【10/16新発売】企業様限定ギフトが、ついに一般解禁！「名前入りスイーツ」がギフトの常識を変える！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、これまで企業様限定で提供し大好評を博した名入れメッセージ入りスイーツ「笑みの菓・想いの菓」を、10月16日(木)より一般販売開始します。

「笑みの菓・想いの菓」は、千葉銘菓に“あなたの想い”をオリジナルメッセージでのせられる特別な贈り物。1個からご注文いただける、新しいギフトサービスです。

“名を入れて、想いを贈る。記憶に残る、千葉の銘菓。”

これが「お菓子のたいよう」の新しいギフト提案です。

■販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/print-baum/)print-baum/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/print-baum/)

※オンラインショップでは、バウムクーヘンのみのお取り扱いとなります。

「世界にひとつだけ」想いを届けるオリジナルメッセージ印刷

お歳暮・記念品・お祝い・取引先へのご挨拶――毎年、“似たようなギフト”で終わっていませんか？

「笑みの菓・想いの菓」は、千葉の誇る銘菓に御社の「名」を入れられる特別な贈り物。

当店自慢のグルテンフリーのバウムクーヘンや銘菓に、オリジナルデザインやメッセージを加えて、世界に一つだけのサプライズプレゼントをお作りします。

メッセージ入りのお菓子は、「美味しさ」と「想い」を同時に届けられる心温まる贈り物。

「心を込めて選んでくれた」と感じてもらえることで、取引先やお客様からの信頼がより深まり、御社の印象もワンランク上に。また「これなら相手に喜んでもらえる」と胸を張って渡せる誇らしさや満足感も得られます。慶びの引出物や、周年記念・卒業記念などの特別な日やイベントを祝うギフト菓子として、ぜひご用命ください。

※ご注文は少量から万単位まで承ります。お気軽にご相談ください。

「世界にひとつだけ」のサプライズが、御社のブランド価値をブチ上げる！

「ただの挨拶」はもう終わり。

取引先の記憶に“御社の名”を刻み込む、心に残る新提案。

ビジネスの世界では、「印象に残る」が最大の武器。名入りスイーツは、ただの菓子ではなく、御社の想いを可視化する“食べられる広告媒体”です。お中元・お歳暮といった季節の挨拶に、“名”と“想い”を添えるだけで、「センスのある会社」「心を感じる会社」として記憶に刻まれます。

ただ無骨に包んだお菓子より、そこに「ありがとう」や「これからもよろしく」といった“ひとことの想い”が添えられているだけで、相手の印象は驚くほど変わります。

こちらが、弊社が実際に企業様向けにお配りしている印刷バウムクーヘンです。

このようにお写真をお入れすることも可能ですし、お好きな場所にお好きなメッセージでデザインすることもできます。

もちろん、デザインに自信のない方でも安心！

季節の花をあしらったテンプレートもご用意しております。季節感あふれる花柄は、贈るシーンを華やかに彩り、心に残る特別感を演出します。

春は、出会いや門出を祝う桜。

夏は、太陽のように明るく元気を届ける向日葵。

秋は、やさしい色合いで感謝を伝える秋桜。

冬は、温かな想いを添えるポインセチア。

――季節が巡るように、贈る気持ちにも、それぞれの物語があります。

その季節に合った花を選ぶことで、贈り物に“旬のぬくもり”と“彩り”が生まれ、より心に響くギフトとなります。四季折々の美しさを贈り物にそっと添えて、あなたの想いを季節とともに届ける。――これが、“想いを食べられる時代”の、新しい企業ギフトのかたちです。

実際に導入した企業様が語る、「3つ」の確かな実感

【強烈な差別化】

どの会社とも被らない。「名入りスイーツ」が、贈り物の印象を一瞬で変える。

【高い記憶定着率】

受け取った相手の記憶に“社名”が残る。お礼の連絡や次回指名が確実に増加。

【実績が証明する「効果」】

導入企業では、反応率・リピート率が前年比2倍以上に。数字が語る、“結果の出る贈り物”。

こんなに変わった！リアルな企業様の事例紹介

1.展示会での配布がＳＮＳで拡散

あるスタートアップ企業様が、展示会で「QRコード入りサブレ」を配布。

来場者がその場でＳＮＳに投稿し、「面白いノベルティ」と拡散され、ブース来訪者数は想定の1.5倍に増加！展示会後もオンラインショップへのアクセスが急増し、売上は前年の2倍に！

