【エステー】数量限定品「消臭力 Premium Aroma」から初雪にときめいた日のように心をふわりと躍らせる〈トゥインクルスノー〉を新発売

エステー株式会社は、消臭芳香剤「消臭力」のワンランク上の上質な香りをお届けする「消臭力 Premium Aroma(プレミアムアロマ)」シリーズから、初雪にときめいたあの日のように心をふわりと躍らせる〈トゥインクルスノー〉の香りを、数量限定品として新発売します。

〈トゥインクルスノー〉の香りの「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」、「消臭力 Premium Aroma トイレ用」、「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick(※1)」は、2025年10月27日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで販売を開始します。

価格はいずれもオープンですが、店頭での実勢価格は「玄関・リビング用」と「トイレ用」が税込み426円前後、「Stick」が税込み525円前後の見込みです。

香りは日本かおり研究所が監修しています。

(※1)「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」は本体のみの発売です。

初雪にときめいた日のように心をふわりと躍らせる<トゥインクルスノー>

（左から）「玄関・リビング用」、「トイレ用」、「玄関・リビング用 Stick」

「消臭力 Premium Aroma」シリーズは、グローバルに活躍するパフューマーが厳選したフレグランスオイルや、素材本来のみずみずしさを感じる植物精油を配合した、上質な香りをお届けする消臭芳香剤です。

〈トゥインクルスノー〉のテーマは「初雪」。清らかなペアーとミュゲにホワイトムスクのやさしさを添えた、初雪にときめいたあの日のように心をふわりと躍らせる香りです。冷え込んだ空気を吸い込み、心までも少しセンシティブな気分の時だからこそ、やさしく清らかな香りで包み込み、初雪の日のように心躍る気分になることをイメージしています。

≪商品ストーリー≫

待ち焦がれた初雪が、ついに舞い降りた朝。

窓の外に広がる銀世界に、

幼い日の記憶が蘇るように心が躍る。

透き通った空気を胸いっぱいに吸い込めば、

澄んだ空気の中に感じるのは、

粉雪のように柔らかく、雪解け水のように清らかな香り。

Premium Aroma トゥインクルスノーの

ホワイトフローラルの香りが冷えた心をあたため、

あの初雪のように心躍る気持ちをあなたへ。

パッケージは、幼いころに初雪を見た時の期待感や雪の美しさに心が躍った幸せな時間など、寒さの中にある心躍る情景を多彩な色使いで表現しています。プリズムのように煌めく、宝物のような記憶をクリスタルに見立てました。

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」「消臭力 Premium Aroma トイレ用」

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」と「消臭力 Premium Aroma トイレ用」は、ろ紙に配合したナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ悪臭を吸着する消臭剤)が悪臭をすばやく強力に消臭する消臭芳香剤です。香りは約2～3カ月持続します(使用状況により異なります)。キャップの調節により、香りの効果や強さを調節することができます。

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」

「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick」は、スティックタイプの消臭芳香剤です。液体タイプの「消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用」と比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合した贅沢な香りです。

スティックは6本入りで、本数により香りの強さを調節できます。香りは約1～2カ月持続します(季節や使用状況により異なります)。

ガラス製のボトルは、優美な曲線をあしらったフォルムで、高級感のある香水瓶のようなデザインです。スティックはどの部屋にも合うナチュラルカラーを採用しています。

【製品情報】

・製品名：消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み426円前後

・発売日：2025年10月27日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・香り：トゥインクルスノー

・内容量：400mL

・成分：無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)

・限定数量：「消臭力 Premium Aroma〈トゥインクルスノー〉」数量限定シリーズ計30万個

・製品名：消臭力 Premium Aroma トイレ用

・製品名：消臭力 Premium Aroma 玄関・リビング用 Stick

