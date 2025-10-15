すべてのアスリートを足元から支える、スポーツインソール体験型イベント「ZAMST Footcraft Fes. in Yokohama(ザムスト フットクラフト フェス イン ヨコハマ)」開催決定！

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、10月25日(土)・26日(日)の2日間、クイーンズスクエア横浜にて体験型イベント「ZAMST Footcraft Fes. in Yokohama」を開催いたします。

▲体験型イベント「ZAMST Footcraft Fes. in Yokohama」を開催

※会場のデザイン等は実際とは異なる場合がございます。

■ZAMST Footcraft Athlete Support Projectについて

ザムストは、より多くのアスリートに役立つスポーツギアとして足元に注目してきました。

足を知り、適切なサポートをすることで新たな自分を呼び醒ますことができると信じています。

「呼び醒ませ、自分自新。」

ザムストは、足元からアスリートをサポートするプロジェクト「ZAMST Footcraft Athlete Support Project」を行っています。

本プロジェクトの一環として、スポーツインソール「ZAMST Footcraft」を様々な形で体感できるイベント「ZAMST Footcraft Fes. in Tokyo」を今年の6月に東京・二子玉川で開催。そして今回、「ZAMST Footcraft Fes. in Yokohama」を横浜・みなとみらいで開催する運びとなりました。

▲ZAMST Footcraft Fes. in Tokyoの様子１.▲ZAMST Footcraft Fes. in Tokyoの様子２.▲ZAMST Footcraft Fes. in Tokyoの様子３.

本イベントでは、すべての動きを支える「足」の状態を最新型3Dスキャナで計測でき、足元を支えるスポーツインソールを体感できるアトラクションをお楽しみいただけます。

また、その場でご自身の足の形に合わせて成形するオーダーメイドインソールも販売予定です。

ZAMSTでは「ZAMST Footcraft Athlete Support Project」を通じ、「足」と「インソール」がパフォーマンスに繋がるということを、スポーツに取り組む全ての方に体感いただきたいと考え、このようなイベントを含め様々な活動を行ってまいります。

■イベント概要 https://www.zamst-online.jp/zamst-footcraft-athlete-support-project/#event(https://www.zamst-online.jp/zamst-footcraft-athlete-support-project/#event)

・イベント名：「ZAMST Footcraft Fes. in Yokohama」（ザムスト フットクラフト フェス イン ヨコハマ）

・開催日：2025年10月25日（土）・26日（日） 両日10:00～18:00

・開催場所：クイーンズスクエア横浜 クイーンズサークル（みなとみらい線 みなとみらい駅直結）

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３ アクセス：https://qsy-tqc.jp/access/

・参加方法：イベント当日に会場にて受付（受付最終 17:30）

・参加費：無料 ※状況により、入場制限や整理券の配布等を行う場合がございます。

【25日(土)はインスタライブを開催予定！】

詳細は下記WEBページやZAMST公式SNSをご確認ください。

WEBページ：https://www.zamst-online.jp/zamst-footcraft-athlete-support-project/

公式Instagram：https://www.instagram.com/zamst.jp

【内容１. 日替わりでスペシャルゲストが登場し、トークショーを行います】

10月25日（土）12:00～ 三津家貴也さん（ランニング）▲三津家貴也さん10月25日（土）15:00～ 葛西紀明選手（スキージャンプ）▲葛西紀明選手10月26日（日)12:00～ 岩出玲亜選手×中島靖弘GM（マラソン×湘南ベルマーレ トライアスロンチーム）▲左：岩出玲亜選手、右：中島靖弘GM10月26日（日）15:00～ 中島 靖弘GM（湘南ベルマーレ トライアスロンチーム▲中島靖弘GM

※選手の出演は、都合により予告なく変更・中止になる場合があります。予めご了承ください。

本トークショーは、事前抽選にてご当選された20名様を観覧席へご招待いたします。

事前抽選の詳細は下記をご参照ください。

トークショー事前抽選 詳細はこちら :https://www.zamst-online.jp/brand/news/53117/

会場には立見エリアもご用意しておりますが、スペースに限りがあるため、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【内容２. 「MyFootcraft」などを用いた足形計測】

アーチタイプなど最大13項目を非接触で計測できる、最新型３Dスキャナ「MyFootcraft」などによる足形計測で、自分の足の状態を深く知ることができます。

▲MyFootcraft本体▲非接触での高精度3Dスキャン▲分析結果画面のイメージ

【内容３. ZAMSTスポーツインソールを着用して各種目の測定にチャレンジ！】

自分の足に合ったザムストインソールを着用し、「バランス」、「パワー」、「スピード」、「テクニック」の4つから種目を選んで、測定にチャレンジ！さまざまな動きの中でインソールをご体感いただけます。

チャレンジに成功した方には、プレゼントもご用意しております。

また、イベント当日はスポーツインソールの販売も行います。

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/(https://www.zamst-online.jp/)

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムストブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/(https://www.sigmax.co.jp/)

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）