WEBストア「and ST」にセレクトショップ最大手の株式会社ユナイテッドアローズより「BEAUTY＆YOUTH」が10月15日NEWオープン！

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：木村 治）が運営するWEBストア「and ST(アンドエスティ)」にて、株式会社ユナイテッドアローズ(本社：東京都渋谷区神宮前3-28-1、代表取締役 社長執行役員 CEO:松崎 善則）が展開する「BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS （ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ）」（以下、「BEAUTY&YOUTH」）の販売を2025年10月15日（水）よりスタートいたします。

セレクトショップ最大手の株式会社ユナイテッドアローズと、アンドエスティHDグループが共創し、“Play fashion! プラットフォーム”を活用して幅広い世代との接点を持ちながら、今後さまざまなユーザー体験を提供いたします。

また、2025年10月22日（水）には、株式会社ICL (本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1、代表取締役社長：高下 泰幸）の運営する「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」のオープン、10月29日（水）には、株式会社ジュン（本社：東京都港区南青山2-26-1、代表取締役社長：佐々木 進）の運営する「ADAM ET ROPE（アダム エ ロぺ）」「SALON adam et rope（サロン アダム エ ロぺ）」「ROPE PICNIC（ロペピクニック）」「VIS（ビス）」「EPOR（エポール）」の販売を開始いたします。

■Play fashion! プラットフォーム 「and ST」 × 「BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS」

当グループでは、「お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。」というコンセプトのもと、ファッションを通じた様々な繋がりを創出していくことを掲げています。2022年からは、and STをプラットフォームとして外部企業さま向けにオープン化しています。また、2070万人（2025年9月末時点）を超える会員さまへ、より良いショッピング体験を提供するべく、便利なソリューションの開発や、利便性とお得感のあるサービス提供を拡充していることも特徴的です。

今回の「BEAUTY&YOUTH」出店にあたっては、豊富な商品ラインアップはもちろん、WEBストア「and ST」内のSTAFF BOARDにて、「BEAUTY&YOUTH」のスタッフスタイリングを購入の参考にすることが可能となります。企業の垣根を超えた新しく、便利なショッピング体験を提案いたします。

【STAFF BOARD：「BEAUTY&YOUTH」スタイリング】

■株式会社ユナイテッドアローズ「BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS」出店概要

販売開始：2025年10月15日（水）12:00～

販売ページURL：https://www.dot-st.com/beautyandyouthunitedarrows/

出店カテゴリー：

・メンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

・ウィメンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

WEBストア and ST オープン記念施策：

WEBストアand STにて「BEAUTY&YOUTH」の商品を税込み11,000円以上のご購入につき、1000円オフのクーポンをご利用いただけます。

実施期間：2025年10月15日（水）12:00～10月20日（月）23:59まで

■株式会社ユナイテッドアローズ「BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS」 注目アイテム

＜ウィメンズ＞

「ウール アーガイル&ソリッドベスト」

品よく柄物を取り入れられるアーガイルベスト。ハイゲージで品のある雰囲気はシャツやジャケットと合わせてお仕事にも使いやすいアイテム。

インナーを組み合わせてベストとしてはもちろん、気温の高い日はノースリーブトップスとしても着用いただけます。

「フェザーヤーン ハーフスリーブ ニットプルオーバー」

ふんわりとした質感が大人フェミニンなハーフスリーブニット。

適度にボディに沿うコンパクトなシルエットが、着るだけでトレンドライクな着こなしへと導いてくれます。

＜メンズ＞

「360°MASTER リラックス 2ボタン ジャケット -セットアップ対応 ストレッチ ウォッシャブル」

今っぽい、洗練された大人カジュアルスタイルが叶う、マルチ機能付きの優秀アイテム。360°方向の伸縮性を確保した通称「サブロクマスター」のリラックスシルエットジャケット。全体的に程よいゆとりを確保したリラックスシルエット。ジャケット見えできちんと感を演出しつつ、着ればブルゾン感覚のカジュアルフィーリング。ウエストをほぼ絞らないボクシーなシルエットでリラックス感を強めた2ボタンジャケットです。

