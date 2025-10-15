½ñÀÒ¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº 50Ç¯ÌÜ¤ÎÇúÁö»¾²Î¡Ù¡Ê¾®Àî¿¸ Ãø¡Ë¤¬10·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¡¡¿·Ê¸·ÝºÁ¤Ç¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â¿ÀÊÝÄ®¡¦½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¡ª
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡Ë¤ÇÊ¸·Ý¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー´ØÏ¢¤ò°·¤¦½ÐÈÇ¥ìー¥Ù¥ëÎ©Åì¼Ë¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº 50Ç¯ÌÜ¤ÎÇúÁö»¾²Î¡Ù¡Ê¾®Àî¿¸ Ãø¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯10·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥Ç¥³¥È¥é»¨»ï¤Ë4Ç¯Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº ÇúÁö»¾²Î¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢ÁíÀª45Ì¾¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ìÂç¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¾Ú¸À½¸¡£È¯ÇäÁ°¤«¤é¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¡Ö±Ç²è¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯7·î¤ËÃÓÂÞ¡¦¿·Ê¸·ÝºÁ¤Ç¤ÎÆÃ½¸¾å±Ç¡Ö¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦¶äËë¤ò¶î¤±¤ë°ìÈÖÀ±¡×»þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¿ÀÊÝÄ®¤Î½ñÀô¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇäÃæ¡ÊÄÌÈÎ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±½ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÄê²Á¤Ç¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¡¸ø³«50¼þÇ¯µÇ°¡¡¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦¶äËë¤ò¶î¤±¤ë°ìÈÖÀ±
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î5Æü
È¯¹Ô¡§Î©Åì¼Ë¡¿È¯Çä¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
½ñÀô¥°¥é¥ó¥ÇÄÌÈÎ¥Úー¥¸¡¡https://shosen.tokyo/?pid=188032556
CONTENTS
¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¤ÈÅì±ÇDNA¡¡Èø·ÁÉÒÏ¯¡Ê±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¼ÂÏ¿¥ä¥¯¥¶¤«¤é´î·à¤ØÂçÅ¾´¹¡¡Ê¡±ÊË®¾¼¡Ê¸µÅì±ÇÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù»Å³Ý¿Í¡Ë
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º½Ë50¼þÇ¯¡ª¡¡ÀëÅÁ¡Ô¼æ¶ç¡Õ¤ÇÄÖ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¡´Øº¬ÃéÏº¡Ê¸µÅì±ÇÀëÅÁÉô¡¢¼æ¶ç»Õ¡Ë
¾å±ÇºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¡¾®Àî¿¸¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¸¦µæ²È¡Ë
¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤«¤é¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ø¡¡Ê¡±ÊË®¾¼¡Ê¸µÅì±ÇÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù»Å³Ý¿Í¡Ë
Ó§Ëû²ñPHOTO GALLERY
±§ºêÎµÆ¸¤µ¤ó¤Î±Ç²è³¦¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¡¡Ê¡±ÊË®¾¼¡Ê¸µÅì±ÇÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù»Å³Ý¿Í¡Ë
½Ë¼¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º50¼þÇ¯¡ª¡¡µÜºêÌ÷ÃË¡Ê´ØÅì¤ßÁÈ½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡Ë
¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦¶äËë¤ò¶î¤±¤ë°ìÈÖÀ±¡¡¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¥·¥êー¥ºÁ´¥ê¥¹¥È
¡Ö°ìÈÖÀ±¥Ö¥ëー¥¹¡×²Î»ì
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº 50Ç¯ÌÜ¤ÎÇúÁö»¾²Î
Ãø¼Ô¡§¾®Àî¿¸
Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î17Æü