2.学生の心を掴み優秀人材を獲得

ある企業様の採用説明会で、学生に「企業理念を印刷したプチバウム」を配布。

参加者が「お菓子まで企業理念が載ってるのはすごい！」とＳＮＳに話題となり、応募者数は前年の1.7倍に！結果として優秀な学生の複数採用に成功しました。

3.同業他社との差別化に成功

ある企業様はライバル会社と同じようなお歳暮を贈っていたため、毎年「印象に残らない」と感じていました。そこで今年は「オリジナルメッセージ入りバウムクーヘン」に変更。

先方から「他社のお菓子は思い出せないが、御社のお歳暮は社員みんなで盛り上がった」と喜ばれ、翌年以降の発注量が増加しました。

4.お歳暮の反応率が前年比２倍に

ある印刷会社様は、毎年同じカタログギフトを贈っていましたが、反応はほぼゼロ。

今年初めて「名入れバウムクーヘン」を採用したところ、取引先からのお礼電話やメールが前年比２倍以上に増加しました。そのうち1社からは「来期も継続契約でお願いしたい」と言われ、年間契約額が120％に増加！

これは、先行して導入された企業様からのリアルな声です。

「お菓子のたいよう」が提供する『笑みの菓・想いの菓』は、単なるお菓子ではありません。

御社の「想い」と「名」を、美味しく、確実に、相手の記憶に刻み込む――戦略的コミュニケーションツールとしても機能する、“最強のビジネスギフト”なのです。

「想いを届けるのは、企業だけじゃない。」

――普段言えない言葉を、甘くやさしく届ける“魔法のバウムクーヘン”。

これまで企業様向けに展開してきた「名入れスイーツ」を、その感動をもっと多くの人に届けたいという想いから、このたび一般販売をスタートいたしました。入学祝い、母の日、誕生日、バレンタイン、プロポーズなど――想いを伝えるあらゆるシーンにご利用いただけます。

言葉にするのは、少し照れくさい。

何年も歳月を重ねると、改まった「ありがとう」や「おつかれさま」がなんとなく言いそびれてしまうこと、ありますよね。そんなとき、この名入れスイーツが、大切な人へ想いを伝える“きっかけ”になれたら――。そう願って、一枚一枚、丁寧に焼き上げています。

想いを焼きこむ、“言葉のスイーツ”

たとえば、母の日には「お母さん、いつもありがとう」や、結婚記念日に「これからも大好きです」など、普段は照れくさくて言えない言葉も、スイーツにそっとのせて贈ることで、まっすぐに伝わります。声ではなく、目に映るかたちで伝えられた言葉だからこそ、そっと心に沁み込んでいくのです。箱を開けた瞬間に広がる、世界にひとつだけの「あなたの想い」。その美しい文字やデザインは、味わう前から心を温め、贈られた人の記憶に鮮やかに刻まれます。言葉を「見える形」にする――それは、声で伝えるよりも深く、強く、心に残る方法。想いをかたちにしたお菓子は、甘くやさしい味わいとともに、見る人の心にずっと残り続けるギフトなのです。

箱を開けた瞬間から感動が始まる ――特別なギフト

専用ギフトボックスでお届けするため、見た目はあくまで上品でシンプル。

けれど、中を開けた瞬間――そこに広がるのは、思わず「わぁ！」と笑顔になるサプライズ。「開けて感動」「食べて感動」、2度うれしいギフト体験をお楽しみいただけます。

伝えたい気持ちは、特別な日じゃなくても。

「ありがとう」「おつかれさま」「これからもよろしく」そんな一言を伝えるのに、特別な日を待つ必要はありません。ふと思い立ったその瞬間こそ、最高の贈りどき。心を込めたスイーツで、あなたの“想い”を届けてみませんか？

オリジナル印刷ができる4つのお菓子をご紹介！

米粉のバウムクーヘン

▽商品概要

小麦粉よりも水分をたっぷり含む千葉県産米粉で焼き上げた、しっとり＆なめらかなグルテンフリーバウム。米粉ならではの、もっちりと弾む食感のあと、舌の上でふわりと溶ける繊細な口あたり。体にやさしく、それでいてリッチな味わいの特別な一品です。小麦を使用していないためアレルギーをお持ちの方にも安心。健康やカロリーを気にする方にも安心して楽しんでいただけるので、贈答の幅も広がります。相手を選ばず、どなたにも喜ばれる贈り物として幅広くご利用いただけます。

