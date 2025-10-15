¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÌÐ¸¶»ÔÌ±´ÖÄó°ÆÀ©ÅÙ¡×ºÎÂò°Æ·ï¤ÎÊ£¹ç·¿¥É¥Ã¥°¥ê¥¾ー¥È¡¢Ì¾¾Î¡ØRuff-Laugh¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½(¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹)
¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹âÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡Ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤È·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡¢Ê£¹ç·¿¥É¥Ã¥°¥ê¥¾ー¥È¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡¢¡ØRuff-Laugh¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤â¥Ò¥È¤â¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¥Ñー¥¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°HP¤â¥ªー¥×¥ó¤·¡¢2026Ç¯£´·î²¼½ÜÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØRuff-Laugh¡Ù
¸ø¼°HP¡§https://lp.cigr.co.jp/ruff-laugh/
¡¡ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÐ¸¶»ÔÌ±´ÖÄó°ÆÀ©ÅÙ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤¬½êÍ¤¹¤ëºâ»º¤äÄó¶¡¤¹¤ë¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÌÐ¸¶»ÔÌ±´ÖÄó°ÆÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯¤ËÊÄ±à¤·¤¿¥É¥Ã¥°¥é¥óÊ»Àß¤Î»ÜÀß¡Ö¤Ò¤á¤Ï¤ë¤ÎÎ¤¡×¤òÍø³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥É¥Ã¥°¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¤òÄó°Æ¤·¡¢ºÎÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌÐ¸¶»Ô¤È·ÀÌóÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ ²áµî¥ê¥êー¥¹¡§https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/08/dogresort/
¡ÖÌÐ¸¶»ÔÌ±´ÖÄó°ÆÀ©ÅÙ¡×ºÎÂò°Æ·ï¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤¬
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥É¥Ã¥°¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë
¢£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¥Ñー¥¯¡×¨¢¥Ò¥È¤È¥¤¥Ì¡á²ÈÂ²¤ÎÁ´°÷¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò²á¤´¤»¤ë¥ªー¥×¥ó¤Êµï¾ì½ê
¡ØRuff-Laugh Chiba¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¥Á¥Ð¡Ë ¡Ù ´°À®¥¤¥áー¥¸
¡¡¶áÇ¯¡¢¡Ö°¦¸¤¤Ï²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿»Æ©¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È´ØÏ¢»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¹¹Ô°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢°¦¸¤¤ÈÎ¹¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤Î¼ûÍ×¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢°¦¸¤¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¡¢¿Í´Ö¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³¤¬Ãæ¿´¤Î»ÜÀß¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸ø±à¤È¤¤¤¦¥ªー¥×¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ò¥È¤â¥¤¥Ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ëµï¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥É¥Ã¥°¥Ñー¥¯¡×¤ò·Ç¤²¤¿»ÜÀß¤Î³«¶È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤½¤ÎÆü¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°û¿©¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¡¢¥¤¥Ì¤â¥Ò¥È¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤äÂÎ¸³¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈRuff-Laugh¡É¡Ã¥¤¥Ì¤â¥Ò¥È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤òÄó°Æ
¡¡»ÜÀß¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥Ì¤Î´î¤ÖÀ¼¤Î¥ï¥ó¥ï¥ó¤òÉ½¤¹¡Èruff-ruff¡É¤È¡¢¥Ò¥È¤Î¾Ð¤¤À¼¤òÉ½¤·¤¿¡ÈLaugh¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÉRuff-Laugh¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¡Ë¡È¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥È¤Î´é¤È¥¤¥Ì¤Î´é¤òºÇ¾®Ã±°Ì¤ËÉ½¸½¤·¤¿±ß¤È»°³Ñ·Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥´¤âºöÄê¤·¡¢»Ñ¤«¤¿¤Á¤Î°ã¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½Å¤Ê¤ê¹ç¤¨¤Ð¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ì¤â¥Ò¥È¤âÆ±¤¸²ÈÂ²¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÄ¤À¼¤ä¾Ð¤¤À¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¤¢¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾¾Î¤È¥í¥´¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈRuff-Laugh¡É¤Ï¥¤¥Ì¤È¥Ò¥È¤¬¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈRuff-Laugh¡É¸ø¼°HP¥ªー¥×¥ó¡Ã¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¾ðÊó¤ò½ç¼¡¸ø³«
