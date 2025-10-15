SKE48¤Î¡Öbubble¡×¤Ë¥á¥ó¥ÐーÄÉ²Ã¡ª¥Áー¥àE¡ÖÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡×¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡ª
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ ¸µ¡Ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖDear U bubble¡×¤ÎÆüËÜ»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò Dear U plus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Æâ ÎÉ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Öbubble for JAPAN¡×¤ËSKE48 ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡Ê¥Áー¥àE¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ ÈÎÇä³«»ÏÆü¡ä
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þÍ½Äê
¡ãSKE48 bubble»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¡ä
¡ý¥Áー¥àS
ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢ÀÐ¹õÍ§·î¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢ÆþÆâÅèÎÃ¡¢·§ºêÀ²¹á¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡¢ºäËÜ¿¿ÑÛ¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡¢ÎëÌÚÎøÆà¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢¾¾Àî¤ß¤æ¡¢»³Â¼¤µ¤¯¤é
¡ý¥Áー¥àKII
ÃÓÅÄÉö¡¢°ËÆ£¼Â´õ¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¡¢±üÌî¿´±©¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢º´Æ£²ÂÊæ¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡¢¾¾ËÜ»ü»Ò
¡ý¥Áー¥àE
ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡¢ÀÄÌÚè½³ò¡¢ÀÖËÙ·¯¹¾¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾¡¢ÂÀÅÄºÌ²Æ¡¢ÂçÂ¼°É¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢ÎëÌÚ°¦ºÚ¡¢ÃçÂ¼ÏÂÀô¡¢À¾°æÈþºù¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß
³èÆ°¾õ¶·¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëAKB48¤ÎÁ´¹ñ¿Ê½ÐÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2008Ç¯7·î¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£ËÜµòÃÏ¤Î±É¡ÊSAKAE¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤éSKE48¡Ê¥¨¥¹¥±ー¥¤ー ¥Õ¥©ー¥Æ¥£¥¨¥¤¥È¡Ë¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤ë¡£¤Î¤Á¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë48¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Î±É¤Ë·ú¤Ä´ÑÍ÷¼Ö¤¬¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈ¯¿®¥Ó¥ëSUNSHINE SAKAE¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ëSKE48·à¾ì¡ÊSKE48 THEATER¡Ë¤Ç¡¢²Î¤È¥À¥ó¥¹¡¦¥Èー¥¯¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¸ø±é¤òS¡¦KII¡¦E¤Î³Æ¥Áー¥à¤È¸¦µæÀ¸¤ÇÆü¡¹³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·î24Æü35ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKarma¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä
¡ýÄÌ¾ï²Á³Ê
¹ØÆÉ1Ì¾¤Ë¤Ä¤·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ý¡ÖSKE48 Family¡×¡ÖSKE48 Mobile¡×²ñ°÷³ä°ú²Á³Ê
ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é10%OFF ·î³Û495±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã·èºÑÊýË¡¡ä
¡¦Web·èºÑ¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡¢¥¥ã¥ê¥¢·èºÑ¡Ë
¡¦¥¢¥×¥ê·èºÑ¡ÊApp Store¡¢Google Play¡Ë
¡ãÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈURL¡ä
https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.ske48
¡ãbubble¤Î³µÍ×¡ä
bubble¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÆü¾ï¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¼õ¿®¡¢¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£SNS¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥Èー¥¯¥ëー¥à¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¸À¸ì¤Ç¤Î¥á¥Ë¥åーÉ½¼¨¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¼«Æ°ËÝÌõµ¡Ç½¤Ç¡¢À¤³¦200¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¬½¸¤Þ¤ë¶õ´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¼ç¤Êµ¡Ç½
¡ý¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ý¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¼«Æ°ËÝÌõµ¡Ç½¡Ê14¥ö¹ñ¸ìÂÐ±þ¡Ë
¡ý¥æー¥¶¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥àÆþ¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ý¥æー¥¶¤«¤é¤ÎÊÖ¿®µ¡Ç½
¡ý¥æー¥¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ýÀ¸ÇÛ¿®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Öbubble LIVE¡×
¡ý¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤±¤ë¡ÖOUR BOX¡×
¡ý¥æー¥¶¤«¤é¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ì¤ëÅêÉ¼µ¡Ç½
¡ý¹ØÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Î¼Â»Ü ¤Ê¤É
¢¦bubble for JAPAN»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê50²»½ç¡Ë
¤¢¤Î / EXIT / °æ¾å±ñ»Ò / º£Â¼Èþ·î / SKE48 / ¤«¤¹ / ²ÃÆ£Í¼²Æ / ¥«¥Þ¤¿¤¯ / ¤¤Ì / ÀÆÆ£¿¿ÌÚ»Ò / ½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë / ³¥ÄÍ½¡»Ë / Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë / ¸ÅÀîÍ¥¹á / BNSI / »°¾åÍª°¡ / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / µÈÅÄ¼ëÎ¤ ¤Û¤«
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£ ¸µ
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2007Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://fanplus.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒDear U plus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒDear U plus¡¡¡Ê¥Ç¥£¥¢¥æー¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³Æâ ÎÉ
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2023Ç¯5·î
»ö¶È³µÍ× ¡§¡¡¡ÖDear U bubble¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡×ÆüËÜ»ö¶È¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý
£Õ £Ò £Ì ¡§¡¡https://www.dearuplus.co.jp/
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒDear U plus
Ë¡¿ÍÍÍÀìÍÑ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ýURL
https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¿¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£