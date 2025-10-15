『リネージュ』獲得できる経験値を増加させるイベント限定リングを製作しよう！ハロウィンイベント「パンプキンのいたずらカーニバル」が開催！
PC向けオンラインゲーム『リネージュ』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌ・シー・ジャパン)は、2025年10月15日(水)に、イベント「パンプキンのいたずらカーニバル」の開催をお知らせします。
■「パンプキンのいたずらカーニバル」
【開催期間】
2025年10月15日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年11月5日(水) 定期メンテナンス前まで
【概要】
イベントマップ内に出現する、ハロウィンイベントのマスコットとして雇われた「ジャック オー ランタン」の群れの妨害を阻止しましょう！
開催期間中、ギラン城下町に出現するイベントNPC「グルム」から、レベル60以上のキャラクターが、1アカウントあたり1日30分入場可能なイベントマップ「パンプキンの隠れ処」に入場できます。
イベントマップ「パンプキンの隠れ処」に出現するモンスターを討伐すると、イベントアイテム「ハロウィン パンプキンの種」が一定確率でドロップします。
獲得した「ハロウィン パンプキンの種」をイベントNPC「フロド」に渡すと「カーニバルへの招待状」「ハロウィン リング」やボックスアイテムを製作することができます。
「カーニバルへの招待状」を使用して時間制のバフを獲得すると、イベントNPCサムワイズから「ハロウィンカーニバル会場」へ移動することができます。
「ハロウィンカーニバル会場」に出現するモンスターを討伐すると、装備品を強化するスクロールや勇猛のメダルなどがドロップします。是非挑戦して冒険に役立ててください！
「ハロウィン リング(イベント)」は+5までの強化製作があり、+4以上になったリングはイベント後も使用できます。
また「ハロウィン パンプキンの種」を使用してイベント限定加護「ジャック オー ランタンの加護」を製作、利用できます。
「ジャック オー ランタンの加護」は狩りで活躍しますので、是非とも製作をして狩りをしましょう。
イベントの詳細は、公式サイトにてご確認ください。
≪「パンプキンのいたずらカーニバル」の詳細はこちら≫
https://press.ncsoft.jp/notice/lineage/2025Halloween/
■ゲーム概要
『リネージュ』は気軽に遊べる無料オンラインRPGです。20年以上の歴史を持つ剣と魔法のファンタジー世界で繰り広げられる壮大な物語。その世界では日々、数千人規模のユーザーが同時に協力して敵を倒したり、チャットで気の合う友達を作りながら冒険を進めます。従来の家庭用ゲーム機やPCゲームからは考えられなかった自由度の高い楽しみをお客様に提供しつづけています。
タイトル リネージュ
ジャンル MMORPG（多人数同時参加型RPG）
利用金額 基本プレイ無料（アイテム課金）
公式サイト https://lineage.ncsoft.jp/
公式X(旧Twitter) https://x.com/Lineage_Japan
公式YouTube https://www.youtube.com/user/NCsoftJP
