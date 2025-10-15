ソフトフロント、コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス2025 in 池袋にオフィシャルスポンサーとして出展

株式会社ソフトフロントホールディングス

株式会社ソフトフロントホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二通 宏久、以下 ソフトフロントホールディングス）ならびに、子会社である株式会社ソフトフロントジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高須 英司、以下 ソフトフロントジャパン）は、2025年11月13日(木)・14日(金)に開催される『コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京』にオフィシャルスポンサーとして出展します。

■commubo出展テーマ：“コスト削減・効率化”だけではない！ボイスボット2.0：進化する顧客体験＆人×AIの協業

人手不足・採用難の課題を抱えるコンタクトセンターでは、コスト削減や業務効率化のためのツールとしてボイスボットが注目され、爆発的に業界内で導入が進んできました。AI技術の進化に伴い、そのベネフィットも次の段階へと足を踏み入れています。

ソフトフロントは、AIボイスボット「commubo（コミュボ）」を2018年から提供しており、“本当に業務で使えるボイスボット”として今まで400社超の企業様にご利用いただいてきました。今回は展示会のオフィシャルスポンサーとして協賛し、次のステージのベネフィット-ボイスボット2.0の世界をご紹介します。

ブース内では、デモ・パネル展示・事例紹介・ミニセミナーなどを実施予定で、新しい会話デモ体験や、ボイスボット運用検討の方に役立つノウハウセミナーなど、ここでしか体感できないコンテンツをご用意しています非当社ブースに足をお運びください。

■セミナー登壇情報

11月13日(木) 11:45-12:30 [セッションNo. B-02]

LLM×RAGを活用したボイスボットによるCX革新！

顧客対応進化とリスク、企業が行うべき運用・対策は？

登壇者 株式会社ソフトフロントホールディングス

執行役員 高須 英司

11月14日(金) 13:00-13:45 [セッションNo. F-10]

生成AIで進化する！

ボイスボット『commubo』が創る新しい顧客応対のカタチ

登壇者 株式会社ソフトフロントホールディングス

執行役員 CTO 佐藤 和紀

セミナーの登録はこちら(https://crm.callcenter-japan.com/cct/seminar/index.php?SearchSeminarDate=&SearchSeminarProduct=&SearchSeminarSolution=&SearchSeminarFreeword=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88) ※セミナーの申込みには、展示会の来場事前登録が必要です。

■ブース内セミナー情報（予定）

ブース内でもセミナースペースを設け、様々な内容でお役立ち情報を解説いたします。

※内容は変更になる可能性がございます。タイムスケジュールは後日commuboウェブサイト(https://commubo.com/blog/news/cccrm2025-20251015?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251015&argument=QVaN0i6c&dmai=a68e8a66ec90f4)で案内予定です。

● オペレータ支援だけじゃない！

バージョンアップしたcommuboが実現する、生成AIを活用した顧客フロント対応

● お客様にボイスボットを受け入れてもらえるシナリオ選定・スクリプト調整のコツ

● [事例紹介]PDCAをスピーディに回し、即時成果を出す！ボイスボット選びから運用までのコツ

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45699/table/102_1_2eb24b1863c65d8a2517146c7f9655e5.jpg?v=202510151156 ]

人手不足やCX向上に悩む企業必見！生成AIをはじめとする最新テクノロジーが、コンタクトセンターの「戦略立案」から「現場の効率化」までを支援します。顧客理解を深め、ロイヤルティを高めるための実践的なソリューションが一堂に集結。

■自然会話AIボイスボット「commubo（コミュボ）」について

「commubo」は「継続的で」「複雑な」音声の会話に対応する自然会話AIボイスボットです。

自然な会話の高速AI、Webからの簡単操作、システム連携など、自動化や効率化のための機能性だけでなく、導入企業ごとに異なる業務体制や業務フローに最適にフィットする柔軟性を兼ね備えています。

これまでコールセンター業務を中心に、あふれ呼対策や注文受付、予約受付、督促業務などさまざまな業界において、電話業務の効率化や生産性向上を支援しています。

https://commubo.com(https://commubo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251015&argument=QVaN0i6c&dmai=a68e8a69cd9429)

■株式会社ソフトフロントジャパン

ソフトフロントジャパンは、ソフトフロントホールディングスの子会社として2016年8月の発足以来、表現力豊かにつながる・伝わるコミュニケーションプラットフォームとして、通話・ビデオチャット・メッセージによるリアルタイム・コミュニケーションを中心とした各種製品やサービスを提供しています。最近は永年培ってきた音声伝送技術を元に、AIや自動化技術も取り入れ、電話業務を自動化するクラウドテレフォニーサービスプラットフォーム「telmee」や、自然会話AIボイスボット「commubo」を展開し、様々な事業領域で新しいコミュニケーションビジネスを創出しています。

https://softfront-japan.co.jp/(https://softfront-japan.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251015)

■お問い合わせ先

【「commubo」に関するお問合せ先】

株式会社ソフトフロントジャパン

電話 ：03-6550-9930

E-mail：sales@softfront-japan.co.jp

＊本ページに記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。