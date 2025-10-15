〈吉祥寺さとう〉が出店！〈うさぎや〉〈ゆしま花月〉との地域共栄コラボも　松坂屋上野店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店の食品フロアほっぺタウンでは、週替わりで人気ショップをイベント展開中。１０／２２（水）からは、吉祥寺で行列必至の名物〈吉祥寺さとう〉が登場！肉汁じゅわっとジューシーなメンチカツが楽しめます。また、上野・御徒町エリアをともに盛り上げる仲間であり、松坂屋上野店のご近所でもある〈うさぎや〉〈ゆしま花月〉が出店！〈うさぎや〉の「どらやき」は蜂蜜が混ぜられた皮がポイント！ふんわり食感は連日完売となるほど、一度食べたらやみつきになる味わいです。さらに、〈ゆしま花月〉からは、今年６月に発売し、大人気となった大丸松坂屋百貨店公式キャラクター「さくらパンダ」とのコラボパッケージが再び登場！ガラスのように艶のある美しいかりんとうは手土産にも喜ばれるアイテムです。人気店が目白押し！松坂屋上野店の最旬グルメ６ブランドをご紹介します。

〈吉祥寺さとう〉元祖丸メンチカツ（１個） ３５０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

吉祥寺で行列必至の名物「元祖丸メンチカツ」。サクサクの衣の中からジューシーな肉汁がじゅわっとあふれだす、さとうの看板商品です。

＜大人気＞

〈うさぎや〉どらやき（１箱・５個入） １,２００円／１階 お江戸新町イベントスペース

十勝産の小豆を使ったとてもやわらかい粒餡と、レンゲの蜂蜜が入った皮がアクセント。

※各日１００箱限り

※１０／２３（木）→２８（火）

＜大人気＞

〈ゆしま花月〉さくらパンダ丸缶（かりんとう）（１箱・かりんとう９０ｇ入袋×２） ２,６４６円／１階 お江戸新町イベントスペース

ガラスのように艶やかで、美しいかりんとうです。「さくらパンダ丸缶」は〈ゆしま花月〉とさくらパンダのオリジナルコラボパッケージ！

＜大人気＞

〈勘太屋〉まぐろ寿司（１食） ２,１６０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

自然の恵みで育ったまぐろを使用。握り・巻き物ともボリュームが魅力のまぐろ寿司。

〈羽二重団子〉羽二重だんご（２本入紙箱） ７１８円／１階 和洋菓子イベントスぺース

独特の粘り・食感を生み、生醤油で焼く焼き団子と小豆の風味漂うこし餡で包む餡団子の２種類があります。

〈千鳥屋〉チロリアン（１００ｇあたり） ４８６円／１階 和洋菓子イベントスペース

新鮮なミルクとバターをたっぷり使い、サクッと焼き上げた軽い食感のロールクッキーに口どけなめらかなクリームを入れた福岡銘菓。

※価格は全て税込です。

▽ほっぺタウンイベント情報はこちらから▽

【松坂屋上野店オフィシャルホームページ】

https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/230102_11831.html

【松坂屋上野店公式Ｉｎｓｔａｇｒａｍ】

https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/matsuzakayauenoten?igsh=YTQwZjQ0NmI0OA%3D%3D&utm_source=qr)