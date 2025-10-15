（栃木県さくら市主催）第２回独身男女１００人による大規模友活イベント 参加者募集！
さくら市役所
- メールでの申込み：lalacon1988@gmail.com氏名・年齢・連絡先・職業（例：会社員・自営業など）を明記の上、送信ください。※追って事務局よりご返信します。
- イベント終了後、スタッフより参加希望者を募ります。
- 2次会は30名限定となります。希望者多数の場合は抽選となります。
- 席替えを数回行い、参加者同士で自由にお話ししていただきます。
【栃木県さくら市最大規模の出会いイベント】前回17組のカップルが誕生！
第１回のイベントでは、市内外から101名の申し込みがありました！
早くも 第2回が、2025年11月1日（土）に開催！
今回はさくら市内人気カフェも会場に出展予定と、前回を超えたスケールで、リラックスした雰囲気の中で出会いを楽しんでいただきます。
さらに、参加者特典として、イベントMCでありミセス日本代表経験のある・小川あつこさんによる「手相占い」もご用意。
人気のイベントですので、お申し込みはどうぞお早めに！
こんな方におすすめ！
・気軽な雰囲気で相手を見つけたい！
・婚活みたいな堅い感じは苦手…
・お酒を飲みながら新たな出会いがしたい！
開催日
令和7年11月１日（土曜日）
開催場所
さくらテラス（氏家駅前）
参加資格
20歳以上49歳以下の独身の方
募集人数
男性：50名
女性：50名
（応募が多い場合は抽選になります。）
スケジュール（予定）[表: https://prtimes.jp/data/corp/143284/table/14_1_453b1c6f63ef78090fdf93b16a3af2c5.jpg?v=202510151157 ]
※スケジュールは変更となる場合があります。
参加費
男性：3,000円
女性： 500円
申込方法- 応募フォーム(https://logoform.jp/form/djNm/1197086)からお申込みください。
2次会について
イベント後に希望者を対象として2次会を開催します。詳細は決まり次第掲載します。
〈本件に関するお問い合わせ先〉
さくら市役所 総合政策課 市民活躍推進係
TEL：028-681-1113
FAX：082-682-0360
MAIL：sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp
HP：https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp