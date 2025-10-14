サイバーリーズン合同会社

2025年10月15日

世界最大のマネージドセキュリティサービス専門プロバイダーであるLevelBlueは本日、高度なXDR（Extended Detection and Response）プラットフォーム、精鋭の脅威インテリジェンスチーム、デジタルフォレンジックおよびインシデント対応（DFIR）能力で知られる、サイバーセキュリティのリーディングカンパニーであるCybereason Inc（Cybereason G.K.の親会社）を合併する正式契約を締結したことを発表しました。

LevelBlueは、数十年にわたり顧客のサイバーポスチャーの成熟を支援してきた実績を持ち、AlienVaultとの統合、そしてマネージドセキュリティ、脅威インテリジェンス、攻撃的セキュリティ、インシデント対応の分野で最も評価の高い2社であるTrustwaveとStroz Friedbergの買収によって強化された、グローバルなサイバーセキュリティのリーダーです。

顧客と戦略的パートナーにとって、今回の合併は、単一の統合セキュリティパートナーによる、より強力な脅威検知、より迅速な対応、そしてより広範なグローバルカバレッジという即時の価値をもたらします。LevelBlueのAIを活用した機能と業界をリードするMDRサービスと、Cybereasonの深い専門知識を組み合わせることで、組織は今日の複雑なサイバー課題に適切に対処し、運用の複雑さとリスクを軽減することができます。

LevelBlueのCEO兼会長であるボブ・マッカレン氏（Bob McCullen）は、「サイバーリーズンの合併は、お客様と戦略的パートナーにとって最も包括的なサイバーセキュリティパートナーになるという当社の使命において、戦略的に飛躍的な前進となります。サイバーリーズンの世界クラスのXDRおよびDFIR機能と、当社のAIを活用したMDRおよびインシデント対応を組み合わせることで、プロアクティブで拡張性に優れ、急速に進化する今日の脅威に特化した統合型保護を提供できます。」と述べています。

今回の合併の一環として、ソフトバンク株式会社、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2、そして破壊的かつ革新的な技術への投資で知られるリバティ・ストラテジック・キャピタルがLevelBlueに出資し、同社の長期戦略とビジョンへの強い信頼を改めて示します。AIと次世代技術におけるグローバルリーダーシップを基盤とするこれらの企業は、ますます複雑化するデジタル環境において、サイバーセキュリティのイノベーターとしてのLevelBlueの地位をさらに強化します。

日本市場へのコミットメント

今回の合併は、日本のお客様へのサポートとサービス強化へのコミットメントを明確に示すものです。

- お客様の成功へのコミットメント：本合併完了後も、サイバーリーズン合同会社（Cybereason Incの日本子会社）は、すべてのお客様とパートナーの皆様にこれまでと同等のサービスレベルを継続して提供します。- コアとなる強みの維持：サイバーリーズン合同会社は、高い評価を得ている日本語による専用サポート体制、日本市場向けに最適化された製品開発、EDR/MDR市場における長年の経験と実績といった、主要な強みを維持します。- 日本におけるビジネスハブの強化：サイバーリーズン合同会社は、日本におけるビジネスのハブとして機能します。この体制により、日本市場に特化したサービス開発と迅速な意思決定が可能となり、日本市場へのコミットメントをさらに強化します。

さらに、元米国財務長官でリバティ・ストラテジック・キャピタルのマネージングパートナーであるスティーブン・T・ムニューシン氏（Steven T. Mnuchin）が、LevelBlueの取締役会に加わります。ムニューシン氏は、グローバル金融、政府政策、戦略的投資の分野における数十年にわたる経験を活かし、LevelBlueが重要インフラとグローバル企業システムの保護における役割を深める上で貴重な指針を提供します。

スティーブン・ムニューシン氏（Steven T. Mnuchin）は次のように述べています。「サイバーセキュリティは、今や経済安全保障と国家のレジリエンスと切り離せないものとなっています。LevelBlueは統合型マネージドセキュリティサービスのリーダーとして急速に地位を確立しており、世界中の組織が今日の脅威環境の複雑さを理解している信頼できるパートナーを求めているこの時期に、LevelBlueの成長を支えていくことを楽しみにしています。また、サイバーリーズンのCEOであるマニッシュ・ナルラ氏（Manish Narula）にも、この成果を牽引し、サイバーリーズンを成長とイノベーションの新たな章へと押し上げた強力なリーダーシップに感謝の意を表します。」

今回の合併により、LevelBlueは測定可能で成果重視の結果を提供する能力を強化し、顧客が脅威検知を加速し、対応時間を短縮し、長期的なサイバーレジリエンスを構築できるよう支援します。これは、業界最強の組織、テクノロジー、そして人材を一つの統合パートナーに結集するという、LevelBlueの幅広い戦略における重要な一歩でもあります。TrustwaveとStroz Friedbergの最近の買収により、LevelBlueは、事後対応型の防御から事前対応型のレジリエンスへの移行を目指す組織にとって、最も包括的なサイバーセキュリティパートナーとしての地位をさらに強化していきます。

