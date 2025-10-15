宮崎市清武町と初の共催イベント！おばたのお兄さんが登場 50店舗以上のマルシェやキッチンカーが出店、腎ヨガ講座や健康相談も

株式会社ヴァンティブ

株式会社ヴァンティブ（本社：東京都港区、代表取締役社長：河野行成、以下ヴァンティブ）は、宮崎市清武町との初のコラボレーションイベント「ヴァンティバル with 清武」を2025年11月1日（土）ヴァンティブ宮崎工場にて開催いたします。

2025年2月にバクスターの腎臓ケア事業はグローバルな会社分割により独立し、新会社ヴァンティブとなりました。ヴァンティブの宮崎工場は今年で35周年を迎えます。これを機に、今後は清武町と合同で「ヴァンティバル with 清武 」を開催することで、これからも地域の皆さまへ感謝を伝える機会を提供してまいります。共催イベントの初年度として老若男女どなたでも楽しんでいただけるよう、ヴァンティブ宮崎工場の社内アンケート結果を踏まえて、スペシャルゲストにおばたのお兄さんをお招きします。

本イベントは、腎臓ケアのヴァンティブが「おうち透析※1（腹膜透析）」製品を製造する国内唯一の拠点である宮崎工場で開催され、一般の方は普段は立ち入ることのできない工場内部をツアー見学することができます。また、人口100万人あたりの透析患者数が全国第4位※2の宮崎県において、市民の健康意識を高めるため腎臓専門医や看護師による市民公開講座や気軽に立ち寄れる健康相談コーナーを催します。沖縄からはヨガのエキスパートでもある腎臓専門医が来場し、宮崎のステージで初めて“腎ヨガ”を披露します。20万平方メートル にもおよぶ広大な敷地を有するヴァンティブ宮崎工場には、特設ステージで繰り広げられる医療者や地域の子どもたちの発表などの他、50店舗以上のマルシェやキッチンカー、40台以上のスーパーカーが集結します。お楽しみ抽選会に加え、大人も子供も体を動かしながら楽しめる3on3バスケ、ラジコン走行会、ふわふわ遊具なども。入場・参加費用は全て無料です。

「ヴァンティバルwith清武」 2025年11月1日（土）10時～16時

会場：ヴァンティブ宮崎工場（〒889-1601 宮崎県宮崎市清武町木原４５８４－１）駐車場あり

共催：株式会社ヴァンティブ、清武町商工会青年部

ステージプログラム（予定）

- おばたのお兄さん スペシャルステージ（13:00～13:30）- 市民・社員パフォーマンス（園児マーチング、清武中学校吹奏楽部、太鼓、エイサー、ダンス発表など）- 医療者による市民公開講座― 腎臓の大切さ、知っていますか？～腎臓の病気と治療の選択肢～宮崎県立宮崎病院 腎臓内科 池田直子 医師まつもとクリニック 松本秀一朗 院長、益満美香 看護師― ヨガを極めた腎臓専門医が教えます「ちむどんどん♪腎ヨガ」友愛医療センター 腎臓内科 江田はるか 医師、平良千夏 看護師

Vantiveについて

Vantiveは世界中の患者さんおよび医療者の「人生に寄り添い、希望の未来へ」導くことをミッションとして掲げる、生命維持に重要な臓器療法を提供する企業です。70年にわたり腎臓ケアにおけるイノベーションを推進してまいりました。現在では、ヴァンティブの社員、製品およびサービスは日々100万人を超える世界中の患者さんとのタッチポイントを有しています。私たちは歴史を基盤としながら、デジタルソリューションと高度なサービスを通じた透析の治療体験向上、そして腎臓ケアのその先を見据えた生命維持に重要な臓器療法への変革に注力します。患者さんをケアする医療者の治療管理の柔軟性と効率性の向上と共に、患者さんのより長く、より充実した人生の実現への貢献を目指しています。詳しくは、www.vantive.com(https://www.vantive.com/)をご覧ください。また、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/vantivehealth/)、X(https://x.com/VantiveHealth)、Facebook(https://www.facebook.com/VantiveHealth)、Instagram(https://www.instagram.com/VantiveHealth) 、YouTube(https://www.youtube.com/@VantiveHealth)でも発信しています。

※1「おうち透析」とは、ヴァンティブが在宅での治療となる腹膜透析及び在宅血液透析をより多くの患者さんに認知していただくために名付けたものです。また「通院透析」は「おうち透析」に対して、医療機関など施設に通院して行う透析のこととして区別しています。「おうち透析（腹膜透析）」を含む治療選択肢については、疾患啓発ウェブサイト「いっしょに考える腎臓病(https://jp.mykidneyjourney.com/ja/explore-your-treatment-options)」、およびYouTube「透析病院ドットコム(https://www.youtube.com/@touseki-byouin)」をご覧ください。なお、「おうち透析（腹膜透析）」を含む腎不全治療の選択肢について相談できるお近くの病院はこちらから検索できます(https://ckd.ishamachi-hospital.com/)。

※2 一般社団法人日本透析医学会 わが国の慢性透析療法の現況2024 表2 都道府県別の透析患者数および治療形態，2023より引用。