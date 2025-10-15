秋冬のビジカジスタイルのマストアイテム！機能性にこだわったORIHICA「BIZKNIT」シリーズ

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』では、多様なビジネスシーンや気候変動に対応し、適度なきちんと感を保ちつつ機能性にも富んだ「BIZKNIT」シリーズを展開しております。お客様より多くのご支持をいただき累計販売枚数17万枚※を突破し、この度「BIZKNIT」「BIZKNIT TECH」「BIZKNIT WARM」の3シリーズでバリエーションを拡充いたしました。ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しております。

ORIHICAオンラインショップURL：https://www.orihica.com/begin_2510/ ※2023年6月～2025年7月の累計販売枚数

■汎用性と機能性を追求した「BIZKNIT」シリーズ

ビジネススタイルの多様化に加え、服装選びが難しい季節の変わり目に、さまざまな用途や気温に対応したアイテム需要が高まっております。保温性と適度なきちんと感があり、コーディネートに奥行き感を与えるニットは、スーツスタイルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍するアイテムとして注目されています。

ORIHICAで展開する「BIZKNIT」シリーズは、オン・オフ問わず使用できる汎用性と、ウォッシャブルをはじめとする機能性にこだわり開発しました。気温やスタイルによって選べるバリエーションを豊富に揃え、お客様のニーズに寄り添った商品ラインナップとなっております。

「BIZKNIT」はウールとアクリルを50％ずつ混紡した別注のハイブリッド糸を使用し、ウールの上質な風合いを感じられる仕上がりとなっています。（一部商品を除く） 「BIZKNIT TECH」は合繊素材により軽量で着心地が良く、端境期にさらっと着用いただけます。新登場の BIZSPO(R)ラインは両脇にメッシュ編みを施し、スポーツシーンにも最適です。シリーズの中でもしっかり肉厚な「BIZKNIT WARM」は保温性抜群で、程よいリラックス感ときれい目なシルエットによりオフィスでも着用しやすい一枚です。

これからもORIHICAは、季節とライフスタイルに合わせてお客様が快適にお過ごしいただけるよう、商品開発・販売を通じてサポートしてまいります。

■BIZKNITシリーズ 商品特長

１.さまざまな気温に対応した3シリーズ展開

軽い着心地で端境期にぴったりの「BIZKNIT TECH」、秋冬のジャケットのインナーとして重宝する「BIZKNIT」、真冬でもしっかり温かな「BIZKNIT WARM」を展開。どの気温にもマッチするニットをご提供いたします。

２.豊富な機能性により快適な着心地を実現

ウール混の商品含め、すべてのニットが自宅で洗濯可能なので、お手入れが簡単です。また、静電防止や抗菌防臭機能、軽量、通気性に特化した商品も揃え、快適な着心地を実感いただけます。

３.着用シーンに合わせて選べる充実のラインナップ

定番のクルーネックやカーディガンだけでなく、カジュアル使いもできるニットポロやハーフジップ、モックネックなども展開。 「BIZKNIT」のモックネックは全11色をご用意し、豊富なカラーバリエーションも魅力です。

BIZKNITシリーズ 商品特長（一部抜粋）

■BIZKNIT モックネック

ウール50％・アクリル50％のハイブリッド糸により、ウールの風合いを保ちつつ静電防止や抗菌防臭効果が期待でき、自宅で洗濯機洗いも可能な高機能ニットです。一枚でも様になり、ジャケットインもしやすいモックネックは幅広いシーンにマッチします。今季はカラーバリエーションを11色に大幅拡充し、より多くのお客様のライフスタイルを彩ります。

■BIZKNIT ハーフジップ モックネック

BIZKNITの高い機能性を保ちつつ、カットソーやシャツとのレイヤードをお楽しみいただけるニットです。スーツやジャケットのインナーとしても合わせやすいハイゲージで、秋冬のビジカジスタイルに最適です。

■BIZKNIT TECH ニットポロ BIZSPO

合繊素材で非常に軽い着心地。ハイゲージのためジャケットとの相性もよく、季節の変わり目にぴったりの一枚です。両脇と襟裏に施したメッシュ編みにより通気性が高く、ビジネスからカジュアル、スポーツシーンまで幅広く活躍します。

■BIZKNIT TECH ニットジャケット

肌離れがよくさらっと羽織れるニットジャケットは、手軽に体温調整することが可能です。カーディガン感覚で程よい柔らかさと抜け感がありつつも、ハリのあるミラノリブがきちんと感を演出し、オン・オフ問わず幅広く着まわせるアイテムです。合わせるインナーによってさまざまなスタイリングをお楽しみいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1099-e9c715397e91ef585fae938c22345923.pdf