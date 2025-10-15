マツリカ、SB C&S主催のイベント「SaaS Showroom 3.0」の東京、札幌、大阪会場に出展

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「マツリカ」）が提供する次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica（マツリカ）」は、10/22(水)に東京、11/5(水)に札幌、11/13(木)に大阪にて開催される「SaaS Showroom 3.0」に出展いたします。

会場ではMazrica（マツリカ）をはじめとした弊社製品について、実際のデモ画面にて操作イメージを体感いただけます。また、11月に正式リリース予定のAI搭載のプロダクトについても、本展示会での紹介・体験を予定しています。SFA/CRMやMA・BIに関する情報収集をしたいとお考えの方々、展示会にて効率良く製品を比較できますのでぜひお越しください。

「SaaS Showroom 3.0」とは

SaaSベンダーが全国各地の会場に集まり、直接説明が聞けるイベントです。オンラインでは味わえないSaaSの魅力を実際に体験・体感することができます。今回は「AI×SaaS」をテーマに、仕事でも私生活でも身近になりつつあるAIをSaaSに組み込んだ最新のサービスを展示します。

マツリカでは、誰でも使える、誰でも成果を出せるSFA/CRM「Mazrica」などを体験いただくことができます。

「SaaS Showroom 3.0」開催概要

・マツリカ参加日程、会場

東京：10/22(水) 大手町プレイスホール＆カンファレンス

札幌：11/5(水) 札幌グランドホテル

大阪：11/13(木) 梅田サウスホール

・時間：13:00～17:30

・参加費：無料

・入場方法：公式サイトにて事前申し込みが必要です。

・主催：SB C&S株式会社

・公式サイト：https://cloudserviceconcierge.com/SaaSShowRoom3.0

■次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」について

Mazricaは誰でも使える・誰でも成果を出せる次世代型営業DXプラットフォームです。蓄積された情報からAIが営業の成功・失敗事例を解析して、いつ・誰に・何を・どのように行うかを直接的に支援します。データ入力負荷の低さや、フェーズ別に個人の強み・弱み分析ができる特徴を用いて、情報蓄積の文化醸成やデータを活用した人材育成など、営業のチーム変革を可能にします。

<導入事例>

・カゴメ株式会社 https://product-senses.mazrica.com/case/kagome

・ミズノ株式会社 https://product-senses.mazrica.com/case/mizuno

・株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート https://product-senses.mazrica.com/case/imbs

・トヨタモビリティパーツ株式会社 大阪・和歌山支社 https://product-senses.mazrica.com/case/toyota-mp

・その他事例：https://product-senses.mazrica.com/case/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yuVo8m7y258 ]

詳しくはこちら：https://product-senses.mazrica.com/

■株式会社マツリカについて

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、マーケティング・営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

