方々と連携しながら海ごみ問題に取り組んできたことへの感謝の気持ちと同時に、万博会場のお客さんと話をする中で、対馬の海ごみの現状がまだまだ知られていないということ痛感しましたので、情報発信については今後より一層強化していきたいと考えております。その点において、この『Ocean Good Art』は非常に重要な事業であると考えていますので、GCFを通してご支援いただけますと幸いです」

□■ プロジェクトの概要 ■□

◆ プロジェクト名： 【2025年版】日本一海ごみが流れ着く対馬の海を守りたい！”OceanGoodArt”をご支援ください！

◆ 寄付受付サイト： ふるさとチョイス「ガバメントクラウドファンディング(R)」（運営：株式会社トラストバンク）

◆ 目標金額： 350万円

◆ 募集期間： 2025年10月15日～2026年1月12日

◆ 寄付金の使い道： OceanGoodArt事業費、海岸漂着物等対策事業費など

◆ プロジェクトURL： https://www.furusato-tax.jp/gcf/4771

◆ 協働：YAMAPふるさと納税

※ 募集期間は、延長の場合がございます。

長崎県対馬市（ https://www.city.tsushima.nagasaki.jp ）

対馬市は、長崎県の北部に位置する国境離島で、九州と朝鮮半島の間に広がる対馬海峡に浮かぶ、自然豊かな島です。美しい海岸線と山々に囲まれ、ツシマヤマネコをはじめとする希少な動植物が生息しています。 浅茅湾を中心としたリアス式海岸や、玄海つつじ・ひとつばたご・高麗きじに象徴される多様な自然環境が広がり、島全体が四季折々の美しさに包まれています。また、古くから人々の往来や文化の交差点として発展してきた歴史があり、多くの文化財や史跡が今に受け継がれています。現在も、豊かな地域資源を活かしながら、持続可能なまちづくりが進められています。

YAMAPふるさと納税とは

YAMAPふるさと納税とは 「YAMAP ふるさと納税」は、登山アプリ「YAMAP」を提供する株式会社ヤマップが、株式会社トラストバ ンクと連携し、ガバメントクラウドファンディング(R)（GCF(R)）の仕組みを活用して提供する、寄付金の使い 道に特化したふるさと納税サービスです。登山道整備や森林保全、絶滅危惧種の保護活動など、自然環境の 保全に関するプロジェクトに特化し、最初に「寄付の使い道」を選ぶことで、応援したい地域・取り組みを ピンポイントで支援できます。日本の豊かな自然環境を守り、次世代に繋げていくための「共助」の仕組みとして、多くの方の想いをカタチにしています。

サイトURL： https://furusato.yamap.com/

ガバメントクラウドファンディング(R)（GCF(R)）とは

2013年9月にトラストバンクが提供を開始した、クラウドファンディング型でふるさと納税を募る仕組みです。自治体がプロジェクトオーナーとなり、地域課題とその解決策、必要な寄付金額や使い道を明示して発信し、共感を得ることで寄付を集めます。寄付者は自らの意思で寄付金の使い道を選択でき、地域課題を知るきっかけとなるとともに、地域への継続的な関心や関係人口の創出につながります。「2019年度グッドデザイン賞」受賞。2025年10月時点で寄付総額231億円を突破し、約4,220件 のプロジェクトが実施されています。

サイトURL： https://www.furusato-tax.jp/gcf/

※ガバメントクラウドファンディング(R)およびGCF(R)は、株式会社トラストバンクの登録商標です。

株式会社トラストバンク（ https://www.trustbank.co.jp/）

ビジョンは「自立した持続可能な地域をつくる」。2012年4月に創業し、同年9月に国内初のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を開設。同サイトのお申し込み可能自治体は全国約95%となる1700自治体超（24年3月）、お礼の品数は57万点超（24年3月）の国内最大級のふるさと納税サイトに成長。18年11月東証プライム市場の株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）とグループ化し、パブリテック事業に参入。19年9月自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」、20年3月ノーコード電子申請ツール「LoGoフォーム」をリリース。23年10月には地域のめいぶつを販売するECサイト「めいぶつチョイス」を開始。そのほか、地域経済循環を促す地域通貨事業や、再生可能エネルギーの地産地消を進めるエネルギー事業も展開。※お申し込み可能自治体数No.1、お礼の品掲載数No.1（2023年9月時点、JMRO調べ）