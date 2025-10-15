25時、ナイトコードで。 11th Single「余花にみとれて/D/N/A」本日リリース！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

本日10月15日(水)リリースの25時、ナイトコードで。 11th Single「余花にみとれて/D/N/A」についてお知らせいたします。

iOS/Android向けリズム＆アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』より、25時、ナイトコードで。 11th Single「余花にみとれて/D/N/A」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。

『余花にみとれて』

……もう、離れない。

25時、ナイトコードで。による"孤独と孤独が寄り添う"1曲、お聴きください。

『D/N/A』

――もっと知ろう。

今はまだ掴めない"あたたかさ"を、わたし達の音にするために。

25時、ナイトコードで。が歌う1曲。

ジャケットには、夜汽車さん描き下ろしイラストを使用。

『プロジェクトセカイ』で人気の楽曲を、ぜひCDでもお楽しみください！

【商品情報】

25時、ナイトコードで。 11th Single「余花にみとれて/D/N/A」

発売日：2025年10月15日（水）

定価：1,540円（税込）

品番：BRMM-10951

詳細：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-10951/

＜収録内容＞

1.余花にみとれて

2.D/N/A

3.余花にみとれて -instrumental-

4.D/N/A -instrumental-

＜初回生産分限定封入特典＞

オリジナルキャラクターカード1枚（5種+シークレット箔押し5種）※サイズ：約88mm×63mm

ヴァイスシュヴァルツ特製PRカード1枚（全1種）

＜先着購入特典＞

特製ジャケットイラストステッカー1枚（全1種）

※「先着購入特典」の配布は無くなり次第終了となります。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

【プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 11th Single 5 タイトル連動購入キャンペーン】

下記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて連動購入されたお客様に、「特製A4クリア

ファイル」をプレゼントいたします。

＜対象商品＞

1、8月20日(水)発売 Vivid BAD SQUAD 11th Single「フューエル/ヘイヴン」

2、9月3日(水)発売 Leo/need 11th Single「その音が鳴るなら/Sympathy」

3、9月17日(水)発売 ワンダーランズ×ショウタイム 11th Single「ぼくのかみさま/オールセーブチャレンジ」

4、10月1日(水)発売 MORE MORE JUMP！ 11th Single「はしる! とおく! とどく!/アンチユー」

5、10月15日(水)発売 25時、ナイトコードで。 11th Single「余花にみとれて/D/N/A」

詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/18278/

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役社長COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場します。

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp(https://pjsekai.sega.jp)

公式X：https://twitter.com/pj_sekai(https://twitter.com/pj_sekai)





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM