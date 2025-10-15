【海外駐在員特化型】現地語個別指導25回以上×現地人材マネジメント150講座以上 総合プログラム提供開始（グローバル人材育成専門会社インサイトアカデミー）

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、海外駐在員に特化した国別プライベートレッスン語学サービス「INSIGHT ACADEMY 語学」を2026年3月までにお申込みいただいた方に、グローバル人材育成特化型Eラーニングサービスを【無償】でご提供致します。グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」との併用で現地拠点で必要なスキルを強化することができます。

INSIGHT ACADEMY 語学 :https://client.insighta.co.jp/service/language

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を【無償で】ご提供！

１名様からお申込みいただけます。

海外赴任に必要な「語学力」と「グローバル人材スキル」を一気通貫で習得できるようサポートします。

赴任前から現地での実務に直結するトレーニングを積むことで、スムーズな適応と着任後の即戦力化を実現。

語学だけでなく、異文化理解・コミュニケーション・マネジメントまでカバーし、駐在員一人ひとりの挑戦を成果へとつなげます。

さらに、INSIGHT ACADEMY 語学を受講いただく方には、INSIGHT ACADEMY Eラーニングを無償でご利用いただける特典をご用意。語学をお申し込み際、Eラーニングを無償で活用でき、最短の立ち上がりを強力にサポートします。

海外駐在員に特化した国別1on1プライベートレッスン語学サービス「INSIGHT ACADEMY 語学」

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」

２つの併用で海外現地拠点で必要なスキルを強化・定着することができます！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77877/table/453_1_9dbe6f07b8d8bc79953d2c26379480ce.jpg?v=202510151127 ]

お問い合わせ/お申込み :https://client.insighta.co.jp/contact

【INSIGHT ACADEMY Eラーニングとは】

「海外で収益を生み出す人材」を育てるべく、体系的に設計されたグローバル人材育成特化型Eラーニングサービスで、150講座以上が学習し放題です。

国別の駐在員研修や異文化理解講座もご用意しており、「INSIGHT ACADEMY 語学」とあわせて、海外現地拠点で必要な人材マネジメントや異文化適応力を強化することできます。

◆INSIGHT ACADEMY 語学 サービスの目的や背景◆

Eラーニングの詳細を見る :https://insighta.jp/?_ga=2.208115794.1136569112.1755587056-63700058.1745374305&_gl=1*1e7j5lz*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NTU1ODcwNTUkbzg5JGcxJHQxNzU1NTg3MTI2JGo1MCRsMCRoMA..

グローバル化が進む現代において、企業の海外展開は成長戦略の重要な柱となっています。

しかし、現地でのビジネス成功には、グローバルマインドや各国の異文化理解、実務に即した実戦的なスキルが不可欠です。

また、対象国で成功を収めるためには、現地の人々（部下、同僚、上司、取引先、提携先など）と連携し、信頼関係を築きながらシナジーを生み出すことが求められます。

その基盤となるのが、言語力です。言語は単なるコミュニケーション手段にとどまらず、信頼構築や現地文化への理解を深めるための重要なツールでもあります。

しかし、海外駐在員は赴任に際して以下のような3つの大きな壁に直面し、不安や課題を抱えることが少なくありません。

１.言葉の壁

現地語を十分に話せない、または理解できるかという言語に関する不安。

２.管理職の壁

赴任先で初めての 組織・人材マネジメントを担う不安。

３.異文化適応の壁

現地の文化や習慣に適応し、現地スタッフとの関係性を築けるかどうかへの懸念。

これらの課題を乗り越え、海外駐在員が現地で活躍できる人材へ成長するためには、体系的なトレーニングが必要不可欠です。

インサイトアカデミーは、こうした企業のニーズに応えるため、これまで蓄積してきたグローバル人材育成の知見と専門性を活かし、新たに海外駐在員に特化した語学レッスンサービスを開発しました。

本サービスは、赴任前から赴任後まで一貫して専任講師がサポートし、駐在員が現地業務と生活に必要なスキルを着実に身につけられるよう設計されています。

インサイトアカデミーが掲げる「グローバルで収益を生み出す人材を育てる」というビジョンものと、当社はこれまで、200社以上、10,000名を超える受講者への支援を通じて得た実績と信頼を礎に、新しい挑戦を続けています。

本サービスもその一環として、海外駐在員の成功を支える一助となることを目指しています。

◆サービス内容◆

海外駐在員に特化。だから、うまくいく。INSIGHT ACADEMY語学

詳細を見る :https://client.insighta.co.jp/service/language

国別プライベートレッスン語学プログラムで、26言語162ヵ国に対応！

□特徴１.