▽価格[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_1_15b35fd67d853f7965cac29b958b2ebd.jpg?v=202510151058 ]▽仕様・詳細[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_2_62c7be401fe6118c16e34bdbc08db91b.jpg?v=202510151058 ]▽選べる6種のテンプレート桜-さくら-

・卒業祝い（3月）

・入学祝い、就職祝い（4月）

・送別、退職祝い（3～4月）

・お花見、春ギフト（3～4月）

・ホワイトデー（3月14日）

・母の日（5月）

桜は、「門出」や「希望」を象徴する春の花。卒業・入学・送別など、新しい季節のはじまりを祝う贈り物にぴったりです。

向日葵-ひまわり-

・お中元（7～8月）

・暑中見舞い、残暑見舞い（7～8月）

・夏の帰省土産（お盆シーズン）

・誕生日ギフト（夏生まれの方）

・母の日（5月） ～初夏ギフトにも

・父の日（6月）

向日葵は、「元気」「感謝」「前向きさ」を象徴する夏の花。お中元や夏のご挨拶にぴったりの、明るく華やかなデザインです。

秋桜-コスモス-

・敬老の日（9月）

・お彼岸（9月・3月）

・秋の挨拶、季節の贈り物（9～11月）

・秋の行楽、ハロウィンギフト（10月頃）

・七五三、内祝い（11月）

・秋のブライダル、結婚記念日ギフト

秋桜は、「真心」「調和」「優しさ」を象徴する秋の花。敬老の日や秋のご挨拶にぴったりの、上品で心温まるデザインです。

ポインセチア

・クリスマス（12月25日）

・冬のご挨拶、お歳暮（12月）

・冬季限定ギフト、季節の手土産（12～2月）

・冬の誕生日、結婚記念日ギフト

・勤労感謝の日（11月23日）

・お年賀（1月初旬）

冬の訪れを告げるポインセチアをあしらった華やかなデザイン。クリスマスやお歳暮、年末年始のご挨拶など、冬の贈り物に。

菊梅-謹賀新年-

・お年賀（1月1日～7日頃）

・新年のご挨拶ギフト（法人向け）

・冬のご挨拶、年始のご挨拶

新しい年の幕開けを華やかに彩る菊と梅のデザイン。菊は長寿や幸福を、梅は春の訪れと希望を象徴する縁起花。お年賀はもちろん、新年のご挨拶やお祝いの贈り物にぴったりです。

薔薇-バラ-

・母の日

・記念日、誕生日

・結婚祝い、結婚記念日

・お礼、感謝ギフト

・バレンタイン、ホワイトデー

・プロポーズやサプライズ

“深い愛”を象徴する薔薇をあしらった、上品で華やかなデザイン。母の日や結婚記念日など、想いを伝える特別な日にこそふさわしい、特別な贈り物にぴったりです。

※オンラインショップでは、システム上テンプレートでのみご注文が可能です。

お写真の挿入や規定位置以外への文字入れは、店舗でのみ承っております。テンプレート以外のデザインをご希望の場合は、メールまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

オンラインショップでのご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/print-baum/

薄焼チョコサンド 「 花彩菓 」

▽商品概要

当店の看板菓子にして、千葉を代表する銘菓。千葉県産落花生を生地の３割も練り込んだ約２ｍｍの極薄せんべいに、ピーナッツペースト入りチョコクリームをサンドしました。生地をわずか２ｍｍの薄さに仕上げられるのは、世界でもたいようだけが実現できる特別な技術。生地にもチョコクリームにも落花生をたっぷり使い、香ばしさと旨みを存分に引き出しました。「パリッ、サクッ」と軽やかな食感とともに、落花生の濃厚な香りが広がる、千葉の恵みを一口で味わえる贅沢な一枚です。

▽価格[表3: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_3_0ee7270b7b6fdb9bdaf7323ae34378b9.jpg?v=202510151058 ]▽仕様・詳細[表4: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_4_d5a84640eb12e0eb7c415f2915f5ede9.jpg?v=202510151058 ]