「LevelBlueへの参加は、サイバーリーズンにとってエキサイティングな新たな章の始まりとなります」と、サイバーリーズンのCEOであるマニッシュ・ナルラ（Manish Narula）は述べています。「今回の合併により、XDR、MDR、攻撃的セキュリティ、DFIR、そしてサイバーセキュリティコンサルティングサービスにおける当社の総合的な能力が強化され、世界中のお客様、そしてそのパートナー様にさらなる価値を提供できるようになります。」

顧客と戦略的パートナーのための機能拡張とグローバル展開

LevelBlueによるCybereasonの合併は、あらゆる業界と地域の顧客と戦略的パートナーに、いくつかの重要な機能強化をもたらします。

- エンドポイントセキュリティの強化（XDR + MDR）：Cybereasonの高度なXDR機能は、Trustwaveの業界をリードするMDRサービスと補完し、LevelBlueのネイティブMDRサービスを強化します。これにより、より迅速で正確な検知と対応が可能になり、顧客の滞留時間を短縮し、脅威の拡散を未然に防ぐことができます。- 世界クラスのDFIRサービス：CybereasonのDFIRテクノロジーとサービスは、Stroz Friedbergの買収と相まって、LevelBlueの能力、機能、そして展開範囲を即座に拡大します。広範なグローバルカバレッジ、比類のないテクノロジーに依存しないフォレンジック専門知識、そしてインテリジェンス主導のスピードを実現し、組織、その顧問弁護士、サイバー保険パートナーは、あらゆるインシデントに対して最も効果的な対応が取れるという確信を得ることができます。- よりスマートな脅威インテリジェンス：サイバーリーズンのリサーチチームとLevelBlue SpiderLabsを統合することで、お客様は新たな脅威アクターや攻撃手法に対するより深い可視性と、実用的なインサイトを活用できるようになります。- 攻撃と防御のシナジー：LevelBlueは、侵入テスト、リスク評価、検知エンジニアリング、常時監視を含むエンドツーエンドのセキュリティを提供し、お客様が防御を強化しながら運用の回復力を確保できるようにします。- 簡素化された、テクノロジーに依存しない統合：お客様がMicrosoftやその他のテクノロジーやハイブリッドスタックのいずれを利用しているかに関わらず、LevelBlueは既存のセキュリティ投資を最適化し、サイバーセキュリティの成果全体を向上させます。

・ グローバルカバレッジの強化：サイバーリーズンは日本において最大規模のプロバイダーの一つであり、LevelBlueのグローバル展開と地域的なデリバリー能力を拡大しています。

「サイバーリーズンのXDRとデジタルフォレンジックにおける強みは、進化するサイバー脅威に対し、より深い脅威の可視性、迅速な対応、そしてより高い信頼性を提供することで、お客様により良いサービスを提供するための素晴らしい追加機能です」と、AT&Tビジネスプロダクト担当シニアバイスプレジデント兼LevelBlue取締役のショーン・ハクル氏は述べています。「LevelBlueは高度な機能への継続的な投資によって、当社および当社がサポートする組織にとって、より戦略的なパートナーとなっています。」

LevelBlueは、プラットフォーム主導のサービス、優れた人材の専門知識、そしてグローバルな洞察を組み合わせることで、お客様に測定可能な成果と永続的なレジリエンスを提供することで、サイバーセキュリティパートナーの意味を再定義し続けています。中規模企業から世界で最も複雑な公的機関・民間組織まで、LevelBlueはリスクを軽減し、運用上の信頼性を高め、進化し続ける脅威に先手を打つために設計された、単一の統合セキュリティエクスペリエンスを提供します。

本取引提案のアドバイザーには、LevelBlue社についてはサンタンデールとKirkland & Ellis LLP、Cybereason社についてはJ.P. Morgan Securities LLCとGoodwin Procter LLPが含まれます。本取引は、慣例的な完了条件および規制当局の承認を前提としています。財務詳細は非公開です。

LevelBlueについて

LevelBlueは、リスクを軽減し、永続的なレジリエンスを構築することで、組織が自信を持ってイノベーションを起こし、ミッションを推進できるよう支援します。世界で最もアナリストから高く評価され、最大規模の専業マネージドセキュリティサービスプロバイダーであるLevelBlueは、お客様にとって重要な成果、すなわち、より強力な防御、より迅速な対応、そして持続的な事業継続性の向上を実現します。LevelBlueは、AIを活用したセキュリティ運用、高度な脅威インテリジェンス、そして優秀な人材の専門知識を融合させ、戦略的アドバイザリ、マネージドセキュリティ、オフェンシブセキュリティ、インシデント対応サービスからなる、最も包括的なポートフォリオを提供しています。

詳細はlevelblue.com(https://levelblue.com/)をご覧ください。

サイバーリーズンについて

サイバーリーズンは、世界をリードするサイバーセキュリティ企業です。サイバーリーズンは、最先端のEDR・XDR（クロス・ダイナミック・レポーティング）と業界で認められたコンサルティングサービスによる攻撃防御を提供し、インシデントライフサイクルのあらゆる段階において組織を支援します。サイバーリーズンの受賞歴のあるテクノロジーと優秀な専門家陣は、あらゆる規模の組織が、絶えず進化する脅威環境においてサイバー脅威への対応、対応、そして復旧を行えるよう支援します。サイバーリーズンは、カリフォルニア州に本社を置く非公開の国際企業であり、40カ国以上に顧客を有しています。

