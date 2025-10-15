10月22日（水）テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」放送後に特別CMを放映

株式会社クレスコ

株式会社クレスコ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：冨永 宏、以下当社）は、2025年10月22日（水）放送のテレビ東京「ワールドビジネスサテライト」終了後に、特別CMを放映いたします。

本CMでは、当社代表取締役 社長執行役員 冨永 宏および2名の執行役員が、当社の強みである「技術力」「共に学びあう社風」「社会課題への挑戦」について語り、本社オフィスや社員の執務風景も紹介されます。1988年の創業から37年。ITサービスとデジタルソリューションを通じてさまざまな業種・業界のお客様のIT活用とDX実現を支援し、お客様の価値創造に貢献する当社の今を、ぜひご覧ください。

■CM概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109727/table/40_1_61ac1e0911079c1c736c44fea77b6ede.jpg?v=202510151157 ]