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÈRuff-Laugh¡É¤Î¸ø¼°HP¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ì¤È¥Îー¥êー¥É¤ÇÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥Ò¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥Ì¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¡¢¥¤¥Ì¤È¥Ò¥È¤¬Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë½ÉÇñÍÑ¥¥ã¥Ó¥ó¤Ê¤É¡¢¸ø¼°HP¾å¤Ç»ÜÀß¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://lp.cigr.co.jp/ruff-laugh/
¡ØRuff-Laugh Chiba¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¥Á¥Ð¡Ë ¡Ù ´°À®¥¤¥áー¥¸
¡Ò¸ø³«Í½Äê¾ðÊó¡Ó
¡üPLAY
¥Ò¥È¤Ï°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²È¶ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°°ìÊý¡¢¥¤¥Ì¤ÏÍ·¤ó¤À¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Î¥¨¥ê¥¢¡£
¡üEAT¡õDRINK
°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥Õー¥É¤Î¤Û¤«¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥åー¤âÍÑ°Õ¡£
¡üSTAY
¥¤¥Ì¤È¥Ò¥È¤¬ÌÜÀþ¤Î¹ç¤¦¶õ´ÖÀß·×¤È¡¢Âç¤¤ÊÁë¤«¤éË¾¤àÎÐ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç½ÉÇñ¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥µ¥¦¥Ê¤ä¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊ²²Ð¤â½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
¢£ 2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¶ðÂô¤ï¤ó¤³º×¤ê2025¤Ë½ÐÅ¹¡ª
¡¡Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢°¦¸¤¤È¾®³Ø¹»¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡ØETOWA KISARAZU¡Ê¥¨¥È¥ïÌÚ¹¹ÄÅ¡Ë¡Ù¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¶ðÂô¤ï¤ó¤³º×¤ê2025¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¶ðÂô¤ï¤ó¤³º×¤ê¤È¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¤ò²ñ¾ì¤È¤·¡¢¿Í¤È°¦¸¤¤È¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¶¦Â¸À¸³è¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ØÏ¢´ë¶È¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¸¤²È¤Î¥â¥é¥ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡ØRuff-Laugh Chiba¡Ù¤ÎÌµÎÁ½ÉÇñ·ô¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¶ðÂô¤ï¤ó¤³º×¤ê2025³µÍ×¡ä
³«ºÅÆü»þ2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00¡¡¢¨Î¾Æü¤È¤â¤Ë±«Å··è¹Ô
³«ºÅ¾ì½ê¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¡¡Ãæ±û¹¾ì
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wanwancarnival.com/komazawa/#about
¢£ º£¸å¤Î»ö¶ÈÍ½Äê
2026Ç¯3·îº¢¡§»ÜÀßÍøÍÑÍ½Ìó³«»Ï
2026Ç¯4·î²¼½Üº¢¡§¥×¥ì¥ªー¥×¥ó
2026Ç¯5·î²¼½Üº¢¡§¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¢£ ¡ØRuff-Laugh Chiba¡Ù »ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§¡ØRuff-Laugh Chiba¡Ê¥é¥Õ¥é¥Õ¥Á¥Ð¡Ë ¡Ù
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©ÌÐ¸¶»Ô¾å±ÊµÈ£±£°£·£¶－£±
¸òÄÌ¡§¡Ú ¼Ö ¡ÛÌÐ¸¶Ä¹ÆîIC¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛÅìµþ±Ø¤«¤éÌÐ¸¶±Ø¤Þ¤ÇÆÃµÞ¤ï¤«¤·¤ª¤ÇÌó55Ê¬
ÌÐ¸¶±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó10Ê¬
µÒ¼¼¿ô¡§Á´9 ¼¼
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lp.cigr.co.jp/ruff-laugh/
¸ø¼°SNS¡§https://www.instagram.com/ruff_laugh_dogpark/#
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹
Åìµþ23¶è¤ä²£ÉÍ¤«¤é¼Ö¤ÇÌó£±»þ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡£¼óÅÔ·÷¤«¤éÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ò¥È¤¿¤Á¤ä¡¢¾è¤êÊª¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¤¥Ì¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
|¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ|¡¡https://www.cigr.co.jp/(https://www.cigr.co.jp/)
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦°ì¸Í·ú¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë»ö¶È¡¢Åê»ñÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ä¶¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡ÖNext GOOD¡× ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡£¼Ò²ñ¤Ø¡£°ìÊâÀè¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢°ìÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¡Ù ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°Â¿´¤ä´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖNext GOOD¡×¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCOSMOStyle¡Ê¥³¥¹¥â¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×
https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/