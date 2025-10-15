For-s社の人気サプリメント商品「成長戦隊ノビルンジャー」の取扱いを開始

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「AMN」）のグループ会社である株式会社グローリー（本社：神奈川県綾瀬市、代表取締役社長：石井祐記、以下「グローリー」）および株式会社みっとめるへん社（本社：東京都文京区、以下「みっとめるへん社」）は、株式会社For-s（本社：東京都渋谷区、以下「For-s社」）が展開する人気成長応援サプリメントブランド商品「成長戦隊ノビルンジャー」の取扱いを開始いたしました。

背景と目的

株式会社For-sは、健康食品・サプリメント・化粧品を中心に、複数の人気D2Cブランドを展開する成長企業です。特に「成長戦隊ノビルンジャー」は、栄養設計・品質管理・味覚バランスにこだわり、お子さまにも続けやすい商品として高い評価を得ています。

AMNグループでは、アンバサダーマーケティングを中核とし、EC・リユース・ヘルスケア・ライフスタイル領域など、多様なD2Cブランドの成長支援を行っています。今回のFor-s社との協業は、“生活者の共感をブランドの力に変える”というAMNグループのコアコンピタンスと、子どもの健康を支えるFor-s社の理念が一致したことにより実現しました。

少子化が進む中、親子の健康・成長支援は社会的にも大きなテーマとなっています。AMNグループは、生活者の声を基点にしたマーケティングや体験型イベント・ライブコマースなどのノウハウを活かし、「ノビルンジャー」の魅力をより多くのご家庭へ届けることを目指します。

展開

グローリーおよびみっとめるへん社は、営業先である幼稚園・保育園を通じて、園児の保護者の皆様に向けた販促活動を実施いたします。具体的には、園内での販促物の配布や情報提供を通じて、「成長戦隊ノビルンジャー」の認知向上と購買促進を図ってまいります。

また、商品の販売においても、幼稚園・保育園を介したチャネルを活用し、保護者の皆様に対して直接的な商品提供を行ってまいります。

今後の展望

「ノビルンジャー」は、成長期の子どもを応援するブランドとして多くの支持を集めており、栄養バランスや味わいの良さにも定評があります。AMNグループでは、単なる商品販売にとどまらず、ブランドのファン形成・継続購買・社会的共感の醸成を重視したマーケティング支援を行ってまいります。

また、For-s社との取り組みをきっかけに、ヘルスケア・育児・ファミリー領域での新規ブランド開発、OEM事業、クロスボーダー展開も検討しており、グループ全体の事業多角化と収益基盤の拡充につなげていく方針です。

アンバサダーマーケティングのリーディングカンパニーとして、SNSやライブコマースを活用したブランド支援を展開。近年はEC・リユース・ヘルスケア・コンテンツ領域への事業拡大を進めており、グループ全体で“生活者の信頼に根ざしたマーケティングDX”を推進しています。