「クリスプ アゼ スリーク クルーネック ニット」

ロングシーズン活躍する優れもの。上品さと快適さを兼ね備えた立体畦編みコットンニット。立体感のある畦編みが印象的なコットンニット。ほどよくリラックスしたシルエットで、抜け感のある大人のカジュアルスタイルを演出。さらりとしたコットン素材のため、暖房の効いた冬の室内でも快適に着用でき、秋・冬・春とロングシーズン活躍します。

■株式会社ICL「Afternoon Tea LIVING」出店概要

販売開始：

2025年10月22日（水）12:00～

販売ページURL：https://www.dot-st.com/afternoon-tea-net/

出店カテゴリー：

・グッズ（生活雑貨、コスメ）

・ウィメンズ（アパレル、服飾雑貨）

WEBストア and ST オープン記念施策：

WEBストアand STにて「Afternoon Tea LIVING」の商品が全品20%ポイント還元となります。

実施期間：2025年10月22日(水)12:00～10月27日(月)11:59まで

■株式会社ICL「Afternoon Tea LIVING」注目アイテム

「無重力ファンクションリュック」

荷物の重さによる負担を軽減する無重力ファンクションリュック。

ハンドル部分に伸縮する特許技術【ASG機能】によって肩への負担を約43％軽減。

豊富なポケット収納やダブルファスナー仕様など、毎日使うからこそのこだわりも充実。

「ロゴワークスコンピパンセット」

まるでお皿のように使えるスマートなフライパンセット。

IH、ガスコンロ対応で、調理してお皿に移し替える手間なくそのままサーブ。

食卓になじむデザインで、熱々のお料理をそのまま楽しんでいただけるアイテム。

「TEA MEMORIAL」シリーズ

紅茶の香りをオリジナルで表現した「TEA MEMORIAL」シリーズ。

商品ラインアップには、ディフューザーやボディミストのほか、ギフトにも最適なネイルオイルやポット型マルチバームなどをラインアップ。

■株式会社ジュン

「ADAM ET ROPE」「SALON adam et rope」「ROPE PICNIC」「VIS」「EPOR」出店概要

販売開始：2025年10月29日（水）12:00～

販売ページURL：

ADAM ET ROPE https://www.dot-st.com/adametrope/

SALON adam et rope https://www.dot-st.com/salonadametrope/

ROPE PICNIC https://www.dot-st.com/ropepicnic/

VIS https://www.dot-st.com/vis/

EPOR https://www.dot-st.com/epor/

出店カテゴリー：

・メンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

・ウィメンズ（アパレル、シューズ、アクセサリー）

・キッズ（アパレル）

■株式会社ジュン

「ADAM ET ROPE」「SALON adam et rope」「ROPE PICNIC」「VIS」「EPOR」注目アイテム

ADAM ET ROPE

梳毛クルーネックカーディガンストールセット

・様々なスタイルが楽しめる、汎用性の高いカーディガン&ストールセット

SALON adam et rope

【WEB限定】ウォッシャブル前後2WAYシャギーニットプルオーバー

・上品な抜け感で、大人の冬コーデが華やぐニット

ROPE PICNIC

レディハンサムシリーズ ウールライク金ボタンジャケット

・秋口の羽織にぴったり。オンオフ問わずに着まわしのきくジャケット。

VIS

ハートアソートパール釦ラメミックスカーディガン

・色違いで欲しい、全女子におすすめしたいふわモコカーディガン。

EPOR

Pac Sac（パックサック）

・お仕事や通勤用に◎幅広いシーンにマッチする大人のためのきれいめリュック

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。

＜URL＞ https://store.united-arrows.co.jp/

■株式会社ICLについて

生活雑貨、化粧品等の販売／ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING」を全国約120店舗展開。「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出するダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

＜URL＞ https://icl-inc.co.jp/

■株式会社ジュンについて

株式会社ジュンは、ファッション事業を中核に、食、建築、音楽、ゴルフ場運営など多角的に事業を展開するライフスタイル提案企業です。多岐にわたる事業を通じて、人々の日常を豊かに彩ることを目指しています。

＜URL＞https://www.jun.co.jp/

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play Fashion!プラットフォーマー」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725(https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725)

＜Android版アプリ＞ https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞ https://www.andst.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/