「Catlog ケア」第一弾商品のノンアルコール消臭除菌剤「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」が茨城県境町のふるさと納税返礼品に！

株式会社RABO

株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）は、茨城県境町のふるさと納税の返礼品として、猫様向けサービス『Catlog（キャトログ）(R)』の新ケアブランド「Catlog ケア」の商品の提供を開始したことをお知らせいたします。

対象の商品は、「Catlog ケア」の第一弾商品であるノンアルコール消臭除菌剤「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」です。「楽天ふるさと納税」、「ふるさとチョイス」、「さとふる」、「ふるなび」、「茨城県境町ふるさと納税特設サイト」にて受付中です。

■ 「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」について

猫様をはじめとするペットにやさしいノンアルコール消臭除菌剤「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」は、ペットにも人にも心地よい「家族との暮らし」を考えた新ケアブランド「Catlog ケア」の第一弾商品として2025年6月に提供を開始しました。

株式会社ファーストコレクションが展開する除菌・消臭用アルコール製剤をはじめとしたライフスタイルブランド『JAMES MARTIN（ジェームズマーティン）』とCatlogのコラボレーションにより、ノンアルコールで高性能なペットにも人にもやさしい消臭除菌剤として誕生したものです。

これまで「ジェームズ・ミャーティン」は、Catlogアプリ内「猫市場」での先行販売を皮切りに、Catlogオフィシャルストア、ジェームズマーティン公式サイトで販売しておりましたが、このたび、各ふるさと納税サイトでも受付を開始いたしました。

■ 返礼品概要

Catlogを展開するRABOは、これまでも茨城県境町のさかいまちづくり公社に一部業務委託を行っており、このたび境町の返礼品として、Catlogシリーズに加えて「JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）」を入手いただくことができるようになりました。

- 返礼品名：JAMES MYARTIN（ジェームズ・ミャーティン）- 提供自治体：茨城県境町- 掲載開始日：2025年10月10日（金）- 寄付受付サイト- - 楽天ふるさと納税：https://item.rakuten.co.jp/f085464-sakai/k2635/- - ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08546/6770235- - さとふる：https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3317038&query_id=528dcbfd-ac50-4f55-b965-5f8703a55c4f(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3317038&query_id=528dcbfd-ac50-4f55-b965-5f8703a55c4f)- - ふるなび：https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1723589- - 茨城県境町ふるさと納税特設サイト：https://furusato-sakai.jp/item/056727ff-c8bd-477d-b186-876e129f1970

すべては、猫様のために。

■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) （キャトログ）

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。

Catlog公式サイト：https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する：https://rabo.cat/catlog/demo/

商号：株式会社RABO（RABO, Inc.）

代表者：代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立：2018年2月22日（猫の日）

URL：https://rabo.cat

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Catlog_RABO

Instagram：https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@catlog_rabo

LINE：https://lin.ee/pjWQlUc

※「Catlog」および「猫様」は、株式会社RABOの登録商標です。

※本リリースの写真を許可なく転載、複製、改変等することはお控えください。