INSIGHT ACADEMY語学の特徴- 3,000人を超える海外駐在専門講師から最適な講師をマッチング- 専任講師が一人ひとりにオリジナルのカリキュラムを作成- 海外現地業務や日常生活の場面に応じた目標管理とフィードバックこんな企業におすすめです- 海外赴任日までの短期間で、できる限り現地語をマスターさせたい- 海外現地での実務・赴任生活で必要な語学スキルを身に付けさせたい- 異文化に適応し、現地人材と上手く仕事できるレベルまで成長してもらいたい

3,000人を超える海外駐在専門講師から赴任先、学習目標に合わせ“最適な講師”をマッチング

担任制 / ネイティブ講師中心 / 日本語で講義も可

講師は企業研修に多くの経験を持つプロフェッショナル。

26言語/162ヵ国の公用語と各国の文化に精通した講師から最適な講師をマッチングします。

日本語も堪能なので、短期間に効率的に学ぶことが可能です。

26言語/162ヵ国の公用語へ対応

【欧州・北中南アメリカ】

・英語・ブラジル・ポルトガル語・ポルトガル語・スペイン語・ロシア語・ウクライナ語

・フランス語・イタリア語・ドイツ語

【東アジア・東南アジア】

・中国語（簡体字エリア）・中国語（台湾・繁体字エリア）・広東語・インドネシア語・韓国語

・ベトナム語 ・タイ語 ・ミャンマー語 ・日本語

【西アジア】

・アラビア語・トルコ語・マレー語・ペルシャ語・モンゴル語・ヒンディー語・シンハラ語

□特徴２.

専任講師が一人ひとりの課題や不安に合わせ現地で活かせる実用型カリキュラムを作成

目的・目標を、効果的・効率的に達成

海外駐在業務・生活に合わせた目標管理や、講師のカウンセリングを通じて、一人ひとりのお悩みに合わせ、目的・目標を効果的・効率的に達成するための最適なカリキュラムを作成し、レッスンを受講頂きます。

□特徴３.

よくある目的と学習内容について

「対面業務」「電話」「メール」「デスクワーク」

海外現地業務や赴任生活の場面に応じた、細やかなレッスンや学習管理

具体的な語学目標設定と学習量を共有

弊社グローバル人材育成・語学専門チームで独自開発した「語学レベルの定義」に基づき、海外現地業務や赴任生活の場面毎に受講者の1年後のあるべき姿と具体的な語学の学習量を明らかにしていきます。

ビジネスにおいて1年後のあなたの姿を受講者、研修担当者、講師が共有しレッスンを進めて参ります。

□INSIGHT ACADEMY 語学 ◣無料トライアルレッスンを実施中◢

問い合わせをする :https://client.insighta.co.jp/contact

無料トライアルレッスンにて、語学レッスンの目標設定、専任講師によるレッスン、レッスン後のフィードバックなど、本プログラムでご提供する一連のサービスをトライアル頂きます。

----◆ 無料トライアルレッスンでご体験いただけること ◆----

- 26言語/162か国の言語から、お好きな言語をご選択 / 1時間の無料レッスンをご体験！- 3,000名を超える海外駐在専門講師から想定赴任先、学習目標に合わせ、最適な講師が担任- 専任講師が一人ひとりに作成するオリジナルのカスタムカリキュラムでご受講

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/contact

INSIGHT ACADEMY 語学はココがちがう！

海外駐在に特化した語学レッスンと大手英会話スクールの違い

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77877/table/453_2_0b4a3c0f12772576b3084962f828edf4.jpg?v=202510151127 ]

詳細を見る :https://client.insighta.co.jp/service/language

□会社概要

インサイトアカデミーとは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

インサイトアカデミーとは :https://client.insighta.co.jp/

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

- 「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」：https://insighta.jp/

- 「INSIGHT ACADEMY 語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language

- 「INSIGHT ACADEMY 研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training