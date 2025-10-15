＃素晴らしい過去になろう　新シリーズ「リサイクルの日」に向け動画公開 稲垣さん、草磲さん、香取さん「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう」と、ペットボトルのきれいな分別を発信

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリーグループは、自然と水の恵みに生かされる企業として、「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命（いのち）の輝き』をめざす。」を目的に掲げ、創業以来、持続可能な社会の実現を目指してきました。そして、２０１９年には「プラスチック基本方針」※１を策定し、２０３０年までにすべてのペットボトルの１００％サステナブル化の実現に向けて、さまざまな活動を続けています。

このたび、２０２１年から展開しているコミュニケーション「＃素晴らしい過去になろう」の一環として、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんが出演する新ＷＥＢ動画３本を、１０月２０日「リサイクルの日」に向けて、ＹｏｕＴｕｂｅサントリー公式チャンネルや各公式ＳＮＳ、ウェブサイトにおいて、１０月１５日（水）から順次公開します。

加えて、ペットボトルの水平リサイクル※２をさらに推進していくため、自宅の外でも飲み終わった後にキャップ・ラベルをはずすといった、ペットボトルのきれいな分別を促進することを目的に、ＷＥＢ動画公開と合わせて、「外でも、はずす！はがす！」というメッセージを、渋谷センター街での巨大広告やラッピングカーの走行、ＴＶ-ＣＭの放映を通じて、広く展開していきます。

※１ https://www.suntory.co.jp/company/csr/env_circular/

※２ 使用済みペットボトルをリサイクルして、新しいペットボトルに再生すること

■ＷＥＢ動画について

ＷＥＢ動画では、稲垣さん、草磲さん、香取さんがルートセールス※３のユニフォーム姿で、自動販売機横のリサイクルボックス（飲料空容器専用の回収ボックス）での回収作業中に、悩み事や不満を抱えた街の人たちと遭遇。仕事を辞める勇気が出ない男性や、お風呂を巡る夫の言動に納得がいかない女性、行きつけのお店が別のお店に変わってしまったことを嘆く男性の話に、稲垣さん、草磲さん、香取さんがそれぞれ耳を傾ける中で、３人とも、街の人たちが飲み終えたペットボトルを外でもきれいに分別していることに気付きます。悩み事や不満こそ違えど、全員「外でも、はずす！はがす！」という行動が当たり前になっている姿を見て、すっかりうれしくなった稲垣さんたちが、何げないやり取りで彼らを励まし、勇気づける３タイプのストーリーを通じて、「はずして、はがして、外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。」というメッセージを訴求していきます。

※３ ルートセールス：自動販売機の設置先を巡回し、商品の補充や機械の清掃、リサイクルボックスの空容器回収などの業務を行う専門の職種

■撮影エピソード

今回は商店街の一角にある自動販売機とリサイクルボックスの前で、稲垣さん、草磲さん、香取さんが、それぞれ空容器の回収中に遭遇した街の人たちとのやり取りを長回しで撮影しました。街の人たちを演じた共演者とは初顔合わせでしたが、監督をはじめ、スタッフの皆さんにも顔なじみが多い現場ということもあり、個別の撮影は終始和気あいあいとした雰囲気で進行。各動画で、唯一全員がそろうラストのスリーショットも、持ち前のチームワークを生かして瞬く間にＯＫを獲得しました。

また、「＃素晴らしい過去になろう」のＣＭシリーズといえば、ルートセールスに扮した３人の爽やかなユニフォーム姿が印象的です。撮影現場でも「この格好がなじんできました」（稲垣さん）、「デザインがかっこいい」（草磲さん）、「この衣装を着ると気持ちがいい」（香取さん）とうれしそうに話すなど、回を重ねてすっかり愛着が湧いている様子。中でも、２０２３年に制作したＣＭからいち早くユニフォーム姿を披露している草磲さんは最も着用歴が長いことから、稲垣さんと香取さんの前で「君たちは後輩だからね」と茶目っ気たっぷりに先輩風を吹かせる微笑ましいひと幕もありました。

■ＷＥＢ動画カットデータ

＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。” 循環型ドラマ「勇気が出ない男」篇より＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。” 循環型ドラマ「キャンセル許して」篇より＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。” 循環型ドラマ「好きなお店」篇より

