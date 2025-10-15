CAPCOM STOREの大人気商品「カプころんシリーズ」に6種の新キャラクターが登場！

写真拡大 (全4枚)

株式会社カプコン


株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、『デビル メイ クライ 5』、「ロックマンエグゼ」シリーズ、「バイオハザード」シリーズのオリジナル商品を発売いたします。




カプコンストアオリジナル商品として好評を博している、オールカプコンキャラクターをころんとまとめた人気アイテム「カプころん」ぬいぐるみシリーズに待望の新作が登場！　



『デビル メイ クライ 5』から「トリッシュ」と「レディ」、「ロックマンエグゼ」シリーズから「ライカ」と「サーチマン」、「バイオハザード」シリーズから「チェーンソー男」と「カール・ハイゼンベルク」が新たに仲間入り。それぞれの特徴的な衣装・フォルムが「カプころん」ならではのデフォルメで表現されており、ゲームの世界観がたっぷり詰まったマスコットに仕上がっております。ぜひお手に取ってお確かめください！　



■商品情報


カプころん マスコットぬいぐるみ (DMC5 トリッシュ)　　　　 　　 1,320円(税込)


カプころん マスコットぬいぐるみ (DMC5 レディ)　　　　　 　 　 1,320円(税込)


カプころん マスコットぬいぐるみ (ライカ)　　　　　 　　　　　 　 1,320円(税込)


カプころん マスコットぬいぐるみ (サーチマン)　　　　　 　　　　 1,320円(税込)


カプころん マスコットぬいぐるみ (チェーンソー男)　　　　　 　　 1,320円(税込)


カプころん マスコットぬいぐるみ (カール・ハイゼンベルク)　　　 1,320円(税込)



■発売日


　　2025年10月17日(金)



■取扱店舗


・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)


・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア＆カフェウメダ)


・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)


・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



カプコンストアでは、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。



【注意事項】


※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。


※発売日は変更になる場合がございます。


※コラボ商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。



■「カプころん」とは？■




「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメシリーズです。CAPCOM STOREオリジナル商品として、マスコットやBIGサイズのぬいぐるみをはじめ、そのほか雑貨商品も展開しております。



■CAPCOM STORE店舗概要■




・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)


・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)


・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストアアネックス)


・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)


　https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



(C)CAPCOM