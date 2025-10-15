秋の読書週間を先取り！話題のベストセラーランキングTOP10を発表

株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表：藪田真吾）は、秋の読書週間にあわせて「秋に読みたい小説ランキングTOP10」を発表しました。

日が短くなり、涼やかな風が吹き抜ける秋の夜長。静かな時間に物語へ没頭するひとときは、心を豊かにしてくれます。公式ECサイトの販売データをもとに、多くの読者の心を動かした作品をランキング形式でご紹介します。

現代社会の生きづらさにそっと光をあてる物語、深い余韻を残す人間ドラマ、背筋がぞくりとする心理サスペンス、そして食欲をそそるグルメ小説まで。ページをめくるたび、思わず息を呑んだり、笑みがこぼれたり――秋の読書時間を彩る一冊に出会えるラインナップです。

調査概要

秋の読書週間を先取り！話題のベストセラー

1位 コンビニ人間/著：村田 沙耶香

第155回芥川賞受賞作。36歳未婚・古倉恵子は、18年間同じコンビニで働き続ける店員。コンビニのバイトとして完璧な「世界の歯車」になることで安らぎを得る恵子から、現代の「当たり前」を問われます。「普通」とは何か？誰もが一度は考えたことのある問いに、軽やかに答えをくれる衝撃作。

■おすすめポイント

・ユーモラスで軽快な語り口

・コンビニの描写がリアル

・共感と違和感の絶妙なバランス

2位 遠い山なみの光/著：カズオ・イシグロ

ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロのデビュー作。戦後間もない長崎の記憶をたどる主人公の回想は、やがて不穏な空気をまとい、読者を深いミステリーへと誘います。失われたものへの静かな哀しみと、記憶の曖昧さの中に潜む真実。心に深く残る、忘れられない一冊です。その繊細な筆致が、読むほどにあなた自身の記憶を揺さぶるでしょう。

■おすすめポイント

・「記憶」という名のミステリー

・心の傷と向き合う普遍的なテーマ

・ノーベル文学賞作家の原点

3位 流浪の月/著：凪良 ゆう

2020年本屋大賞受賞作。誘拐事件の加害者とされた青年と、被害者とされた少女。二人が過ごした2か月と、その後15年を描く物語。恋愛でも友情でもない関係性の尊さに胸を打たれます。読むうちに、真実とは、幸せとは何か、深く考えさせられるでしょう。

■おすすめポイント

・ミステリー小説のような痛快な真実

・「普通」という善意の暴力

・繊細で美しい心理描写

4位 BUTTER/著：柚木麻子

婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、週刊誌記者・町田里佳の面会から始まる心理サスペンス。バターや肉をめぐる食の描写が濃厚で、読んでいるとお腹がすくほど。梶井の言葉に揺さぶられ、美食をむさぼるうちに変貌していく里佳の姿は、私たちの奥底に眠る欲望をあぶり出します。食と欲望、女性の生き方を問う圧巻の一冊。

■おすすめポイント

・美食をめぐる官能的な描写

・「シスターフッド」の歪んだ形

・現実の事件をモチーフにしたリアリティ

5位 口福のレシピ/著：原田 ひ香

江戸時代から続く老舗料理学校の跡取り娘・留希子と、昭和初期に生きたお手伝いさん・しずえ。時代も境遇も異なる二人の女性が、一皿の料理をめぐって繋がる物語。受け継がれるレシピの隠し味には、女性たちの喜びや葛藤、そして人生そのものが詰まっています。豚の生姜焼き、鯛の骨酒、ビビンバ、冷や汁…読むほどに心が満たされる一冊です。

■おすすめポイント

・お腹が鳴るほどの料理描写

・現代女性の共感ポイント多数

・日常を豊かにするヒント

秋の夜長は、物語にゆっくり浸るのにぴったりの時間です。

ページをめくるごとに、胸があたたかくなったり、背筋がぞくりとしたり、忘れていた感情がふと蘇ることもあるでしょう。

今回のランキングには、そんな心を揺さぶる物語がそろいました。

しっとりとした人間ドラマも、食欲をそそるグルメ小説も、価値観を問い直す社会派小説も、すべてが秋の読書時間を特別にしてくれます。

本を閉じたとき、静かな感動と新しい気づきがあなたの中に残るはずです。

この秋、心を満たしてくれる一冊と出会い、じっくり味わってみませんか。

