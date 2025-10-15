【宇都宮ブレックス】うさぎやTSUTAYA × ブレックス コラボ企画実施

株式会社栃木ブレックス

宇都宮ブレックスは、2025-26シーズンもオフィシャルスポンサーうさぎや株式会社の運営する栃木県内のTSUTAYA各店にて、宇都宮駅東口店のブレックス装飾をはじめ、Vポイント5倍キャンペーンやオリジナルしおりプレゼント、オリジナルスリーブプレゼントなどのコラボ企画を実施します。

宇都宮駅東口店巨大バナーおよびステッカー設置

TSUTAYA宇都宮駅東口店(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1135)にて、今シーズンデザインの巨大バナーと各選手のステッカーを設置しています。ご来店の際に、ぜひご覧ください。

ホームゲーム当日はVポイント5倍

2025-26シーズン、ブレックスのホームゲーム当日は、対象のTSUTAYA各店でお買い物するとVポイントが5倍もらえるキャンペーンを行います。

さらに、併設のタリーズコーヒーではドリンク ワンサイズアップが無料となります。

レジにて応援型Tカード(宇都宮ブレックス)をご提示ください。

応援型Tカードについて :https://www.utsunomiyabrex.com/lp/t-card/

目指せコンプリート！ 毎月変わる選手オリジナルしおり

毎月異なる選手がオリジナルしおりになって登場します。

各店数量限定、貴重なアイテムですので、毎月お早目にご来店ください。

全選手のしおりをコンプリートした方には、素敵なプレゼントをご用意しております。

※コンプリート特典はお一人様1点の配布とさせていただきます。複数枚数お持ちであっても1点のお渡しとなります。あらかじめご了承ください。10月は#7 小川選手と#17 星川選手が登場。

お会計の際に「ブレックスしおり」と店舗スタッフまでお声かけください。

※10月11日(土)より配布開始予定

かわいすぎて飲めない！ブレッキーデザインの「ブレックスラテ」

一部店舗に併設されているタリーズコーヒーでは、ブレックスホームゲーム開催日限定でブレッキーデザインのラテアートドリンク「ブレックスラテ（ヘーゼルラテ HOT・トールサイズ）」が楽しめます。

お気軽に店舗スタッフまでお声かけください。

※10月11日(土)より販売開始予定

実施タリーズ対象店舗

宇都宮駅東口店

作新学院前店

自治医大店

宇都宮テクノ店

矢板店

栃木城内店

ブレッキーデザインの「オリジナルスリーブ」プレゼント！

一部店舗に併設されているタリーズコーヒーでは、トールサイズ以上のドリンクご注文のお客様を対象に、ご希望の方へ先着順でブレッキーのイラスト入りオリジナルスリーブをプレゼントします。

ご希望の方は、お気軽に店舗スタッフまでお声かけください。

※10月11日(土)より販売開始予定

実施タリーズ対象店舗

宇都宮駅東口店

作新学院前店

自治医大店

宇都宮テクノ店

矢板店

栃木城内店