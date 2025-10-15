（栃木県さくら市主催）第２回独身男女１００人による大規模友活イベント　参加者募集！

写真拡大

さくら市役所


【栃木県さくら市最大規模の出会いイベント】前回17組のカップルが誕生！


第１回のイベントでは、市内外から101名の申し込みがありました！


早くも 第2回が、2025年11月1日（土）に開催！


今回はさくら市内人気カフェも会場に出展予定と、前回を超えたスケールで、リラックスした雰囲気の中で出会いを楽しんでいただきます。


さらに、参加者特典として、イベントMCでありミセス日本代表経験のある・小川あつこさんによる「手相占い」もご用意。


人気のイベントですので、お申し込みはどうぞお早めに！


こんな方におすすめ！

・気軽な雰囲気で相手を見つけたい！


・婚活みたいな堅い感じは苦手…


・お酒を飲みながら新たな出会いがしたい！


開催日

令和7年11月１日（土曜日）


開催場所

さくらテラス（氏家駅前）


参加資格

20歳以上49歳以下の独身の方


募集人数

男性：50名


女性：50名


（応募が多い場合は抽選になります。）


スケジュール（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143284/table/14_1_453b1c6f63ef78090fdf93b16a3af2c5.jpg?v=202510151157 ]

※スケジュールは変更となる場合があります。


参加費

男性：3,000円


女性： 500円


申込方法

- 応募フォーム(https://logoform.jp/form/djNm/1197086)からお申込みください。
- メールでの申込み：lalacon1988@gmail.com氏名・年齢・連絡先・職業（例：会社員・自営業など）を明記の上、送信ください。※追って事務局よりご返信します。

2次会について

イベント後に希望者を対象として2次会を開催します。詳細は決まり次第掲載します。


- イベント終了後、スタッフより参加希望者を募ります。
- 2次会は30名限定となります。希望者多数の場合は抽選となります。
- 席替えを数回行い、参加者同士で自由にお話ししていただきます。


〈本件に関するお問い合わせ先〉


さくら市役所　総合政策課　市民活躍推進係


TEL：028-681-1113


FAX：082-682-0360


MAIL：sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp


HP：https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp