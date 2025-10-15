「じゃがりこ」発売30周年を記念した企画を続々実施ブランド初のファンブックが新登場！『じゃがりこ30周年公式ファンブック』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)が販売する“はじめカリッ♪とあとからサクサク♪”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」は、2025年10月に発売30周年を迎えました。

これを記念し、この度、当社の「じゃがりこ」ブランドチーム/じゃがりこ探検隊が監修した『じゃがりこ30周年公式ファンブック』が、2025年10月15日(水)に株式会社KADOKAWAより発売となりますので、お知らせします。

【発売経緯】

「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開しました。これまでに「サラダ」や「チーズ」、「じゃがバター」、「たらこバター」をはじめとした定番商品や、期間限定商品など数多くのフレーバー展開し、世代を超えて愛されてきました。2025年10月に発売30周年を迎えるにあたり、「じゃがりこ」ブランド初となる公式ファンブックを発売する運びとなりました。

ファンブックでは、過去の軌跡を振り返り、これまで発売された250種類以上の商品を一挙公開。さらに、種類豊富なコラボレーショングッズや知られざるトリビア、「じゃがりこ」をもっと楽しむためのアレンジレシピなど、お菓子としての枠を超えた魅力を余すことなく紹介しています。

今回、「じゃがりこ」ブランドチームだけではなく、「じゃがりこ」ファンサイト“じゃがりこ探検隊”の隊員の協力のもとで制作。ファンならではの視点で、ブランドの魅力を深掘り。ファンとブランドチームが一体となって作り上げた一冊です。

■書籍情報

書名：じゃがりこ30周年公式ファンブック

監修者：じゃがりこブランドチーム、じゃがりこ探検隊

発売日：2025年10月15日（水）

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

ISBN：9784041162989

発行：KADOKAWA

ファンブックのほか、発売30周年を記念した特別なプロジェクトが進行中です。「じゃがりこの日」の10月23日には、ファンの皆さまに楽しんでいただける企画を準備しております。ぜひ、多くの方に「じゃがりこ」を食べながら発売30周年を楽しんでいただければと思います。

じゃがりこ公式ウェブサイト「じゃがりこチャンネル」 https://www.calbee.co.jp/jagarico/

【「じゃがりこ」は発売30周年】

「じゃがりこ」は、1995年に誕生し、2025年10月で発売30周年を迎えました。特徴である、心地よい堅さとスティック状の形状や、カップ包装は当時としては挑戦的なものでした。発売当初からほとんど製法は変えずに、「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品や、期間限定商品を数多く発売してきました。また、ダジャレやコミュニケーションツールとしても楽しんでいただけるよう進化し続けています。

開発の苦労については、下記の記事をご覧ください。

「じゃがりこ」開発者が語る始まりの物語

https://note.calbee.jp/n/n3e5a1e079cd8

「じゃがりこ」にとってダジャレとは？その核心に迫る！

https://note.calbee.jp/n/n71dd0446790b

