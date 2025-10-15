整体×骨盤 カラダファクトリーの新ラジオ番組『カラダイズム』が10月15日（水）より放送開始。ー アスリート・施術家・“カラダに携わる人”の声を社会につなぐ30分 ー

株式会社ファクトリージャパングループ

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）を展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 健介、以下 ファクトリージャパン）は、新ラジオ番組「カラダイズム」を、2025年10月15日（水）よりRainbow Town FMにて放送開始いたします。

カラダイズム

本番組は「カラダにまつわる“人”と“想い”をつなぐ30分」をコンセプトに、10月から全6回、毎月第3水曜日の14:00から生放送でお届けします。



現役アスリートや健康・ウェルネス分野で活躍する施術家など、カラダに携わる多様な方々をゲストに迎え、その想いを直接語っていただきます。また後半のコーナー「施術家のチカラ」では、施術家(整体師・スポーツトレーナー)の皆さまが登場し、番組をさらに盛り上げます。

■番組の特徴

「カラダイズム」の最大の特徴は、健康産業の経営者でありながら「施術家ファースト」を掲げ、経営の最前線を貫いてきた当社ファクトリージャパングループ 代表取締役社長 高橋がパーソナリティを務める点です。高橋が自ら進行することで、アスリートや施術家をはじめ“カラダに携わる人々”の声を引き出し、それを社会へと届けることで、現場（カラダのプロフェッショナル）と生活者を結びつけることを目的としています。

■番組概要

- 放送局：Rainbow Town FM https://885fm.jp/- 番組名：カラダイズム- 放送日時：毎月第3水曜日 14:00～14:30（生放送） ※全6回放送予定- 番組パーソナリティ：株式会社ファクトリージャパングループ 代表取締役社長 高橋健介- ご視聴方法：番組はインターネットラジオアプリ「リスラジ」にてリアルタイム配信され、後日YouTubeでも映像付きでご覧いただけます。生放送のご視聴はこちら https://listenradio.jp/

【第1回】

・ 放送日時：2025年10月15日（水）14:00～14:30（生放送）

・ ゲスト ：ファクトリージャパングループ 技術顧問 清水忍 氏

ファクトリージャパングループ 専務取締役／整体師 太田敦士

【第2回】

・ 放送日時：2025年11月19日（水）14:00～14:30（生放送）

・ ゲスト ：フェンシング元日本代表。現在はAI業界でも活躍、

ABEMA TV「ガールオアレディ２」に出演中の徳南堅太 氏

ファクトリージャパングループ 整体師／スポーツトレーナー 池田香

【第3回】

・ 放送日時：2025年12月17日（水）14:00～14:30（生放送）

【第4回】

・ 放送日時：2026年1月14日（水）14:00～14:30（生放送）

【第5回】

・ 放送日時：2026年2月18日（水）14:00～14:30（生放送）

【第6回】

・ 放送日時：2026年3月18日（水）14:00～14:30（生放送）

※第3回以降も施術家をはじめとする、ゲストに出演していただきます。

■番組パーソナリティ Profile

高橋 健介

株式会社ファクトリージャパングループ

代表取締役社長 高橋健介（たかはし けんすけ）

大学卒業後、総合商社で海外営業に携わった後、外資系経営コンサルティング会社等において幅広い経営課題におけるプロジェクトに従事。その後、フィットネスクラブ、ヘアサロンチェーンの代表取締役として経営を歴任。2024年5月、当社 代表取締役社長に就任し現在に至る。

https://factoryjapan.jp/company/message/

■コラボレーション（事業会社様）企業募集中

ファクトリージャパンでは、事業会社との協業・コラボレーション企業を募集しています。

ご興味を持っていただけましたら、お気軽に、下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

株式会社ファクトリジャパングループ コーポレートサイト

お問い合わせフォーム https://factoryjapan.jp/contact

◆「カ・ラ・ダ ファクトリー」とは

カラダファクトリー

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

https://karada39.com/

◆「A.P.バランス（R）」とは

「A.P.バランス（R）」整体理論とは首の第一頸椎（A:アトラス）と骨盤（P:ペルビス）のバランスに着目することで、心身のコンディションをケアしていくというカラダファクトリー独自の理論に基づいた施術法です。首・肩・腰などカラダのお悩みをケアし、健康で快適なカラダに導いていきます。この「A.P.バランス（R）」整体理論に基づく施術は、国内外で活躍する多くのアスリートからも支持されています。

※「A.P.バランス（R）」は、ファクトリージャパングループの商標です。

◆「ファクトリージャパングループ」とは

ファクトリージャパングループ

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号 株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員 代表取締役社長 高橋 健介

資本金 5000万円

事業内容 ・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業

従業員数 1,454名（2025/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社 株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、株式会社 FJGIタイランド、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア https://karadamag.com/