【期間限定】高木珈琲から、秋を感じる！洋梨×栗の贅沢シーズナブルメニューが10月16日（木）に新登場！

株式会社サンパーク

株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『高木珈琲』より、

期間限定メニューが登場します。

ふわふわ食感のパンケーキに、濃厚な栗のモンブランクリームを贅沢にトッピング！

さらに旬の洋梨を添えて秋の味わいをたっぷりと閉じ込めました。

洋梨と栗が織りなす上品な甘さと香り。

この季節だけの特別なパンケーキをお楽しみください。

一緒に楽しめる「ふわっと香る秋の洋梨スムージー」は、

パンケーキとあわせてのご注文もおすすめです。

商品詳細

「洋梨と栗の秋色モンブランパンケーキ」

価格：2枚 1,300円（税込1,430円）

4枚 1,500円（税込1,650円）

販売開始：2025年10月16日(木)

取扱店舗：茨木店、須磨離宮公園前店、M’av行徳店、フォレストモール京田辺店、イオンタウン松本村井店、しずてつストア沼津大岡店、川越クレアモール店、益田店

「ふわっと香る秋の洋梨スムージー」

価格：800円（税込880円）

販売開始：2025年10月16日(木)

取扱店舗：茨木店、須磨離宮公園前店、M’av行徳店、フォレストモール京田辺店、イオンタウン松本村井店、しずてつストア沼津大岡店、川越クレアモール店、盛岡mossビル店

高木珈琲について

高木珈琲は、大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe(ベルヴィル) 」の、コーヒーにこだわるスペシャリティ店舗として誕生した自家焙煎珈琲カフェです。

『私の日常をちょっぴりスペシャルに』をコンセプトに各店地域に根付く憩いの場となっております。

パンケーキとパンケーキに最も合うようにブレンドされた高木珈琲オリジナルブレンドコーヒーはほのかな酸味をもち、自家焙煎ならではのフレッシュな香りをお楽しみいただけます。

店頭での持ち帰り商品も充実しており、持ち帰り商品の購入のためにご来店いただくお客様も多くいらっしゃいます。

現在、国内11店舗、海外1店舗を展開。

高木珈琲 国内店舗情報

茨木店

住所：〒567-0028 大阪府茨木市畑田町5-5

LINE：https://page.line.me/417ylrmc



須磨離宮公園前店

住所：〒654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台1-1-6

LINE：https://page.line.me/607bgdji



M'av行徳店

住所：〒272-0133 千葉県市川市行徳前2丁目4-3

LINE：https://page.line.me/055cgiif



フォレストモール京田辺店

住所：〒610-0315 京都府京田辺市同志社山手1-1-1

LINE：https://lin.ee/rdfuOxT

イオンタウン松本村井店

住所：〒399-0036 長野県松本市村井町南2丁目21番45-1号

LINE：https://lin.ee/PxGI7zD

イオンタウン松原店

住所：〒580-0015 大阪府松原市新堂4丁目1154

LINE：https://lin.ee/SzeHz18

しずてつストア沼津大岡店

住所：〒410-0022 静岡県沼津市大岡2277-2

LINE：https://lin.ee/SzeHz18

川越クレアモール店

住所：〒350-1122 埼玉県川越市脇田町6-19

LINE：https://lin.ee/iCRlDVS

益田店

住所：〒698-0042 島根県益田市中吉田町256-1

LINE：https://lin.ee/ZInj00M

フォレストモール取手店

住所：〒302-0034 茨城県取手市戸頭７丁目７－３

LINE：https://lin.ee/Eoy3SHB

盛岡MOSSビル店

岩手県盛岡市大通２丁目８－１４ MOSSビル 4階

LINE：https://lin.ee/n7oI76B

公式 HP：https://takagicoffee.com/

公式 Instagram：https://www.instagram.com/takagi_coffee_official/

公式 X：https://x.com/takagicoffee/

【オンラインショップ】

https://takagicoffee-shop.com/

高木珈琲に関する質問、取材のお申し込み先について

Email：shikada@sunpark.ne.jp