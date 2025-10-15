【イベントレポート】木製小屋キット・ガレージ販売のグリーンベルが長野県本社展示場にてマルシェイベントを開催 初回ながら約600名が来場

株式会社グリーンベル

株式会社グリーンベル（本社：長野県諏訪郡富士見町、代表取締役：西澤英敏）は、2025年10月12日（日）に長野県本社展示場（長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4）にて、第1回「小屋でマルシェ」を開催しました。当日は県内外からおよそ600名の来場者が訪れ、地域の飲食店やハンドメイド作家による出店、ワークショップなどで賑わいました。

■ 開催の背景

本イベントは、グリーンベルが展開する木製小屋やガレージをより身近に感じてもらうことを目的に企画しました。展示場に並ぶ自社製品を実際に「店舗」として活用し、暮らしの楽しみ方を体感していただくことで、ブランド認知の向上と地域コミュニティへの貢献を図りました。

■ 当日の様子

会場では、焼き菓子・クラフトソーセージ・クラフトビール・コーヒー・キッチンカーなどの飲食ブースのほか、ハンドメイド雑貨やヘッドスパ、鳥小屋づくりや苔テラリウムのワークショップなど、多彩な出店者がイベントを盛り上げました。午前中から多くの来場者でにぎわい、出店者によっては早い段階で完売となるお店も見られました。

■ 新製品「ナチュラルシリーズ・スタイル05」を活用した展示も実施

展示場内には、小屋の新製品「ナチュラルシリーズ・スタイル05」を設置。

実際に小屋を使って、まもなくオープン予定の自社運営ECセレクトショップ「Garage Outfitters（ガレージ アウトフィッターズ）」で取り扱う商品を展示・販売しました。

新製品の小屋空間を通して、ショップの世界観を体感していただける場となりました。

■ 来場者・出店者の反響

初開催ながら想定を大きく上回る来場者数となり、出店者からも好評をいただきました。来場者からは「木の香りが心地いい」「小屋を使ったお店の雰囲気が素敵だった」といった声が多く寄せられました。

「初めてのマルシェ開催ということもあり不安もありましたが、県内外から多くのご来場をいただきました。小屋を通じて“暮らしを楽しむ”という私たちの思いを共有できたのではと、今回のイベントの開催意義を感じました。」

― 株式会社グリーンベル イベント担当コメント

■ 今後の展望

今回の反響を受け、来年以降の継続開催も検討しています。グリーンベルでは今後も、自社製品を通じて地域に開かれたコミュニケーションの場を提供し、「暮らしを楽しむ小屋・ガレージ文化」の発信を続けてまいります。

■株式会社グリーンベルについて

株式会社グリーンベル本社展示場（長野県）

【会社概要】

社名：株式会社グリーンベル

本社所在地：長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4

代表取締役：西澤 英敏

事業内容：住宅・店舗・小屋・ガレージの設計・施工

ウッドデッキ・パーゴラ・フェンス等ガーデンエクステリアの施工

設立： 2003年2月10日

公式サイト（小屋・物置）：https://www.green-bell.co.jp/

公式サイト（大型ガレージ）：https://garage-style.com/

Instagram：https://www.instagram.com/greenbell_garage/