三ッ輪ホールディングスとJA協同サービスが地域の脱炭素に向けた業務提携契約を締結

三ッ輪ホールディングス株式会社

三ッ輪ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：尾日向竹信、以下「三ッ輪ホールディングス」）は、ＪＡ協同サービス株式会社（本社：静岡県御殿場市、代表取締役社長：山口正宏）と、農業分野における温室効果ガス削減とＪ-クレジットの創出を通じたエネルギーのカーボンニュートラル化を推進することを目的とした業務提携契約を2025年10月10日に締結したことをお知らせいたします。

【取り組み概要】

協定では、ＪＡ協同サービスが生産管理を行う「お米の水稲栽培」において栽培工程の改善によりメタンガス排出量を削減し、その削減分をＪ-クレジットとして創出します。創出したクレジットは売却せず、三ッ輪ホールディングスグループでLPガス事業を展開する三ッ輪産業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：尾日向竹信、以下「三ッ輪産業」）が販売するLPガスに対してカーボンオフセットを実施し、「カーボンニュートラルLPガス」としてJA協同サービスが地域顧客を対象に提供します。



農業由来のクレジットを自社創出し、エネルギー事業に直接活用する先駆的なスキームは、環境配慮型の農業推進や地域の脱炭素化にも寄与する新たなモデルとして期待されています。三ッ輪ホールディンググループ全体としてLPガス事業および地域活性化事業を通じ、クレジット創出から活用、販売促進までを包括的に支援し、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

【各社の役割】

■ ＪＡ協同サービス

・水稲栽培において、田面を乾かす「中干し」期間を従来より7日間以上延長し、メタンガス（CH₄）排出を削減。削減分をＪ-クレジットとして創出。

・中干し期間を延長して収穫されたお米のブランド化を推進。

・創出したＪ-クレジットを活用し、自社販売するLPガスの流通過程におけるCO2排出をオフセットし、カーボンニュートラルLPガスを販売。



■ 三ッ輪産業

・カーボンニュートラルLPガスの販売支援。

・本取り組みの広報・普及活動の推進。

■ 三ッ輪環境計画株式会社※

・水稲栽培における中干し期間延長の実施を包括的に支援。

・Ｊ-クレジットの申請・発行・無効化手続きを支援。

・カーボンニュートラルLPガス生成に関わるクレジット管理および不足時の調達支援。

※三ッ輪ホールディングス傘下で2025年4月に設立。環境価値創出および活用支援などを事業内容とする。https://local.mhdg.co.jp/

【締結式概要】

業務提携契約の締結にあたり、下記の通り締結式を執り行いました。



日時：2025年10月10日（金）

場所：ＪＡ協同サービス株式会社 ホール会場

登壇者：ＪＡ協同サービス代表取締役社長 山口 正宏氏

三ッ輪ホールディングス代表取締役社長 尾日向 竹信

左：三ッ輪ホールディングス代表取締役社長 尾日向 竹信/右：JA 協同サービス代表取締役社長 山口 正宏氏左から：三ッ輪ホールディングス 経営戦略部 田島/三ッ輪ホールディングス 尾日向JA協同サービス山口氏/ JA 協同サービス 業務部 LPガス燃料課 横山氏

今後も三ッ輪ホールディングスグループは、地域に根ざす多様なステークホルダーとの協働により、持続可能な農業の推進とカーボンニュートラルの実現を目指します。

地域資源の循環を生み出す仕組みづくりを通じて、環境価値を地域経済の新たな力へと変えていくことで、次世代につながる豊かな地域社会の実現に貢献してまいります。

JA協同サービス株式会社について

本社：静岡県御殿場市ぐみ沢5番地

設立：2012年1月19日

代表取締役社長：山口 正宏

https://www.jakyoudou.co.jp/

三ッ輪ホールディングス株式会社について

本社：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル2F

設立：2019年10月1日

※1940年創業の三ッ輪産業株式会社とグループ会社のホールディングスカンパニーとして設立

代表取締役社長：尾日向 竹信

https://mhdg.co.jp(https://mhdg.co.jp)