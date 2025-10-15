【Recboo】「採用媒体選びで失敗しないための相談会」開催のお知らせ

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本英）は、10月28日に採用媒体に悩む人事の方向けに「採用媒体選びで失敗しないための相談会」を開催することをお知らせいたします。

本相談会の概要

イベントタイトル：採用媒体選びで失敗しないための相談会

日時：2025/10/28(火) 18:15～19:15

会場：オンライン

参加費：無料

※参加特典：採用チャネル選定マニュアルをプレゼント！

相談会開催の目的

イベントの詳細はこちら :https://recboo.com/event/2510282

多くの人事の方から「どの採用媒体を選べばいいか分からない」「大手媒体に登録したものの、ターゲットとミスマッチな人材ばかりで予算が消化してしまう」といった、採用媒体のミスマッチに悩む声を数多くいただいております。

本相談会は、このメディア選定の課題を解決し、採用担当者・人事の皆様が、貴社が本当に必要な人材に「最短ルート」かつ「最小コスト」で出会うための具体的なノウハウを提供することを目的とし開催を決定いたしました。

本相談会では、媒体選定の「失敗パターン」を避け、企業フェーズと採用ターゲットに最適な媒体を導き出すための戦略などを解説いたします。

相談会の内容

本相談会は以下の内容を想定しております。

ターゲット別・最適な採用媒体選定アドバイス

「エンジニア」「営業」「マーケター」など、採用ターゲットの職種や特性ごとに、最も効果的な採用媒体を具体的にアドバイスします。

主要な採用媒体の特長、強み・弱みを深く掘り下げて紹介し、貴社にとっての最適な選択肢をご紹介いたします。

媒体別CPA（採用単価）の目安と費用対効果を最大化する運用ノウハウのご紹介

各媒体におけるCPA（採用単価）の目安を共有し、費用対効果を最大化するための効果的な運用・改善ノウハウを解説します。

シード・アーリーフェーズからグロースフェーズまで、企業の成長段階（フェーズ）に応じた採用媒体の選定基準など採用のノウハウをご紹介いたします。

質疑応答・個別壁打ち

ご参加者様からの具体的な質問に回答するほか、個社の採用課題に応じた個別のアドバイス（即席壁打ち）の時間も設けさせていただきます。

PROFILE（登壇者プロフィール）

株式会社ノックラーン(Recboo) 代表取締役 福本 英氏

九州大学卒業後株式会社ビズリーチに入社。

約100社以上のスタートアップ/ベンチャー企業・外資系企業・日系大手の中途採用コンサルティングに従事。

2022年3月に株式会社ノックラーンを創業。生成AIベンチャー企業のN-2期から上場までの採用を統括するなど、シード～プレIPOから上場企業に対してVCと連携しながらRecbooを展開。

2024年12月に株式会社エアトリ(東証プライム上場)に株式売却を行い、エアトリ子会社最年少代表に就任。

今後の展望

Recbooは、今後も多くの人々にとって有益なイベントを開催し、より多くの方々へノウハウを発信していきます。現状も複数のイベント開催を予定しており、詳細は公式ウェブサイトにて随時お知らせいたします。

https://recboo.com/event

本イベントに関する不明点等ございましたら、お気軽に以下にお問い合わせくださいませ。

▼お問い合わせ先はこちら

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

詳細はこちら :https://recboo.com/

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com