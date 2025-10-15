BLコミックサイト『COMICフルール』11周年記念！ 人気作品を週替わりで無料再公開
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営するBLコミックサイト「COMICフルール」は、2025年10月に11周年を迎えます。これを記念し過去掲載された10作品を、日頃のご愛読への感謝を込めて全話無料で再公開するキャンペーンを、2025年10月15日（水）から開催いたします。
本キャンペーンでは、COMICフルールに掲載された10作品を1週間ずつ無料再公開いたします。開催期間は2025年10月15日（水）から11月14日（金）までの約1か月間で作品ごとに順次公開予定です。
COMICフルール公式はこちらから :
https://comic.mf-fleur.jp/
【再公開スケジュール】◆2025年10月15日（水）～10月22日（水）
『日の当たらない場所』
著：たつもとみお
故郷の島の同級生×日光アレルギーの起業家
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb021/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2016年8月17日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-068410-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321602000269/)
◆2025年10月22日（水）～10月29日（水）
『好きにさせてみせるから！』
著：衣田ぬぬ
パティシエ志望の年下ワンコ×幼馴染みのリーマンお兄ちゃん
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb107/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2020年5月15日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-064649-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322001000830/)
『きみと番になれない理由』
著：あさみ青子
結婚を約束した幼馴染α×不妊のウリ専ボーイΩ
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb088/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2019年9月16日
判型：B6判
ページ数：194ページ
ISBN：978-4-04-064052-5
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321905000599/)
◆2025年10月29日（水）～11月5日（水）
『きみのにおい』
著：さがのひを
高校時代の親友×親友のにおいに興奮しちゃう美容師
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb060/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2018年11月16日
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-065286-3
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321807000542/)
『類は恋を呼ぶ』
著：季田ビスコ
人生は、映画みたいにはうまくいかない――たぶん。
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb117/)
■書誌情報
定価：770円（本体700円＋税）
発売日：2020年12月17日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-065996-1
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322007000632/)
◆2025年11月5日（水）～11月12日（水）
『こいつはダメだと知っている』
著：吉田実加
「同僚とヤるなんて冗談じゃねーぞ」 ヤリチン猛獣男×面倒見のいい先輩
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb049/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2017年11月17日
判型：B6判
ページ数：178ページ
ISBN：978-4-04-069492-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321706000692/)
『先輩、断じて恋では！』
著：晴川シンタ
天才CGデザイナー×後輩CGデザイナーのアンマッチLOVE！
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb084/)
■書誌情報
定価：748円（本体680円＋税）
発売日：2019年7月16日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-065846-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000870/)
『推しと出会って元気になったから恩返し、します！』
著：未散ソノオ
ストレスフルなリーマンが推すのは超絶美形の蕎麦屋店主!?
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb153/)
■書誌情報
定価：792円（本体720円＋税）
発売日：2024年1月17日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-682300-7
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000759/)
◆2025年11月12日（水）～11月14日（金）
『アンコントロールフェティシズム』
著：栗之丸源
優しすぎるドミナント（S）×サブミッシブ寄りの関西人（M）の性癖BL
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb210/)
■書誌情報
定価：792円（本体720円＋税）
発売日：2025年1月17日
判型：B6判
ページ数：162ページ
ISBN：978-4-04-684435-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409001051/)
『バーチャルくんはおとなりさんから逃げたい』
著：あきちはや
イケメンアパレル店員×バーチャル配信者のお隣さんラブ。
COMICフルール本作公開ページ＞＞(https://comic.mf-fleur.jp/lineup_magazine/cb221/)
■書誌情報
定価：858円（本体780円＋税）
発売日：2024年9月17日
判型：B6判
ページ数：210ページ
ISBN：978-4-04-684000-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322405001365/)
【COMICフルール】
『COMICフルール』は、無料＆登録不要でBLコミックが読めるWEBマガジンです。
毎週水曜日更新。
フルールコミックス公式サイト：http://comic.mf-fleur.jp/
公式Xアカウント：@MFfleurcomic(https://x.com/MFfleurcomic)
公式Instagramアカウント：＠fleur_comics(https://www.instagram.com/fleur_comics/?hl=ja)
公式YouTube channel：https://www.youtube.com/@blchannel_cf