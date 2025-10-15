社員と親をつなぐ新習慣　ビジネスケアラー対策の実証モデルが始動

株式会社リボーンウェルネス

介護離職のリスクが社会課題となる中、株式会社リボーンウェルネス（以下、リボーンウェルネス）は、NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下NTTドコモビジネス)と連携し、ビジネスケアラー予備軍を対象とした新しい取り組みを始動させました。

NTTドコモビジネスの「脳の健康チェックダイヤル」「おもいでダイヤル」と認知機能低下予防プログラムを組み合わせ、リボーンウェルネスが運営事務局を担うことで、社員が親に自然に声をかけられる仕組みを提供。介護予防とウェルネスの両立を支援します。

「親に声をかけられない」「親と改まって介護や認知症の話はできない」という社員が多数

経済産業省によると、ビジネスケアラー（仕事と介護を両立する人）による経済損失は、2030年には9.1兆円に達すると警告されています。※１

2025年4月には「育児・介護休業法」が改正され、両立支援制度の周知義務化やテレワーク選択の努力義務化などが導入されました。※２

しかし現場では、「親に声をかけられない」「改まって介護や認知症の話はできない」という心理的ハードルが依然として存在します。

“親に声をかけられる”仕組みを設計

リボーンウェルネスは、こうした課題に対して「親の声をかけられる」仕組みを設計。

NTTドコモビジネスが提供する「脳の健康チェックダイヤル」「おもいでダイヤル」※３とSOMPOケアの認知機能低下予防プログラム※４を組み合わせ、NTTドコモビジネスの社員および社員の家族を対象に「健康をプレゼントして親孝行：リボンdeCoCo プロジェクト」として、全体を運営・推進

リボーンウェルネスは、「社員の“自分ごと化”」から「親へのアクション」まで一気通貫で支援を行い、行動変容を実現しました。

成果：社員の親が実際に教室へ参加

ツールを活用した声かけの結果、3家族4名の親御さんが教室に参加。運動・食事指導・交流を楽しみながら継続しており、介護予防につながっています。

参加者の声

「このプログラムをきっかけに、健康に気遣うことが習慣化した」

「安心して楽しく続けられる。教室に来るのがうれしい」

「こんないい教室に参加できるなんて、息子は、いい企業に入ってくれてよかった」

こうした声は、社員本人のモチベーション向上にもつながり、社員の“親孝行”が、家族の健康寿命と企業の人材定着を同時に支えています。

今後の展開

NTTドコモビジネス本社（大手町プレイス）にてデモンストレーションを実施します。※５

・ 日程：11月7日（金）、11月11日（火） 8:30～9:30

・ 場所：NTTドコモビジネス本社（大手町プレイス 28階ガレージ）

このデモンストレーションを通じて、社員全体に取り組みを周知し、生活習慣改善による健康寿命の延伸と、ビジネスケアラーリスクの回避の可能性をさらに高めていきます。



取材・見学申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZSIhUaUOpe5qqvUwOJCKL7vULY-0Qe_NgjlTNz_1VHdp2Zg/viewform?usp=dialog)から（申込期限：11/6（木）正午まで）

