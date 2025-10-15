TKP、横浜・みなとみらいエリアに新規出店「TKPみなとみらいカンファレンスセンター」11月17日プレオープン、11月25日グランドオープン！

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、「TKPみなとみらいカンファレンスセンター」を2025年11月17日にプレオープン、11月25日にグランドオープンいたします。

「TKPみなとみらいカンファレンスセンター」は、「みなとみらい駅」徒歩4分の立地にある「KDX横浜みなとみらいタワー」（地上34階建て）33階にオープン予定の貸会議室施設です。総契約面積1,788平方メートル （541坪）で、約300平方メートル の大ホールを3室と大小さまざまな会議室を13室備えており、会議はもちろん、セミナーや展示会、講演会など多様な用途でご利用いただけます。施設内には大型モニターを完備した配信専用ルームを設けており、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド形式のイベント開催に対応しています。さらに、33階からの開放的な眺望を活かした空間設計により、みなとみらいを一望することができます。景観を楽しみながら会議や研修を行える環境を整え、参加者に快適で創造的な時間を提供いたします。

横浜・みなとみらいエリアでは、再開発が進み、国内外の企業が集積する首都圏有数のビジネス拠点へと成長しています。特に本施設が位置する「横浜みなとみらい21地区」では、国際会議や展示会などを開催できるMICE都市としての機能強化が進められており、オフィスビルやホテル、商業施設の整備も活発で、今後も継続的な発展が期待されているエリアです。

TKPはこうした地域の発展に伴い、増加する企業活動の場として最適な空間を提供するため、本施設の出店を決定しました。みなとみらい駅や横浜駅からのアクセスが良好で、羽田空港や都心からの移動もしやすいことから、全国や海外からの利用にも適した立地です。周辺のホテルや商業施設とも連携し、ビジネスと交流の両面で価値ある体験を提供していきます。

TKP は今後も、時代の変化・需要の変化に合わせた多様なオフィス空間を完備し、幅広いオプションを付加した総合的な空間ソリューションを提供することで、全国各地のお客様のニーズに対応してまいります。

■記者発表のご案内（メディア関係者向け）

このたびの開業に伴い、以下のとおり記者発表を開催いたします。



＜開催概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/470_1_449cc5e5c935380730b19c0240b84b22.jpg?v=202510160556 ]

- 施設概要

施設名：TKPみなとみらいカンファレンスセンター

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 KDX横浜みなとみらいタワー 33階

アクセス：みなとみらい線「みなとみらい駅」徒歩4分

JR根岸線・京浜東北線「桜木町駅」徒歩8分

市営地下鉄ブルーライン「桜木町駅」徒歩8分

契約面積：1,788平方メートル （541坪）

会議室面積：1,418平方メートル （429坪）

会議室概要：

「TKPみなとみらいカンファレンスセンター」施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-minatomirai/(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-minatomirai/)

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/470_2_d0c8e9479f72a84882b07a1c675e0155.jpg?v=202510160556 ]