È¯¹Ô¡§Î©Åì¼Ë¡¿È¯Çä¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://rittorsha.jp/items/25317420.html
CONTENTS
INTRODUCTION¡¡¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
Âè°ì¾Ï¡¡ÇÐÍ¥ÊÔ
¿û¸¶Ê¸ÂÀ¡¿ÃæÅç¤æ¤¿¤«¡¿¤¢¤ÙÀÅ¹¾¡¿¾®Ìî¤ß¤æ¤¡¿¹õÂôÇ¯Íº¡¿¸¶ÅÄÂçÆóÏº¡¿¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¡¿Åò¸¶¾»¹¬¡¿À¿Ä¾Ìé¡¿º´Æ£ÚðÌé¡¿¹â·îÃé¡¿»ÊÍµ²ð¡¿ÇßÄÅ¾¼Åµ
ÂèÆó¾Ï¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊÔ
ÃæÅèÅ°¡¿ÎÓïÊ°ì¡¿·¬Ì¾ÃéÇ·¡¿²ÃÆ£¸÷ÃË¡¿Åì°ìÀ¹¡¿ÊÒ¶ÍÀ¯Íº¡¿ÅÄÅç½Ó±Ñ¡¿²Ï¹ç·¼°ì
Âè»°¾Ï¡¡¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊÔ
²¬ËÜÌÀµ×¡¿¿·°æÀ¶¡¿°¤°æ¿¿ºé¡¿º´Çì½ÓÆ»¡¿µÈºê¸µ¡¿°æ¾åâÃ²ð¡¿ÂçÄ®¿Ê¡¿ÁýÀî¹°Ë®¡¿µÜ¹¸¡¿»°ÉÙÀµ¡¿À¥¸Í¹±Íº¡¿²£»³ÏÂ¹¬¡¿¿·°æ¾âÅ¯
Âè»Í¾Ï¡¡»£±Æ½êÄ¹¡¦ËÜ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊÔ
¹¬ÅÄÀ¶¡¿ÎëÌÚ¾ï¾µ¡¿´Øº¬ÃéÏº¡¿º´¡¹ÌÚ»ÌÏº¡¿Ê¡±ÊË®¾¼
Âè¸Þ¾Ï¡¡Ó§Ëû²ñÊÔ
µÜºêÌ÷ÃË¡¿¹â¶¶ÃéÀ¯¡¿º´Æ£Ë®É§¡¿ÃæÂ¼ÊÝ¼¡
SPECIAL INTERVIEW¡¡±§ºêÎµÆ¸¡Ü°¤ÌÚà¢»Ò
PHOTO GALLERY
Á´10ºî¾ÜºÙ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
PROFILE
¾®Àî¿¸¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤·¤ó¡Ë
1972Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£2001Ç¯¡¢ÆüËÜ±Ç²è³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ±Ç²èÂç³Ø¡Ë±é½Ð²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥¥åー¥Æ¥£ー¥Ï¥Ëー¡Ù¡Ê2004Ç¯ °ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ)¤ä¡Ø⽕⽕¡Ù¡Ê2005Ç¯¹â¶¶È¼ÌÀ´ÆÆÄ¡ËÅù¤ÇÁõ¾þ¾®Æ»¶ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ä³Ú±Ç²è¤Î±ÇÁüÊ¸²½¤ò¸¦µæ¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÄÇ¯´ü¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ£Ô£ÖÊü±Ç¤Ç´Ñ¤¿¥·¥êー¥ºÂè1ºî¡Ø¸æ°Õ¸«ÌµÍÑ¡Ù¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖÀ±¹æ¤ÎÇúÁö¥·ー¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤Ãµµæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2014Ç¯¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¥Ö¥ëー¥ì¥¤BOX 2¡Ù¡ÊÅì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡Ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¹½À®¡¦²òÀâ¡¢ÍâÇ¯¥ê¥êー¥¹¤ÎCD¡Ø²Î¤¨!!¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡ÙµÚ¤ÓCDÂè£²ÃÆ¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿!!¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÁª¶Ê¡¦·ÇºÜ¥Çー¥¿ºîÀ®¤Ë½¾»ö¡£2022Ç¯¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥È¥é¥Ã¥¯ÀìÌç»¨»ï¡Ö¥«¥ß¥ª¥ó¡×¡Ê·ÝÊ¸¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¥·¥êー¥ºÁ´ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦·¬Ì¾ÃéÇ·»á¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥í¥±¥Ï¥óµÏ¿¤Ç»£±ÆÅö»þ¤òÆ±»á¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯²óÁÛµ¡×¤òÏ¢ºÜ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø±Ç²è¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº ÂçÁ´½¸¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¼ÂÏ¿¤ä¤¯¤¶±Ç²èÂçÁ´¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÍÎÀô¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ç¥å～¥Ý¥ë¥Î¤ÎÄë²¦ µ×ÊÝ¿·¥Ë¤Î°¦¤ÈÎÞ¤ÈÂçÇú¾Ð¡Ù¡Ê¥Ý¥Ã¥È½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÉÔÎÉÈÖÄ¹Ï²Ì¡¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¤ÏµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø±Ç²è³Ø²Ê Éû¼ê¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£
