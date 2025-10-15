＼ファイテンショップで試着ができます／最高峰の技術をプラスして「回復アシストサポーター」としてリニューアル発売！お客様の“声”から生まれた機能性サポーター

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社(所在地:京都市中京区、代表取締役:平田好宏、以下ファイテン)は、2025年10月15日(水)より、全国のファイテンショップ、ファイテン公式通販サイトなどで、日常生活やスポーツ時の動きをサポートする「回復アシストサポーター」を発売いたします。




「年中快適」「簡単着脱」「高機能」の三拍子を揃え、固定力と快適性を両立させたハイスペックサポーターです。



▼ファイテン サポーターについて詳しくはこちら


https://www.phiten.com/supporter/


3つの“寄り添う”コンセプト

１.　“機能性”-お客様に寄り添う-


長年ファイテンショップでお客様の悩みを直接聞いてきた開発担当者が商品を企画。お客様のニーズに応える機能になっています。



■　固定力×通気性


「年中快適に使える」を実現するため、「固定力」と「通気性」を両立させ、サポート力は高いが蒸れにくい仕様に仕上がりました。



■　使いやすさを追求


サポーター特有の「着けづらさ」を軽減し、誰でも簡単に着脱できる使いやすい設計に。







■　選びやすい2タイプ


トラブルケア向けの「フィット」、デイリーケア向けの「ソフト」の2つの固定力から商品を選べます。



■　「速乾」「軽量」「保温性」


ソフトタイプひじ用、ソフトタイプひざ用には速乾、軽量、保温性が高い繊維を使用しています。繊維素材には出光興産のXAREC(TM)（SPS(TM)樹脂）を使用しています。







※XAREC(TM)は、水をはじきやすく（滑落法による撥水性評価：ポリエステル対比約3.8倍）、軽量で（比重：ポリエステル対比約25%減）、熱が逃げにくい（熱伝導率：ポリエステル対比約17％減）樹脂物性を有します。







■　国内生産へのこだわり


MADE IN JAPNの上質な品質にこだわり、日本国内で丁寧に製造。





▼開発者インタビューはこちらから


https://www.phiten.com/news/item/supporter-interview/



２.　“信頼性”-生活に寄り添う-


治療家推薦！カラダのことを知り尽くしたプロの治療家が推薦するサポーターです。



■　整骨院・鍼灸院など多くの施術家が、施術後の回復や日常動作のサポート用ギアとして推奨。「サポートギアとして固定力と快適性、さらにリハビリにも効果的で、治療家としておすすめしたいサポーターです。」と評価をいただいています。






３.　“快適性”-装着部位に寄り添う-


患部をリラックスで包む。理学療法士が認めたファイテンのリラックス技術「ナノメタックス」を採用しています。



■　筋緊張を緩和させると評価された、ファイテン最高峰技術のナノメタックスを採用。


リラックス技術が患部を包み込み守ります。



▼詳しくはこちら


https://www.phiten.com/official-news/ys-03-nmc-2/





お近くのファイテンショップでサポーターの試着ができます

ファイテンショップでは商品やボディケア機器が体験いただけます。ぜひお近くのファイテンショップまでお越しください。






▼ファイテンショップのご案内


商品情報

部位（腰・骨盤／ひざ／ひじ／手首／足首）別に対応した幅広いラインナップをご用意しています。


固定力から選べる2タイプ


　- フィット：トラブルケア向け


　- ソフト：デイリーケア向け



価格：ソフト　2,970円～／フィット　4,400円～


▼取扱い窓口など詳しくはこちら


https://www.phiten.com/supporter/






ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」を企業理念とし、数多くのボディケア商品を製造販売してきました。オンリーワンの技術開発に注力し、金属をナノレベルで水中に分散させることに成功。世界各国で100以上の特許を取得しております。その高い技術力を駆使したボディケア商品は国内のみならず世界でも高い評価を受けています。


会社概要

本社：〒604-8152　京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地


代表者：代表取締役　平田好宏


設立：1983年10月4日


資本金：3,000万円


企業サイトURL：https://www.phiten.com/


事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売、不動産事業