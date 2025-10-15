ギフトパッド、10月23日開催の「販促会議サミット」に登壇します

株式会社ギフトパッド

企業や自治体のDXを支援する株式会社ギフトパッド（本社：大阪府大阪市、代表取締役：園田 幸央、以下ギフトパッド）は、株式会社宣伝会議（https://www.sendenkaigi.co.jp/company/outline）が2025年10月23日（木）に開催する「販促会議サミット」に登壇いたします。「販促会議サミット」は、消費者が“買いたくなる”アイデアや仕掛けを共有し合い、購買という成果に繋げる販促を実現するための最前線の知見が集まるビジネスカンファレンスです。

当社は“「贈る」から「つながる」へ ― デジタルギフトで創る顧客体験 ―”をテーマに発表します。

登壇セッション概要

登壇タイトル：「贈る」から「つながる」へ ― デジタルギフトで創る顧客体験 ―

内容：デジタルギフトのマーケティング活用における可能性と具体的な事例を紹介し、ギフトパッドのプラットフォームを通じて、顧客との新たなつながりを生み出す手段としてのデジタルギフトの価値を提案しています。

開催日：2025年10月23日（木）

時間：【A5b】15:00～16:15

会場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス

〒100-0004東京都千代田区大手町2ｰ3ｰ1 大手町プレイス (イーストタワー) 2F

登壇者プロフィール

株式会社ギフトパッド

執行役員 ソリューション本部長 渡邊 裕之

株式会社NTTドコモに新卒入社。NWエンジニアや新規事業開発に従事後、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に転職。 TMTセクターの大企業を中心に事業戦略や新規事業開発支援に従事。2024年にギフトパッドへ参画。 執行役員ソリューション本部長としてマーケティングからカスタマーサクセスのビジネス面全般を担当。

販促会議サミットについて

第1回「販促会議サミット」は、「『欲しい』『買いたい』を生み出す 顧客体験の設計」をテーマに、購買につながる体験をどうつくるかを掘り下げます。

・受講形態 会場開催

・参加費 一部有料 （※事前登録制）

・主催 株式会社宣伝会議

開催概要やお申込み詳細についてはWEBをご確認ください。https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansokukaigisummit2509/

すべてのセッションに無料で参加が可能なパスを枚数限定でお渡しも可能です。（先着順）

下記のお問合せフォームより【第1回「販促会議サミット」の無料パスを希望】と記載の上、ご連絡をお願いいたします。

https://giftpad.co.jp/contact/alliance/

【株式会社ギフトパッド 会社概要】

顧客とのリレーション構築やセールスプロモーション、地域活性化など様々な課題や用途に応じたソリューションサービスを数多くご用意しています。 お客様の本質的な課題に対して、最適なソリューションを提案するだけでなく、ソリューションサービス同士を組み合せることや、ソリューションサービス自体をお客様の課題に合わせて改良するなど、最適な仕組みをプロデュースします。

代表者：代表取締役 園田 幸央

所在地：大阪市西区南堀江3-9-13 堀江家具WESTビルディング4階

設立年月日：2011年12月

資本金： 125百万円（2025年５月末現在）

コーポレートサイト：https://giftpad.co.jp/