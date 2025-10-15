忙しい日々でも活力あふれる美しさを保ちたい方に。漢方専門店が開発した和漢サプリメント「カガエ ラディアンス アクティブ」 2025年10月15日（水）新発売

薬日本堂株式会社

スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山本雅枝）は、内外両面からの美容と健康を応援するトータルビューティーブランド「KAGAE（カガエ）」より、和漢サプリメント「カガエ ラディアンス アクティブ」を2025年10月15日（水）に新発売いたします。

年齢を重ねた身体をサポートするCoQ10の他、紫菊花、マカなど7種の和漢・植物素材と美容成分が、毎日のコンディションを整えながら美容もサポートし、自信に満ちた日々を応援します。

＜製品概要＞

製品名：カガエ ラディアンス アクティブ

内容量：20.4g（340mg×60 粒）

価格：4,968円（税込）

発売日：2025年10月15日（水）

販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗（順次発売）

詳細：https://www.nihondo-shop.com/SHOP/496149005328.html

●和漢・植物食材由来素材７種を配合

7種の和漢素材：マカ、紫菊花、ナルコユリ、エゾウコギ、クコの実、ナツメ、亜麻仁

活力あるコンディションが美しさの鍵に。

●美容をサポートする素材

コエンザイムQ10

人の体内にも存在するエネルギー産生に必要な補酵素。毎日の活動的な生活のために外からの補給も大切です。

アスタキサンチン

自然界の海洋生物が持つ赤い色素成分。内側からの美容ケアを目指す方におすすめの素材です。

N-アセチルグルコサミン

コラーゲンの構成要素の一つで美容をサポートする栄養素。いつまでも若々しくいたい方の強い味方。

＜こんな時におすすめ＞

□ 毎日の生活に自然に取り入れたい方

□ 素材や品質にこだわったサプリを習慣化したい方

□ 長く続けやすい形で、日常のルーティンに組み込みたい方

□ 健康や美しさを意識した生活をサポートする習慣を取り入れたい方

会社概要

ニホンドウ漢方ミュージアム

1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。

その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。



・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階

・設立：1969年4月

・代表取締役社長：山本雅枝

・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業



【薬日本堂運営サイト】

コーポレート：https://www.nihondo.co.jp/

オンラインショップ：https://www.nihondo-shop.com/

漢方ライフ（漢方情報発信サイト）：https://www.kampo-sodan.com/

薬日本堂公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kusurinihondo/