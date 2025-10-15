【町田に誕生】個人事業主やスタートアップの生産性を高める“プロフェッショナル専用個室 GARAGE MACHIDA 境川店”『限定3部屋のロフト付きシェアオフィス』

株式会社イノセンティブ

株式会社イノセンティブ（本社：東京都千代田区、代表取締役：辻井 慎泰）は、町田木曽東、JR横浜線古淵駅徒歩8分に位置するカフェ＆コワーキング『GARAGE MACHIDA 境川店』にて、個人事業主、フリーランス、スタートアップ企業に最適な「ロフト付き完全個室」を限定3部屋で提供開始しました。従来のオフィスでも自宅でもない、「仕事と生活を豊かに統合する新しい拠点」として、現代のプロフェッショナルに最適な環境を提供します。

「GARAGE MACHIDA 境川店」ロフト付きシェアオフィスの特徴

▼限定3部屋。希少性の高い「プロフェッショナル専用の個室」

当シェアオフィスは、ビジネスに集中できるプライベートな環境を求める声に応え、3部屋限定で提供されるロフト付き完全個室です。この希少性は、特別な価値と独占感を生み出し、一般的なコワーキングスペースとは一線を画す「プロフェッショナル専用の個室」としてのアイデンティティを確立します。

▼空間を二層で活用。「ロフト付き個室」という唯一無二のシェアオフィス

当施設の個室は、5.46平方メートル から7.01平方メートル の面積に加え、収納が可能なロフトを標準で備えています 。この多層構造は、通常のオフィスと比較して天井が高く設計されているため、心理的な 「開放感が生まれて部屋が広く見える」 効果ももたらし、よりリラックスして仕事に取り組むことができます。また、まるで「屋根裏部屋のような特別感」 を演出するこのロフトは、「書庫」としてのだけではなく、深い集中を要する作業のための 「第二の仕事場」 や、創造的なアイデアを育むための 「秘密基地」 として機能し、単なる広さ以上の価値を生み出します。

▼コストパフォーマンスに優れたチーム拠点

GARAGE MACHIDA 境川店のロフト付き個室は、物理的な広さだけでなく、コスト面でも優位性があります。従来のレンタルオフィスは、高額な敷金や礼金、そして長期の契約期間といった初期投資がビジネスの大きな負担となることが少なくありません。

それに対し、当施設は月額96,800円（税抜）からという価格設定であり、3人で利用しても十分な広さを確保できます。また、月額わずか15,000円（税抜）の追加料金で2人目から利用可能です。さらに、1か月単位からの契約が可能です。これにより、小規模なチームやスタートアップ企業が、都心のレンタルオフィスよりも費用対効果の高い形でオフィスを持つことができます。

▼ビジネスの成長を支える付加価値

当オフィスは、事業の信頼性を高めるための重要なサービスを提供します。

・本格的なカフェスペース：エントランスには本格的なカフェが併設されており 、スタッフがハンドドリップで淹れるスペシャルティコーヒーや、こだわりのホットサンドといった食事も提供します 。集中作業の合間に、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

・専用駐車場完備：車での移動を主とするユーザーに高い利便性を提供します。

・登記・住所利用可能：名刺やウェブサイトに記載できるオフィス住所は、ビジネスの信用性を向上させます。

・フリードリンク＆フリースナック：仕事の合間にリフレッシュできるサービスを無料で提供します。

施設概要

施設名：GARAGE MACHIDA 境川店

住所：〒194-0036 東京都町田市木曽東２丁目１０－１２

交通アクセス：JR横浜線 古淵駅より徒歩8分

利用時間：全日 6:00～22:00

利用料金：ロフト付き完全個室：月額96,800円～（税抜）

A室・B室：96,800円（税抜）、C室：119,500円（税抜）

追加利用料：1名追加利用（2人目から）：月額15,000円（税抜）

設備・サービス：Wi-Fi、電源、フリードリンク＆フリースナック、プリンター、PCモニターレンタル、専用駐車場、登記・住所利用可能、鍵付きロッカー、ファミリーオプションなど

HP：https://garage-working.com/sakaigawalp/

【株式会社イノセンティブ 会社概要】

商号：株式会社イノセンティブ

代表：代表取締役 辻井 慎泰

本社所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-6-5 木所ビル 3階

電話：03-5825-4418

設立：2012年6月11日

事業内容：

・スペース運営事業

・キャリア支援事業

・採用支援事業

・福祉事業

公式HP：https://innocentive.jp/