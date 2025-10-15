ビジネスに活かせる“変革×持続可能”がテーマの無料ウェビナー「製造業における「イノベーションxサステナビリティ」データ駆動型の経営とは？ ～イノベーションと企業価値を最大化する戦略と手段～」を再開催

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 永井歩）は、2025年10月29日（水）12:00-13:00に、無料ウェビナー「製造業における「イノベーションxサステナビリティ」データ駆動型の経営とは？ ～イノベーションと企業価値を最大化する戦略と手段～」を再開催いたします。

▼参加登録（無料）はこちら

https://www.astamuse.co.jp/event/27785/

▼概要

気候変動・パンデミック、経済安全保障・ブロック経済、戦争/紛争・フェイクニュース、AIや量子などの破壊的テクノロジー等が、次々と産業や業界環境そして企業の需要や個人の価値感を変化させる中で、サプライチェーン・バリューチェーンが広く、R&Dの時間軸も長い製造業においては、経営の難易度は上がり続けています。

本ウェビナーでは、そういったVUCAな時代に、マルチステークホルダーに配慮した経営意思決定に悩まれる製造業の経営に関わる方々に、マクロ且つミクロに、自社の強みと様々なステークホルダーや社会インパクトの情報を加味したデータ駆動型の経営意思決定手法の最新状況、特に企業価値向上とイノベーション創出につながる

- 未来推定- 市場選定- 事業/技術創造

という3つの経営判断において、イノベーションデータとサステナビリティデータを活用した、3つの診断/意思決定手法をご紹介します。

※アスタミューゼでは、イノベーション＆サステナビリティ戦略に資する世界最大級のデータベース（世界193ヶ国、39言語で構成される政府/ファンド投資、グラント、論文、特許、スタートアップ、規制情報、インパクト等）を保有しており、400社以上の様々な国内外の大手企業をご支援しております。

※本講演は過去ウェビナー動画の録画配信となります

▼このような方にオススメ

- 今の世界・社会のトレンドを踏まえて、最新の経営意思決定手法を知りたい方- 客観的で蓋然性が高い未来予測や市場選定の手法に興味がある方- 自社の強みを客観的に判断した上での事業/技術の創造に興味がある方- 企業のサステナビリティ戦略をイノベーション・R&D戦略と整合させたい方- 企業価値向上に資する経営意思決定の可視化について興味がある方

※本ウェビナーは製造業向けのタイトルとしておりますが、テクノロジーやイノベーションに興味がある製造業以外の業界の企業様もご参加可能です。

▼開催概要

【タイトル】製造業における「イノベーションxサステナビリティ」データ駆動型の経営とは？ ～イノベーションと企業価値を最大化する戦略と手段～

【日時】2025年10月29日（水）12:00-13:00

【開催方法】Zoom

【参加費】無料

【対象者】新規事業担当者・R&D部門・経営企画・マーケティング担当者

【定員】500名

【申込方法】以下リンクよりお申込みください。

https://www.astamuse.co.jp/event/27785/

▼登壇者

アスタミューゼ株式会社

代表取締役社長

永井 歩（ながい あゆむ）

< 略歴 >

大学院在学中にアスタミューゼを起業。世界193ヵ国、39言語、7億件を超える世界最大級の無形資産可視化データベースを構築し、独自に定義した136の“成長領域”と、SDGsに対応した人類が解決すべき105の“社会課題”を基に、新規事業/オープンイノベーション支援事業、データによる未来戦略構築、社会課題解決支援SaaS事業、データ分析による企業価値・無形資産評価事業等を立ち上げる。各大学（東京大学、京都大学、東工大など多数）、事業構想大学院大学、内閣府、経済産業省、特許庁、経済同友会などの大学・組織で、新規事業戦略、未来予測、最先端テクノロジー(量子・宇宙・3Dプリンター等)のR&D/知財戦略に関する講演に多数登壇。東京大学大学院システム量子工学専攻修了。

▼参加方法

（1）下記URLよりエントリー

https://www.astamuse.co.jp/event/27785/

▽

（2）招待メールを確認

エントリーいただくと招待メールが自動送信されます。

メール本文に参加URLとパスワードを記載しておりますので、当日まで保管ください。

※モバイル端末からもご参加いただけますが、パソコン経由での参加をお勧めします。

▽

（3）当日参加

招待メール記載の「ここをクリックして参加」をクリックしてご参加ください。

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

▼本件に対する問い合わせ

アスタミューゼ株式会社 広報担当

https://www.astamuse.co.jp/contact/