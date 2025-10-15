AIを「我が社のデータ分析官」に。次の打ち手を示すAIアシスタント『Power ROI-AI navi』先行提供開始

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブ（本社：（大阪市中央区、代表取締役：岡本充智、https://www.powerweb.co.jp/）は、マーケティング組織を真のプロフィットセンターへと変革する対話型AIアシスタント『Power ROI-AI navi（パワー・アールオーアイ・エーアイ・ナビ）』の先行提供を開始しました。正式リリースは2026年1月を予定しています。

■なぜマーケティングの価値は伝わりにくいのか

多くの企業において、GA4、MA、SFA/CRMなどのマーケティングデータはシステムごとに散在し、横断的な分析が困難な「データサイロ」状態に陥っています。データ基盤の構築には膨大な時間と予算がかかり、施策の迅速な実行を妨げています。また、専門知識を持つ担当者が限られているため、レポート作成は非効率化し、ダッシュボードだけでは「なぜ」という問いに答えられず、マーケティング活動全体のROI（投資対効果）を明確に経営層に示すことが難しいという根本的な課題が存在します。



■自然言語でAIに聞くだけ、データ分析と改善提案を自動生成

『Power ROI-AI navi』は、あたかも「我が社のデータ分析官」がいるかのように、生成AIモデルと強力なデータ連携基盤であるMCP Serverを組み合わせることで、これらの課題を根本から解決します。SQLやPythonといった専門知識は一切不要。自然言語でAIアシスタント「Power ROI-AI navi」に質問するだけで、散在するデータをMCP Server経由で取得し、正確な回答と、具体的な改善提案を自動で生成します。これにより、マーケティング担当者は煩雑なデータ集計作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。



■『Power ROI-AI navi』が選ばれる理由

本サービスは、以下の3つの主要な特徴により、競合ソリューションとの決定的な差別化を図っています。

エンタープライズに対応する高セキュリティ: 多くの企業がセキュリティ上の懸念からクラウド上のAIソリューション導入をためらう中、本サービスは、お客様のローカル環境でのデータ連携を可能にしました。お客様の機密データは生成AIモデルの学習には使用されません。さらに、データはMCP Server 内などに保存されることなく、必要な処理が完了次第速やかに削除されます。 データ基盤を提供する場合、テナント分離方式を採用しており、テナントごとの完全なデータの分離が可能です。

連携データソース400種類以上: CData社の商用MCP Serverを活用し、GA4、MA、SFA/CRMをはじめとする400種類以上のデータソースとノーコードで接続できます。これにより、マーケティング活動全体のROIを可視化し、包括的なデータドリブン意思決定を強力にサポートします。

貴社に最適化したプロンプト設計: 豊富なマーケティングノウハウに基づき、お客様のビジネス課題に合わせた最適なプロンプト設計を支援します。これにより、AIの分析精度を最大限に引き出し、より深いインサイトを得ることが可能です。

■導入ハードルを下げるPoCプログラム

本格導入の前に、AIアシスタント「Power ROI-AI navi」の精度と効果を直接ご体感いただける1ヶ月間の「PoC（AI精度検証）プログラム」をご用意しています。環境構築は不要です。このPoCにご満足いただき、本格導入に進んでいただいた場合、PoC費用は初期費用から全額相殺いたします。これにより、実質的なリスクなく、AI活用の第一歩を踏み出すことができます。

また、本日ティザーサイトを公開しました。ティザーサイトよりサービス資料ダウンロードおよびPoCプログラムの詳細をご確認いただけます。

▼「Power ROI-AI navi」ティザーサイト

https://www.powerweb.co.jp/service/power-roi-ai-navi/(https://www.powerweb.co.jp/service/power-roi-ai-navi/?utm_source=pr251015&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)





■CData Software Japan株式会社 Marketing Manager / Partnership Success Manager 杉本 和也様からのコメント

株式会社パワー・インタラクティブによる「Power ROI-AI navi」の発表を歓迎いたします。

多くの日本企業が抱えるマーケティングデータのサイロ化とマーケティング活動全体のROI（投資対効果）の不透明性という課題に対し、AIとの自然言語での対話だけで分析と改善提案を実現する画期的なアプローチです。

特に「小さく始めて、すぐ価値を見せる」というコンセプトは、全社的なデータ基盤構築に躊躇する企業にとって非常に現実的なソリューションです。

パワー・インタラクティブ様の豊富なマーケティングノウハウと、当社のMCP Serverによるデータ連携技術が組み合わさることで、日本企業のマーケティング部門が真のプロフィットセンターへと変革することを強く期待しております。





■株式会社パワー・インタラクティブについて

株式会社パワー・インタラクティブは、1997年に設立された、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」というビジョンを掲げるデジタルマーケティングの専門コンサルティング会社です。マーケティングデータ基盤の整備、MOps（マーケティングオペレーション）支援、そしてマーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合するRevOps（レベニューオペレーション）の推進を通じて、部門やシステムに分散したデータの集約と活用を支援しています。これにより、データに基づいた迅速な意思決定を可能にし、企業のマーケティング組織が真のプロフィットセンターになることを目指しています。また、CData Software社との戦略的パートナーシップに基づき、高品質なデータ連携ソリューションを提供しています。





https://www.powerweb.co.jp/(https://www.powerweb.co.jp/?utm_source=pr251015&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)



