【11/6無料ウェビナー】やるべきことは変わる？変わらない？ AIO・LLMO時代に求められる『次世代のSEO戦略』とは？

株式会社ニュートラルワークス

デジタルマーケティング事業を支援する、株式会社ニュートラルワークス（本社：神奈川県藤沢市 代表取締役：三木五月、以下「 ニュートラルワークス」）は、TechSuite株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：畠山夏輝、以下「TechSuite」）主催のウェビナーに参加いたします。

お申し込みURL：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20251106/?referral=n-works&utm_source=n-works(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20251106/?referral=n-works&utm_source=n-works)

■ウェビナー概要

「これまでのSEO施策は、AI検索でも通用するのか？」

マーケティング責任者やSEO担当者として、こんな疑問を抱いていませんか？

GoogleのAI Overview、ChatGPTの検索機能、Perplexityなど、生成AIによる検索体験が急速に普及しています。ユーザーの情報収集行動が変わり、従来の検索結果ページを経由しないトラフィックが増加する中で、これまでのSEO戦略だけでは不十分になってきているのです。

上位表示は維持できているのに、なぜかトラフィックが減少している。AI検索結果で自社コンテンツが引用・表示されず、競合に先を越されている。「エンティティ」や「トピッククラスター」といった概念は理解しているが、実務にどう活かせばいいのか分からない。AIO・LLMO対策として、今すぐ着手すべきことと、様子を見るべきことの線引きができない。

本ウェビナーでは、TechSuite、シャコウ、WACUL、ニュートラルワークスの4社が連携し、次世代の検索環境において成果を出し続けるために、キーワード戦略の再構築、検索ボリュームとエンティティの戦略的な使い分け、そして従来のSEO資産を活かしながら新時代に適応する具体的なアプローチを詳しく解説します。

■詳細内容

■こんな方におすすめ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41566/table/179_1_e7f7def5b41cb119d1931f525a870a9e.jpg?v=202510151058 ]

従来のSEO施策への不安を感じている

「上位表示は維持できているのに、トラフィックが減少し始めている」「検索ボリュームを重視したキーワード戦略で、本当に成果が出続けるのか？」「AI検索結果で自社コンテンツが引用されず、競合だけが表示されている」

AIO・LLMO時代への対応に悩んでいる

「エンティティやトピッククラスターの概念は知っているが、実務に落とし込めない」「ChatGPTやPerplexityでの表示最適化について、具体的な施策が分からない」「AI検索への対応を優先すべきか、従来のSEOを継続すべきか判断できない」

次世代SEOのキーワード戦略に迷いがある

「検索ボリュームとエンティティ、どちらを重視すべき？」「今すぐ変えるべき施策と、変えなくていい施策の線引きができない」「限られたリソースで、何から着手すれば最大の効果が得られる？」

■ニュートラルワークス登壇者

株式会社ニュートラルワークス

取締役CMO

石田 哲也

株式会社ニュートラルワークス 取締役CMO。1984年生まれ。高校卒業後にISD株式会社を起業。その後、株式会社オプトでWebマーケティングを学び、株式会社メタップスなど複数のベンチャー企業にて事業立ち上げを経験。前職はワンダープラネット株式会社でゲームプロデューサーとしてスマホゲームアプリの制作に従事。2018年に地元の神奈川へ戻り、ニュートラルワークスに入社。SEO/Web広告運用/サイト分析・改善など、Webサイトの運用改善～ゲームアプリ制作や数十万フォロワーのSNSアカウントの運用経験などWebビジネス全般を守備範囲とする。

Xアカウント：https://x.com/te2319

【関連サービス】

AIO/LLMOコンサルティング：https://n-works.link/ai-sarch-optimization

SEOコンサルティング：https://n-works.link/seo-consulting

被リンク運用代行：https://n-works.link/whitehat

AI記事作成代行サービス：https://n-works.link/download-pdf/dl-article-lightplan

株式会社ニュートラルワークス

会社名：株式会社ニュートラルワークス

代表者：三木五月

本社所在地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2番地1 アイクロス湘南8階A号室

設立：2016年12月

事業内容：デジタルマーケティング事業（ブランディング・戦略立案 / サイト構築 / 広告運用 / コンテンツマーケティング / SEO / ホワイトペーパー）

Webマーケティングメディア「QUERYY（クエリー）」の運営

（ https://n-works.link/blog ）