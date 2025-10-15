【餃子の王将】新ユニフォーム誕生！～「and　ST（アンドエスティ）」プロデュース～

株式会社王将フードサービス

「餃子の王将」を運営する株式会社王将フードサービス（京都市山科区/代表取締役社長 渡邊 直人）は、株式会社アンドエスティのプロデュースにより、新たなキッチンスタッフユニフォームを制作いたしました。新ユニフォームは 2025年10月16日（木）より東日本直営店舗にて先行導入し、順次、全国の店舗へ展開してまいります。

本ユニフォームは、当社が創業以来大切にしてきた「伝統」と「技」を受け継ぐプロの料理人としての誇りを表現するため、「職人」をデザインコンセプトに掲げています。料理に真摯に向き合うスタッフの姿を際立たせつつ、快適な着心地と機能性を兼ね備え、日々の現場におけるパフォーマンスを支える仕上がりとなりました。

今回のプロデュースは、アンドエスティHDグループが40以上のマルチブランドを展開してきた経験や、過去のコラボレーション企画における実績を背景に依頼したもので、スタッフの快適さと働きやすさを高めることを目的としています。

さらに、制作にあたっては専門メーカーである株式会社エムズの協力を得て、最適な素材と丁寧な仕立てにより、品質と機能性を両立させました。シンプルでありながら洗練されたデザインは、当社のブランドイメージを体現するとともに、スタッフの働きやすさを支えるものとなっております。

■新ユニフォーム概要

【デザイン】

伝統と技を受け継ぐプロの料理人の誇りを体現したユニフォームです。立ち襟のデザインは、スマートで凛とした姿勢を象徴します。胸元から裾にかけての一直線のパイピングが白衣の清潔さと美しさを際立たせるとともに、料理への情熱と誇りを視覚的に伝え、「餃子の王将」で働くプロの料理人たちの技術と信頼をお客さまに感じていただけるデザインに仕上げました。

【仕様】

襟裏や袖裏といった汚れやすい部分にはポイントとなるネイビーの生地を用い、見た目のアクセントになるだけでなく、お客さまから見ても「清潔感」を感じていただけるように配慮しています。

素材には柔らかさとほどよいハリ感を兼ね備えたオックスフォード生地を採用。着用時のシルエットを美しく保ちます。さらにスナップボタンを使用することで、異物混入を防止し、安全性にも配慮しました。

細部へのこだわりがプロの現場での安心と信頼感を実現します。毎日着るユニフォームに適した耐久性と、速乾性を兼ね備え、ゆとりのあるシルエット設計で動きやすさと風通しの良さを両立。蒸れを軽減する首元のスリットも採用しました。

