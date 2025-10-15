【ファンケル】「プレミアムビューティセレクション」数量限定発売

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは11月18日（火）から、「プレミアムビューティセレクション」（価格：6,400円＜税込＞）を通信販売と直営店舗にて数量限定で新たに発売します。

肌の再生が進む大事な時間であり、肌の水分蒸散量が高くバリア機能が低下する時間でもある「夜」に着目。気温・湿度の低下やエアコンなどによる空気の乾燥が引き起こす肌悩みを眠っている間に集中ケアし、翌朝の肌をうるおいに満ちたハリツヤのある状態に導く限定キットです。

独自原料「ミルクエクソソーム（保湿）」配合の人気のエイジングケア※1美容液をはじめ、夜用のクリームパックやミスト状美容液、唇やまつ毛までトータルに冬の肌を乾燥から守るナイトケアで、過酷な冬に負けないハリ、弾力に満ちた輝く肌を叶える6アイテムをセットしました。

※1年齢に応じたケア

【セット内容】

【セットアイテム一覧】

【参考】 独自原料「ミルクエクソソーム」について

当社は、長年にわたり続けてきたエクソソーム研究の結果、ミルク中に含まれる“エクソソーム”に着目。中でもアレルギー成分の少ないヤギ乳由来エクソソームの研究を続け、「ミルクエクソソーム」を開発しました。

「ミルクエクソソーム」はハリ低下・ゆるみの原因の一つに直接アプローチして肌のハリ・弾力に高い効果を発揮します。また、高い「機能性」だけでなく、当社ならではの「肌へのやさしさ」を両立するため、原料の由来や製造過程にもこだわりました。