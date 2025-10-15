受験生を応援！縁起の良いダルマモチーフで縁起を担ぐ『合格祈願！復習がはかどるリーフセット』新発売

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、 受験生の合格を応援する『合格祈願！復習がはかどるリーフセット』を 2025年10月10日（金）よりオンラインショップ及び一部文具小売店にて発売しました。

高品質でストレスなく書ける「書きやすいルーズリーフ横罫」とポイントを見返しやすく書 ける「スマートレビュー復習罫」、マルマンの“復習がはかどる”ルーズリーフ2種類をセット にし、受験生への合格祈願の想いを込めて、ダルマのモチーフをパッケージに施しました。

マルマン社員も合格祈願へ

新製品の発売を前に、マルマン社員の一部は東京都内の氷川神社を訪れ、受験生の皆様の合格を祈願してまいりました。

「この製品を手に取ってくださるすべての受験生が、志望校に合格できますように」

--そんな想いを込めて、社員一人ひとりが心を合わせてお祈りをいたしました。

夢に向かって頑張る受験生の皆様、そしてご家族の皆様の夢が叶うよう、マルマン社員一同心より応援しております。

■製品の特長

復習がはかどる2種類のルーズリーフで学力UP！本製品は、受験勉強に最適な2種類のルーズリーフをセットにした商品です。

【書きやすいルーズリーフ 横罫】・はかどるポイント

ストレスなく書ける高品質な国産オリジナル筆記用紙

- いろいろな筆記具で書きやすい- しっかりとした厚み（80g/平方メートル ）- にじみにくく裏抜けしにくい

【Smart Review 復習罫】・はかどるポイント

１.重要ポイントをすぐ見返せる！

先生のコメントや要点を見返しやすい「追記」「要点まとめ」スペース

２.弱点を把握できる！

復習の回数や理解度を管理できる「チェックボックス」

■製品概要：合格祈願！復習がはかどるリーフセット

【赤（L1288AH）】

サイズ：B5（257×182mm）

穴数：26穴

内容：スマートレビュー7mm復習罫（29行）50枚

書きやすいルーズリーフ7mm横罫（31行）50枚

筆記用紙：80g/平方メートル

価格：462円※税込価格

【青（L1288BH）】

サイズ：B5（257×182mm）

穴数：26穴

内容：スマートレビュー6mm復習罫（34行）50枚

書きやすいルーズリーフ6mm横罫（36行）50枚

筆記用紙：80g/平方メートル

価格：462円※税込価格

発売時期：2025年10月10日（金）より

販売場所：全国の文具取扱店、マルマン公式オンラインショップ

マルマンルーズリーフの用紙はFSC(TM)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。

Creative Support Company marumanについて

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

会社概要

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店