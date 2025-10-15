受験生を応援！縁起の良いダルマモチーフで縁起を担ぐ『合格祈願！復習がはかどるリーフセット』新発売
マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、 受験生の合格を応援する『合格祈願！復習がはかどるリーフセット』を 2025年10月10日（金）よりオンラインショップ及び一部文具小売店にて発売しました。
高品質でストレスなく書ける「書きやすいルーズリーフ横罫」とポイントを見返しやすく書 ける「スマートレビュー復習罫」、マルマンの“復習がはかどる”ルーズリーフ2種類をセット にし、受験生への合格祈願の想いを込めて、ダルマのモチーフをパッケージに施しました。
マルマン社員も合格祈願へ
新製品の発売を前に、マルマン社員の一部は東京都内の氷川神社を訪れ、受験生の皆様の合格を祈願してまいりました。
「この製品を手に取ってくださるすべての受験生が、志望校に合格できますように」
--そんな想いを込めて、社員一人ひとりが心を合わせてお祈りをいたしました。
夢に向かって頑張る受験生の皆様、そしてご家族の皆様の夢が叶うよう、マルマン社員一同心より応援しております。
オンラインショップ :
https://www.e-maruman.co.jp/shopping/
■製品の特長
復習がはかどる2種類のルーズリーフで学力UP！本製品は、受験勉強に最適な2種類のルーズリーフをセットにした商品です。
【書きやすいルーズリーフ 横罫】・はかどるポイント
ストレスなく書ける高品質な国産オリジナル筆記用紙
- いろいろな筆記具で書きやすい
- しっかりとした厚み（80g/平方メートル ）
- にじみにくく裏抜けしにくい
【Smart Review 復習罫】・はかどるポイント
１.重要ポイントをすぐ見返せる！
先生のコメントや要点を見返しやすい「追記」「要点まとめ」スペース
２.弱点を把握できる！
復習の回数や理解度を管理できる「チェックボックス」
■製品概要：合格祈願！復習がはかどるリーフセット
【赤（L1288AH）】
サイズ：B5（257×182mm）
穴数：26穴
内容：スマートレビュー7mm復習罫（29行）50枚
書きやすいルーズリーフ7mm横罫（31行）50枚
筆記用紙：80g/平方メートル
価格：462円※税込価格
【青（L1288BH）】
サイズ：B5（257×182mm）
穴数：26穴
内容：スマートレビュー6mm復習罫（34行）50枚
書きやすいルーズリーフ6mm横罫（36行）50枚
筆記用紙：80g/平方メートル
価格：462円※税込価格
発売時期：2025年10月10日（金）より
販売場所：全国の文具取扱店、マルマン公式オンラインショップ
マルマンルーズリーフの用紙はFSC(TM)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
Creative Support Company marumanについて
創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。
1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。
公式HP・SNS
HP：https://www.e-maruman.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/e.maruman/ ★各種ノートの使用方法をご紹介中
X：https://twitter.com/maruman_sketch
Facebook：https://www.facebook.com/e.maruman/
会社概要
社名：マルマン株式会社
所在地：東京都中野区中央2-36-12
代表：代表取締役社長 井口泰寛
創業：1920年（大正9年）
事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、
画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店