ぴーなっつサブレ

▽商品概要

落花生の最高品種「千葉県産半立種」と「アーモンド」の2種をたっぷり使い、型に入れず平焼きでじっくり焼き上げた、香ばしさ満点のサブレです。ひと口かじればサクッ！ほろっ…とほどけながら、落花生の旨みとアーモンドの余韻が絶妙に重なります。まさに“Ｗナッツの贅沢ハーモニー”が楽しめるサブレです。サクサク感を出す為に使用するのも、千葉県産の中力粉。千葉の素材をふんだんに使った味わいは数々の賞を受賞し、品質面でも高く評価されている実力派の銘菓です。

▽価格[表5: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_5_ab35187ae4a34e691465e4373daf024a.jpg?v=202510151058 ]▽仕様・詳細[表6: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_6_f93c17674f7c9f0c60b306fbebf47cfa.jpg?v=202510151058 ]

米粉のプチバウム

▽商品概要

千葉県産米粉１００％で焼き上げた、グルテンフリーバウムの食べきりミニサイズ。もっちりと弾力のある食感から、ふわりと舌の上でほどける繊細な口あたりで、どなたでも食べやすいやさしい甘さに仕上げています。グルテンフリーなので体にやさしく、それでいて味わいは満足感たっぷりの、特別なグルテンフリーバウムです。ミニサイズなのでコロンとかわいく、イベント配布用や記念品、ノベルティにもぴったり。グルテンフリーと見た目の可愛さから、お子様や女性に大人気の一品です。

▽価格[表7: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_7_7eff075b26853103697a6f977d3d461c.jpg?v=202510151058 ]▽仕様・詳細[表8: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/85_8_b2fffd5c8e140587bdc3919bbb5e8ca8.jpg?v=202510151058 ]

お渡しイメージ

手提げ紙袋はご注文数までは無料でお付けいたします。超過分は1枚60円にて承ります。

熨斗（のし）は無料で対応しておりますので、お気軽にお申し付けください。

※紙袋のデザインは予告なく変更となる場合がございます。

米粉のバウムクーヘン

● 外箱実寸

縦：17 cm

幅：19 cm

厚み：5.5 cm

● 紙袋実寸

縦：26 cm

幅：26 cm

マチ：15 cm

その他 詰め合わせ

※「米粉のバウムクーヘン」以外(プチバウム含)は、こちらの包装紙でのお包みとなります。

※商品や個数に応じて、最適なサイズの化粧箱と手提げ紙袋をご用意いたします。

ご利用の流れ

▽実店舗でのご利用について- まずは、お電話・メールにてお気軽にお問合せ下さい- 弊社よりお見積もりのご連絡をさせて頂きます- 希望データ（デザイン）入稿- 弊社で印刷イメージ試作後、メールでご確認頂きます※試作品のサンプル現物をご希望の際は、別途商品代金・送料等がかかります。- ご入金（※事前清算とさせて頂いております）- 納品（※自社便 / 佐川急便にてお届け）▽オンラインショップでのご利用について

※オンラインショップではご注文方法が異なります。

楽天市場でのご注文をご希望の方は、商品ページ(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/print-baum/)をご確認ください。

弊社の強み

「すべて自社工場で」製造、販売！

昭和26年創業、千葉県北東部の匝瑳市を中心に自社工場 /４店舗の直営店を展開しています。

製造から販売まで、多品目の和洋菓子をこだわりの原材料のみで自社一貫体制にて企画・製造・販売しております。包材やパッケージのデザイン、チラシやPOP、SNSや通販サイトに至るまで主要な販促工程もほぼ内製化。幅広いご要望に柔軟にお応えできる体制を整えております。

繊細な技術で、文字や柄を美しく表現

お菓子の表面に、まるで一枚の絵画のように施されたデザインは、特殊な印刷技術によって実現されています。職人がひとつひとつ丁寧に調整し、お客様に託された大切なメッセージや、華やかな花柄を美しく再現。まるで本物の花束のような繊細さと美味しさを、そのままスイーツに閉じ込めました。

もちろん、印刷部分も美味しくお召し上がりいただけます。

使用するのは食用インクで、安全に楽しめるだけでなく、味わいにもこだわり抜いた一品です。手間と時間をかけて仕上げたデザインは、ただのスイーツ以上の意味を持ちます。贈る人の気持ちを深く伝え、贈られる人に特別な時間を届ける――“食べられるギフト”です。

長く愛されてきた老舗「お菓子のたいよう」

地元の皆様にご愛顧いただいております自慢のお菓子を、ぜひご利用ください。気になった方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。



皆さまからのご相談を、心よりお待ちしております。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com