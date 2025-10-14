井上もも1st写真集『Mirage Princess』発売

株式会社ジーオーティー

謎の美少女「井上もも」がベールを脱ぐ！ 1st写真集『Mirage Princess』2025年10月28日（火）発売決定

年齢、出身地一切不明。蜃気楼のように突然現れたことから“Mirage Princess（幻のプリンセス）”と呼ばれる謎の美少女「井上もも」が、この度、待望の1st写真集『Mirage Princess』を2025年10月28日（火）に株式会社ジーオーティーより発売することが決定いたしました。

その清楚なビジュアルと、恥ずかしがりながら不意に微笑む愛らしい笑顔で注目を集める井上もも。本写真集では、光と影が織りなす幻想的なロケーションの中、彼女の持つ透明感あふれる美しさと、時折見せる物憂げで大人びた表情を、有名カメラマン・福島裕二氏が克明に捉えました。

「まだ誰も知らない」というキャッチフレーズの通り、少女と大人の狭間で揺れ動く、美しく儚い“刹那の輝き”を永遠に閉じ込めた珠玉の一冊です。

この写真集は、彼女の歴史の最初のページであり、ファンにとっては彼女の素顔を知るための鍵となります。この機会にぜひ、彼女の初めての“推し”になって、その活動を応援しませんか。

尚、DMM通販では発売を記念してオリジナルアクリルスタンドとサイン入りチェキがセットになった

写真集を数量限定で発売(https://www.dmm.com/mono/book/-/detail/=/cid=bktdmm2509241620002/?dmmref=ecc6a8ae-9a8f4f0a4d9f58928c89ef3b0f00aaa0&i3_ref=recommend&i3_ord=1)しています。

＜書誌情報＞

タイトル：井上もも1st写真集『Mirage Princess』

撮影：福島裕二

発売日：2025年10月28日（火）

定価：3,960円（税込）

出版社：ジーオーティー