■ＷＥＢ動画概要

タイトル：

＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。” 循環型ドラマ

「勇気が出ない男」篇（５７秒）、「キャンセル許して」篇（６７秒）、「好きなお店」篇（７１秒）

出演：稲垣吾郎／草磲剛／香取慎吾

公開開始日時：２０２５年１０月１５日（水）ＡＭ４時以降順次

公開先：

ＹｏｕＴｕｂｅサントリー公式チャンネル、各公式ＳＮＳ、

「素晴らしい過去になろう」ウェブサイト

＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。”

循環型ドラマ「勇気が出ない男」篇（５７秒）

https://www.youtube.com/shorts/vIEFBSfs5Fo

＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。”

循環型ドラマ「キャンセル許して」篇（６７秒）

https://www.youtube.com/shorts/wHH5gmZL9yk

＃素晴らしい過去になろう “外でも戻してくれたあなたに、ありがとう。”

循環型ドラマ「好きなお店」篇（７１秒）

https://www.youtube.com/shorts/jFovCZyepHA

サントリー公式Ｘ @suntory（ https://x.com/suntory ）

ＴｉｋＴｏｋサントリー公式アカウント

https://www.tiktok.com/@suntoryfoodstiktok

「＃素晴らしい過去になろう」ウェブサイト

https://www.suntory.co.jp/company/subarashiikako/

■渋谷センター街での巨大広告とラッピングカーについて

外でも、飲みきったらキャップをはずしてラベルをはがす、ペットボトルのきれいな分別を促進することを目的に、ＷＥＢ動画公開と合わせて、「外でも、はずす！はがす！」と呼びかける渋谷センター街での巨大広告の掲示や渋谷エリアでのラッピングカーの走行を実施します。

◇屋外広告（ＯＯＨ）

掲出場所：渋谷センター街

掲出期間：２０２５年１０月１６日（木）～１０月２９日（水）

◇ラッピングカー

走行場所：渋谷エリア

走行期間：２０２５年１０月１６日（木）～１１月１５日（土）

■企業広告「＃素晴らしい過去になろう」ＣＭシリーズについて

ペットボトルはきれいに分別し、「ボトルｔｏボトル」水平リサイクル※４をすることで、新たな化石由来原料を使わず、何度も資源として循環することができます。新たな化石由来原料を使用してペットボトルを製造する場合と比較して、ＣＯ２排出量を約６０％削減※５することができるため、これに取り組む意義は大きいと考えています。「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルを推進するために、「飲みきる」「キャップをはずす」「ラベルをはがす」といったきれいな分別を自宅の外でも行っていただくことが大切※６です。サントリーグループでは、より良い未来の実現に向けて、２０２１年の春から「＃素晴らしい過去になろう」コミュニケーションを展開しています。「＃素晴らしい過去になろう」ＣＭシリーズの一つとして、「ペットボトルは資源」であり、分別することの意識を高め、行動を起こすきっかけにしてほしいという想いから、あえて、飲み終わった後の場面からストーリーが始まるという、ユニークな演出のＣＭを制作しています。

◇サントリーグループのサステナビリティ

https://www.suntory.co.jp/company/csr/

※４ 使用済みペットボトルをリサイクルして、新しいペットボトルに再生すること

※５ 使用済みペットボトルからプリフォーム製造までの工程において

※６ 分別は地域・設置場所のルールに従って適切に

■２０３０年ペットボトルの１００％サステナブル化の実現に向けて

サントリーグループは、２０１１年にペットボトルの「ボトルｔｏボトル」メカニカルリサイクルシステムを構築し、２０１２年に国内清涼飲料業界で初めて１００％リサイクル素材のペットボトルを導入したことを皮切りに、従来よりもさらにＣＯ２排出量を低減する世界初の技術を開発するなど、長年にわたって技術革新を進め、ペットボトルの「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルを推進してきました。

「プラスチック基本方針」で掲げている「２０３０年までに、グローバルで使用するすべてのペットボトルの素材を、リサイクル素材あるいは植物由来素材等１００％に切り替え、化石由来原料の新規使用ゼロの実現」を目指し、「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルをさらに推進していきます。

以上