【期間限定】belle-ville pancake cafeから、秋を感じる！洋梨×栗の贅沢シーズナブルメニューが10月16日（木）に新登場！
株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『belle-ville pancake cafe』より、期間限定メニューが登場します。
ふわふわ食感のパンケーキに、濃厚な栗のモンブランクリームを贅沢にトッピング！
さらに旬の洋梨を添えて秋の味わいをたっぷりと閉じ込めました。
洋梨と栗が織りなす上品な甘さと香り。
この季節だけの特別なパンケーキをお楽しみください。
一緒に楽しめる「ふわっと香る秋の洋梨スムージー」は、
パンケーキとあわせてのご注文もおすすめです。
商品詳細
「洋梨と栗の秋色モンブランパンケーキ」
価格：2枚 1,300円（税込1,430円）
4枚 1,500円（税込1,650円）
販売開始：2025年10月16日(木)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
「ふわっと香る秋の洋梨スムージー」
価格：800円（税込880円）
販売開始：2025年10月16日(木)
取扱店舗：ホワイティ梅田店/横浜ワールドポーターズ店/阪急岡本駅店/千里中央店
belle-ville pancake cafeについて
並んででも食べたい！パンケーキと紅茶の専門店。
注文を受けてからフレッシュなメレンゲをたて、生地を作り、厚手の鉄板でじっくりふっくらと焼き上げます。
ふわふわ、とろとろが特徴の、口の中でとろけるようなパンケーキをぜひ体感してください。
belle-ville pancake cafeのパンケーキは、紅茶やコーヒーとの相性も絶妙です。
現在、国内4店舗、海外7店舗で営業中。
belle-ville pancake cafe 国内店舗情報
ホワイティ梅田店
住所：〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街４-５ホワイティうめだイーストモール
横浜ワールドポーターズ店
住所：〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港２丁目２－１ 横浜ワールドポーターズ1階
阪急岡本駅店
住所：〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F
千里中央店
住所：〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階
公式 HP：https://belle-ville.net/
公式 Instagram：https://www.instagram.com/belleville_official/
公式 X：https://x.com/_belle_ville/
【オンラインショップ(姉妹店高木珈琲オンラインショップ)】
https://takagicoffee-shop.com/
ベルヴィルbelle-ville pancake cafe監修『ふるふるパンケーキミックス』販売中
belle-ville pancake cafeに関する質問、取材のお申し込み先について
Email：shikada@sunpark.ne.jp