BLコミックサイト『COMICフルール』11周年記念！　人気作品を週替わりで無料再公開

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営するBLコミックサイト「COMICフルール」は、2025年10月に11周年を迎えます。これを記念し過去掲載された10作品を、日頃のご愛読への感謝を込めて全話無料で再公開するキャンペーンを、2025年10月15日（水）から開催いたします。




本キャンペーンでは、COMICフルールに掲載された10作品を1週間ずつ無料再公開いたします。開催期間は2025年10月15日（水）から11月14日（金）までの約1か月間で作品ごとに順次公開予定です。


COMICフルール公式はこちらから :
https://comic.mf-fleur.jp/


【再公開スケジュール】

◆2025年10月15日（水）～10月22日（水）

『日の当たらない場所』

著：たつもとみお



故郷の島の同級生×日光アレルギーの起業家


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb021/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2016年8月17日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-068410-9


発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000269/)






◆2025年10月22日（水）～10月29日（水）

『好きにさせてみせるから！』

著：衣田ぬぬ



パティシエ志望の年下ワンコ×幼馴染みのリーマンお兄ちゃん


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb107/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2020年5月15日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-064649-7


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322001000830/)






『きみと番になれない理由』

著：あさみ青子



結婚を約束した幼馴染α×不妊のウリ専ボーイΩ


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb088/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2019年9月16日


判型：B6判


ページ数：194ページ


ISBN：978-4-04-064052-5


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321905000599/)






◆2025年10月29日（水）～11月5日（水）

『きみのにおい』

著：さがのひを



高校時代の親友×親友のにおいに興奮しちゃう美容師


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb060/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2018年11月16日


判型：B6判


ページ数：164ページ


ISBN：978-4-04-065286-3


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321807000542/)






『類は恋を呼ぶ』

著：季田ビスコ



人生は、映画みたいにはうまくいかない――たぶん。


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb117/)



■書誌情報


定価：770円（本体700円＋税）


発売日：2020年12月17日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-065996-1


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322007000632/)






◆2025年11月5日（水）～11月12日（水）

『こいつはダメだと知っている』

著：吉田実加



「同僚とヤるなんて冗談じゃねーぞ」　ヤリチン猛獣男×面倒見のいい先輩


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb049/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2017年11月17日


判型：B6判


ページ数：178ページ


ISBN：978-4-04-069492-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321706000692/)






『先輩、断じて恋では！』

著：晴川シンタ



天才CGデザイナー×後輩CGデザイナーのアンマッチLOVE！


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb084/)



■書誌情報


定価：748円（本体680円＋税）


発売日：2019年7月16日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-065846-9


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000870/)






『推しと出会って元気になったから恩返し、します！』

著：未散ソノオ



ストレスフルなリーマンが推すのは超絶美形の蕎麦屋店主!?


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb153/)



■書誌情報


定価：792円（本体720円＋税）


発売日：2024年1月17日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-682300-7


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000759/)






◆2025年11月12日（水）～11月14日（金）

『アンコントロールフェティシズム』

著：栗之丸源



優しすぎるドミナント（S）×サブミッシブ寄りの関西人（M）の性癖BL


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb210/)



■書誌情報


定価：792円（本体720円＋税）


発売日：2025年1月17日


判型：B6判


ページ数：162ページ


ISBN：978-4-04-684435-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001051/)






『バーチャルくんはおとなりさんから逃げたい』

著：あきちはや



イケメンアパレル店員×バーチャル配信者のお隣さんラブ。


COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb221/)



■書誌情報


定価：858円（本体780円＋税）


発売日：2024年9月17日


判型：B6判


ページ数：210ページ


ISBN：978-4-04-684000-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001365/)





【COMICフルール】

『COMICフルール』は、無料＆登録不要でBLコミックが読めるWEBマガジンです。
毎週水曜日更新。

フルールコミックス公式サイト：http://comic.mf-fleur.jp/


公式Xアカウント：@MFfleurcomic(https://x.com/MFfleurcomic)


公式Instagramアカウント：＠fleur_comics(https://www.instagram.com/fleur_comics/?hl=ja)
公式YouTube channel：https://www.youtube.com/@blchannel_cf