食が、感性と文化と生産者をつなぐ。渋谷本町に12席の完全予約制レストラン『WabiSabi TOKYO』誕生──10月20日より予約開始。

東京・渋谷本町に、わずか12席の特別なレストラン『WABISABI TOKYO』が誕生。料理・映像・伝統芸能が響き合う空間で、これまでにない食の舞台が始まります。本プロジェクトを手がけたのは、「食でココロをつなぐ」株式会社ノンピ。

WabiSabi TOKYOとは?



『WabiSabi TOKYO』は、北から南まで、

全国の生産地を訪れ、畑の香りや海の音、作り手の想いを受け取りながら、

その土地に流れる時間を一皿の中で表現します。





足を運ばなければ見えない風景。触れなければわからない課題。それぞれの“生産者の想い”を料理として表現し、食べる人に伝える──それがWABISABI TOKYOの哲学です。

店内では、生産者の想いと、日本の伝統芸能の美しさが交わる映像が投影されます。五感を通して「作り手の想い」と「文化の記憶」に触れる、新しい食体験がここから始まります。



【Concept Movie】

WabiSabi TOKYOの世界観を映像で体感できる、コンセプトムービーを公開中。

約2分の映像では、シェフが見た生産地の風景や人の想いを通して、“食が生まれる瞬間”を静かに描いています。

https://www.youtube.com/watch?v=gy-AA4QunT0&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=gy-AA4QunT0&t=4s)

（映像提供/MANNERS KNOWS）



【レストラン予約受付】

2025年10月20日（月）21:00より、

公式Instagram（@wabisabi_tokyo_official）(https://www.instagram.com/wabisabitokyo2025/)にて受付開始。

※毎月20日頃に翌月のご案内を予定しております。



＜ディナー（コース）＞

料金：お一人様 25,000円～

11月の営業日

・11月27日（木）19:00～21:30

・11月28日（金）17:30～20:00／20:30～23:00

・11月29日（土）19:00～21:30



＜ランチ（ビュッフェスタイル）＞

料金：お一人様 5,500円～

11月の営業日

・11月1日（土）より毎週土日 11:00～15:00

※11月23日・24日はお休み。

ランチは、おばんざい・選べるメイン・お味噌汁・スイーツなど。

旬の野菜や地方の恵みを中心に、日常に寄り添う“やさしい贅沢”をお届けします。

※伝統芸能のライブパフォーマンスは、ケータリングやイベント演出として展開。

レストランでは、映像を通してその世界観を体感いただけます。

WabiSabi TOKYO 寺井 幸也

【Brand Executive Director】

寺井 幸也（Yukiya Terai）



料理家／「YUKIYAMESHI」創業者。

俳優やアーティスト、ファッションブランドのパーティーを数多く手掛け、“食を通してストーリーをデザインする”表現者。本プロジェクトでは、空間・演出・音・香りを統括し、料理で「生産者のストーリー」と「日本の伝統芸能」のコラボレーションを演出する。

WabiSabi TOKYO 松田 康平

【Executive Chef】

松田 康平（Kohei Matsuda）



京都で修行を積み、ホテルニューオータニに入社。東京・幕張・北京などでレストラン料理長を歴任し、現在は株式会社nonpi 総料理長。八芳園のコンサルティングやVIPプランニングも手掛ける。和の技法を軸に、フレンチやアジアの感性を融合させ、“土地と時代をつなぐ料理”を創造する。



(写真提供/株式会社 jam photographer JUNYA TANAKA)



【店舗情報】

住所 ：東京都渋谷区本町6丁目21-4

アクセス ：新宿よりお車で6分

席数： 全12席（完全予約制）

WEB ：https://www.nonpi.com/wabisabi-tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/wabisabitokyo2025/

Introduction：【WabiSabi TOKYO】オープニング発表会レポートはこちら(https://www.nonpi.com/post/wabisabitokyo-open-1)

【運営会社】

会社名 ：株式会社ノンピ

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋１丁目２－２ 竹橋ビル 16階

WEB ：https://www.nonpi.com/

Instagram：https://www.instagram.com/wabisabitokyo2025/

