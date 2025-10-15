【宇都宮ブレックス】うさぎやTSUTAYA × ブレックス コラボ企画実施
宇都宮ブレックスは、2025-26シーズンもオフィシャルスポンサーうさぎや株式会社の運営する栃木県内のTSUTAYA各店にて、宇都宮駅東口店のブレックス装飾をはじめ、Vポイント5倍キャンペーンやオリジナルしおりプレゼント、オリジナルスリーブプレゼントなどのコラボ企画を実施します。
宇都宮駅東口店巨大バナーおよびステッカー設置
TSUTAYA宇都宮駅東口店(https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1135)にて、今シーズンデザインの巨大バナーと各選手のステッカーを設置しています。ご来店の際に、ぜひご覧ください。
ホームゲーム当日はVポイント5倍
2025-26シーズン、ブレックスのホームゲーム当日は、対象のTSUTAYA各店でお買い物するとVポイントが5倍もらえるキャンペーンを行います。
さらに、併設のタリーズコーヒーではドリンク ワンサイズアップが無料となります。
レジにて応援型Tカード(宇都宮ブレックス)をご提示ください。
応援型Tカードについて :
https://www.utsunomiyabrex.com/lp/t-card/
目指せコンプリート！ 毎月変わる選手オリジナルしおり
毎月異なる選手がオリジナルしおりになって登場します。
各店数量限定、貴重なアイテムですので、毎月お早目にご来店ください。
全選手のしおりをコンプリートした方には、素敵なプレゼントをご用意しております。
※コンプリート特典はお一人様1点の配布とさせていただきます。複数枚数お持ちであっても1点のお渡しとなります。あらかじめご了承ください。10月は#7 小川選手と#17 星川選手が登場。
お会計の際に「ブレックスしおり」と店舗スタッフまでお声かけください。
※10月11日(土)より配布開始予定
かわいすぎて飲めない！ブレッキーデザインの「ブレックスラテ」
一部店舗に併設されているタリーズコーヒーでは、ブレックスホームゲーム開催日限定でブレッキーデザインのラテアートドリンク「ブレックスラテ（ヘーゼルラテ HOT・トールサイズ）」が楽しめます。
お気軽に店舗スタッフまでお声かけください。
※10月11日(土)より販売開始予定
実施タリーズ対象店舗
宇都宮駅東口店
作新学院前店
自治医大店
宇都宮テクノ店
矢板店
栃木城内店
ブレッキーデザインの「オリジナルスリーブ」プレゼント！
一部店舗に併設されているタリーズコーヒーでは、トールサイズ以上のドリンクご注文のお客様を対象に、ご希望の方へ先着順でブレッキーのイラスト入りオリジナルスリーブをプレゼントします。
ご希望の方は、お気軽に店舗スタッフまでお声かけください。
※10月11日(土)より販売開始予定
実施タリーズ対象店舗
宇都宮駅東口店
作新学院前店
自治医大店
宇都宮テクノ店
矢板店
栃木城内店