シェアオフィス運営支援サービス「スペースマネジメントシステム」累計利用者数10万人突破

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2024年9月に事業譲渡を受け、2025年10月に改称したシェアオフィス運営支援サービス「スペースマネジメントシステム」の利用者数がサービスを開始した2018年12月から2025年10月までで累計10万人を突破しましたので、お知らせします。

1. 運営支援サービス強化の背景

近年、フレキシブルオフィス*1 市場は成長が見込まれており、地方自治体における創業支援や遊休不動産の利活用など、シェアリングスペースを開設する動きが続いています 。このような顧客ニーズを捉え、コクヨは完全子会社であるコクヨアンドパートナーズ株式会社（以下、K&P）を通じて、コワーキング、シェアオフィスの運営受託事業（BPO）の拡大に取り組んできました 。BPO提供に加えて、施設の運営管理を自動化するクラウドサービス「スペースマネジメントシステム」を事業の基盤とし、K&Pの運営受託事業とのシナジーを最大化させ、事業の拡大を加速させるものです。

*1 フレキシブルオフィス：コワーキングスペース、シェアオフィス、レンタルオフィスなどを含む、柔軟な利用形態と契約形態を持つオフィスの総称

2. 「スペースマネジメントシステム」について

「スペースマネジメントシステム」は、シェアオフィスやコワーキングスペースの運営を効率化し、利用者満足度を向上させるためのクラウドサービスです。

このクラウドサービスの提供と、当社が長年培ってきたオフィスづくりの知見を活かした「企画・空間デザイン」「業務設計」、そして「運営受託（BPO）」「コミュニティ支援」を組み合わせることで、事業者の皆様へ以下の価値を提供します。

（１）サービスの特徴

１.ワンストップ支援：

事業の立ち上げから日々の運営まで、必要なサービスを包括的に提供し、事業者の負担を軽減します。

２.付加価値向上：

効率的な施設運営を実現するとともに、利用者にとって魅力的な空間とサービスを提供し、施設の競争力を高めます。

３.多様なニーズへの対応：

大型ビルのテナント共有施設、自治体のインキュベーション施設、遊休不動産の有効活用など、様々な目的のシェアリングスペースに対応します。

（２）利用価格

初期費用：都度お見積り

月額費用：50,000円～

（３）サービスWebサイト

https://www.kokuyo-partners.co.jp/spacemanagementsystem/lp/

